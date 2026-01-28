"Отговорът е не": И Петър Чобанов отказа да е премиер

Н е мисля, че в момента съм необходим за тази роля на служебен премиер. Отговорът е не. Това заяви пред журналисти подуправителят на БНБ Петър Чобанов след консултациите за служебен премиер при президента Илияна Йотова.

Разликата с предните процедури беше, че бих поел поста служебен премиер ако мисля, че има опасност от конституционна криза. Сега списъкът с кандидати за служебен премиер е разширен и мисля, че ще има такива, които ще са съгласни, заяви подуправителят на БНБ.

Не мисля, че в момента ще има конституционна криза и не мисля, че съм необходим в тази си роля. С моята кариера като професионално развитие в БНБ мисля, че мога да бъда по-полезен за държавата и обществото. В момента не виждам опасност от конституционна криза, добави Чобанов.

С президента Йотова обсъдихме въвеждането на еврото, което минава относително гладко, важна е датата 1 февруари, когато ще се разплащаме само в евро, но мисля, че и това ще мине успешно, коментира Чобанов. Появяват се идеи като Европа на две скорости, това също обсъдихме. Това не е в наш интерес. Интересът е институционалният диалог да продължи и по време на служебния кабинет, уточни още Чобанов.

Подуправителят на Българската народна банка (БНБ) Петър Чобанов пристигна днес в президентската институция за среща с президента Илияна Йотова в рамките на конституционната процедура по назначаване на служебно правителство. Йотова го посрещна на входа на президентската институция. Срещата между двамата ще бъде закрита.

Петър Чобанов бе посрещнат от президента Илияна Йотова Източник: БГНЕС

По-рано президентът Илияна Йотова се срещна с управителя на БНБ Димитър Радев.

Днес предстоят още разговори с подуправителите на БНБ Радослав Миленков и Андрей Гюров.

Вчера, в рамките на конституционната процедура по назначаване на служебно правителство, президентът Илияна Йотова се срещна с председателя на 51-вото Народно събрание Рая Назарян.