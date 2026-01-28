България

"Отговорът е не": И Петър Чобанов отказа да е премиер

Сега списъкът с кандидати за служебен премиер е разширен и мисля, че ще има такива, които ще са съгласни, заяви подуправителят на БНБ след срещата с президента Илияна Йотова

Обновена преди 48 минути / 28 януари 2026, 12:09
Иван Иванов: Държавата спаси 100% от средствата за саниране по ПВУ

Иван Иванов: Държавата спаси 100% от средствата за саниране по ПВУ
Античният театър и Амфитеатърът на Сердика стават държавна собственост

Античният театър и Амфитеатърът на Сердика стават държавна собственост
Прокуратурата се зае с разследването на катастрофата при ГКПП

Прокуратурата се зае с разследването на катастрофата при ГКПП "Капитан Андреево"
Блокадите по западната ни граница и цената за превозвачите

Блокадите по западната ни граница и цената за превозвачите
Криза за служебен премиер: И управителят на БНБ Димитър Радев отказа на президента Йотова

Криза за служебен премиер: И управителят на БНБ Димитър Радев отказа на президента Йотова
Кой е Христо Върбанов, арестуван от отряд

Кой е Христо Върбанов, арестуван от отряд "Кобра" в Костинброд
Петима задържани при акцията срещу имотни измами в Костинброд

Петима задържани при акцията срещу имотни измами в Костинброд
Куриоз в Пловдив: Издирват мъж за 7 кражби на пътен знак, забраняващ престоя и паркирането

Куриоз в Пловдив: Издирват мъж за 7 кражби на пътен знак, забраняващ престоя и паркирането

Н е мисля, че в момента съм необходим за тази роля на служебен премиер. Отговорът е не. Това заяви пред журналисти подуправителят на БНБ Петър Чобанов след консултациите за служебен премиер при президента Илияна Йотова.

Разликата с предните процедури беше, че бих поел поста служебен премиер ако мисля, че има опасност от конституционна криза. Сега списъкът с кандидати за служебен премиер е разширен и мисля, че ще има такива, които ще са съгласни, заяви подуправителят на БНБ. 

Не мисля, че в момента ще има конституционна криза и не мисля, че съм необходим в тази си роля. С моята кариера като професионално развитие в БНБ мисля, че мога да бъда по-полезен за държавата и обществото. В момента не виждам опасност от конституционна криза, добави Чобанов. 

С президента Йотова обсъдихме въвеждането на еврото, което минава относително гладко, важна е датата 1 февруари, когато ще се разплащаме само в евро, но мисля, че и това ще мине успешно, коментира Чобанов. Появяват се идеи като Европа на две скорости, това също обсъдихме. Това не е в наш интерес. Интересът е институционалният диалог да продължи и по време на служебния кабинет, уточни още Чобанов. 

Подуправителят на Българската народна банка (БНБ) Петър Чобанов пристигна днес в президентската институция за среща с президента Илияна Йотова в рамките на конституционната процедура по назначаване на служебно правителство. Йотова го посрещна на входа на президентската институция. Срещата между двамата ще бъде закрита.

Петър Чобанов бе посрещнат от президента Илияна Йотова
Петър Чобанов бе посрещнат от президента Илияна Йотова Източник: БГНЕС

По-рано президентът Илияна Йотова се срещна с управителя на БНБ Димитър Радев.

Днес предстоят още разговори с подуправителите на БНБ Радослав Миленков и Андрей Гюров.

Вчера, в рамките на конституционната процедура по назначаване на служебно правителство, президентът Илияна Йотова се срещна с председателя на 51-вото Народно събрание Рая Назарян. 

Източник: БТА, Йоана Христова/БГНЕС/Фокус    
БНБ Петър Чобанов Илияна Йотова Служебно правителство Президентска институция Конституционна процедура Димитър Радев Подуправител на БНБ Рая Назарян Народно събрание
Последвайте ни

По темата

"Отговорът е не": И Петър Чобанов отказа да е премиер

Снимка на Путин в Белия дом разтърси САЩ: Появи се на стената в най-критичния момент

Снимка на Путин в Белия дом разтърси САЩ: Появи се на стената в най-критичния момент

Категоричен отказ от подуправителя на БНБ Радослав Миленков за служебен премиер

Категоричен отказ от подуправителя на БНБ Радослав Миленков за служебен премиер

Летища връщат COVID-19 мерките заради смъртоносния вирус Нипа

Летища връщат COVID-19 мерките заради смъртоносния вирус Нипа

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

biss.bg
10 най-тихи и спокойни породи кучета

10 най-тихи и спокойни породи кучета

dogsandcats.bg
Карни: Канада няма да сключва търговско споразумение с Китай
Ексклузивно

Карни: Канада няма да сключва търговско споразумение с Китай

Преди 2 дни
Масов пробив: Венецуела освободи 80 политически затворници
Ексклузивно

Масов пробив: Венецуела освободи 80 политически затворници

Преди 2 дни
Кой беше Алекс Прети – застреляният от федерални агенти в Минеаполис
Ексклузивно

Кой беше Алекс Прети – застреляният от федерални агенти в Минеаполис

Преди 2 дни
Свлачище в Индонезия: 25 жертви, 80 души все още са в неизвестност
Ексклузивно

Свлачище в Индонезия: 25 жертви, 80 души все още са в неизвестност

Преди 2 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Изненада в края на януари: Три зодии най-сетне ще видят как усилията им се отплащат

Изненада в края на януари: Три зодии най-сетне ще видят как усилията им се отплащат

Любопитно Преди 4 минути

Краят на януари носи положителни промени, нови възможности и заслужени успехи за тези зодиакални знаци

Държавата компенсира с над 2.6 млн. евро семействата на деца, неприети в държавни или общински градини

Държавата компенсира с над 2.6 млн. евро семействата на деца, неприети в държавни или общински градини

България Преди 10 минути

Средствата ще бъдат разпределени по бюджетите на няколко общини

Отмениха частичното бедствено положение в община Ардино

Отмениха частичното бедствено положение в община Ардино

България Преди 1 час

Снимката е илюстративна

Кървав кошмар в Казанлък: Каракачанка нахапа жена по лицето и ръцете по време на разходка

България Преди 1 час

38-годишна стопанка на джак ръсел е с тежки рани след внезапно нападение в жк „Изток“; собственикът на агресивното животно е на 77 години

Снимката е илюстративна

Дървета се взривяват в САЩ заради арктическия студ

Свят Преди 1 час

Природата „стреля“: Зловещ пукот оглася американските гори по време на рекордния студ. Разберете каква е научната истина зад опасния феномен и защо сокът на дърветата се превръща в бомба с часовников механизъм при екстремни температури

"Булгаргаз" поиска поскъпване на природния газ с 7,5% за февруари, вместо предвидените 4%

"Булгаргаз" поиска поскъпване на природния газ с 7,5% за февруари, вместо предвидените 4%

България Преди 1 час

Окончателно решение за цените регулаторът ще вземе в четвъртък

<p>Словакия &quot;не е брюкселски папагал&quot;:&nbsp;Лидер разказа за шока си от психическото състояние на Тръмп&nbsp;</p>

Европейски лидер разказа за шока си от психическото състояние на Тръмп след срещата в "Мар-а-Лаго"

Свят Преди 1 час

Фицо, съюзник на Тръмп, е споделил пред лидери на срещата на ЕС, че е загрижен от начина, по който американският президент е говорил с него, съобщиха дипломати

Частен самолет се разби в Индия, загинаха висш политик и още четирима души

Частен самолет се разби в Индия, загинаха висш политик и още четирима души

Свят Преди 2 часа

Той е летял от Мумбай към Барамати

Голям пожар в луксозен хотел във Френските Алпи, евакуираха десетки (ВИДЕО)

Голям пожар в луксозен хотел във Френските Алпи, евакуираха десетки (ВИДЕО)

Свят Преди 2 часа

Персоналът и гостите са били приютени в други хотели

Пиян баща преби 15-годишния си син в Пернишко

Пиян баща преби 15-годишния си син в Пернишко

България Преди 2 часа

54-годишният мъж от село Расник е задържан, след като съпругата му подала отчаян сигнал на тел. 112

<p>Мелания Тръмп проговори за насилието в САЩ, докато хиляди искат депортацията ѝ</p>

Мелания Тръмп под светлината на прожекторите: „Трябва да се обединим“! Защо обаче въпросът за депортацията ѝ отново изплува?

Свят Преди 2 часа

В емоционално обръщение тя подчерта нуждата от спокойствие и съпричастност в напрегнатите времена

Снимката е илюстративна

Скандал с газов пистолет в Крумовград: Мъж заплаши 18-годишен с оръжие в центъра на града, търсят се свидетели

България Преди 2 часа

Полицията издирва свидетели на конфликтната ситуация, разиграла се посред бял ден

Блъскана в гърдите: Жена от Ново Делчево разкри за агресия от съпруга си

Блъскана в гърдите: Жена от Ново Делчево разкри за агресия от съпруга си

България Преди 2 часа

36-годишна жена сигнализира полицията, че е била блъскана в гърдите от своя съпруг по време на разпра в жилище в курортния град. По случая е образувано досъдебно производство.

Киър Стармър лети за Китай под сянката на Тръмп

Киър Стармър лети за Китай под сянката на Тръмп

Свят Преди 2 часа

Пътуването идва в момент, когато има наплив от дипломация между западните страни и Китай, тъй като те се подсигуряват срещу непредсказуемостта на САЩ и ден след като ЕС и Индия подписаха безпрецедентна сделка за свободна търговия

<p>ДАНС въвежда задължителни пешеходни походи за служителите си</p>

ДАНС въвежда задължителни месечни пешеходни походи за служителите си

България Преди 2 часа

Организираните пешеходни походи ще заменят досегашната индивидуална форма на подготовка, при която служителите тренират самостоятелно в работно време

От Дуа Липа до Никол Кидман: Най-елегантните визии от Седмицата на висшата мода в Париж

От Дуа Липа до Никол Кидман: Най-елегантните визии от Седмицата на висшата мода в Париж

Любопитно Преди 2 часа

Всичко от днес

От мрежата

10 ефективни съвета как да се грижим за дългокосместите котки

dogsandcats.bg

10 популярни породи кучета, които не понасят студа

dogsandcats.bg
1

Първи щъркел на лечение в Спасителния център

sinoptik.bg
1

Какви рискове крие планината през зимата

sinoptik.bg

Думите на кралица Елизабет за Джордж и Шарлот, които днес звучат пророчески

Edna.bg

Бохо стил и мини бар в кухнята

Edna.bg

Дара Стоянова спечели първото контролно на грациите

Gong.bg

Спортисти жертват секса заради страх от допинг

Gong.bg

Консултациите на „Дондуков” 2 продължават (ОБНОВЯВА СЕ)

Nova.bg

Бившият кмет на Червен бряг загина при тежка катастрофа с тир (СНИМКИ)

Nova.bg