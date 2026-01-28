"Отговорът е не": И Петър Чобанов отказа да е премиер

Н е мисля, че в момента съм необходим за тази роля на служебен премиер. Отговорът е не. Това заяви пред журналисти подуправителят на БНБ Петър Чобанов след консултациите за служебен премиер при президента Илияна Йотова.
Разликата с предните процедури беше, че бих поел поста служебен премиер ако мисля, че има опасност от конституционна криза. Сега списъкът с кандидати за служебен премиер е разширен и мисля, че ще има такива, които ще са съгласни, заяви подуправителят на БНБ.
Не мисля, че в момента ще има конституционна криза и не мисля, че съм необходим в тази си роля. С моята кариера като професионално развитие в БНБ мисля, че мога да бъда по-полезен за държавата и обществото. В момента не виждам опасност от конституционна криза, добави Чобанов.
С президента Йотова обсъдихме въвеждането на еврото, което минава относително гладко, важна е датата 1 февруари, когато ще се разплащаме само в евро, но мисля, че и това ще мине успешно, коментира Чобанов. Появяват се идеи като Европа на две скорости, това също обсъдихме. Това не е в наш интерес. Интересът е институционалният диалог да продължи и по време на служебния кабинет, уточни още Чобанов.
Подуправителят на Българската народна банка (БНБ) Петър Чобанов пристигна днес в президентската институция за среща с президента Илияна Йотова в рамките на конституционната процедура по назначаване на служебно правителство. Йотова го посрещна на входа на президентската институция. Срещата между двамата ще бъде закрита.
По-рано президентът Илияна Йотова се срещна с управителя на БНБ Димитър Радев.
Днес предстоят още разговори с подуправителите на БНБ Радослав Миленков и Андрей Гюров.
Вчера, в рамките на конституционната процедура по назначаване на служебно правителство, президентът Илияна Йотова се срещна с председателя на 51-вото Народно събрание Рая Назарян.