Петима задържани при акцията срещу имотни измами в Костинброд

П етима са задържани при полицейска операция на Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР) срещу имотни измами в Костинброд, съобщиха за БТА от СДВР.

Барети и полиция обсадиха дома на Христо Върбанов в Костинброд

Иззети са големи суми пари, към момента на място има екипи от разследващи полицаи към СДВР и "Икономическа полиция", съобщиха още от столичната полиция.

За полицейската операция в Костинброд съобщиха във вторник от пресцентъра на МВР.

Домът на сочения за ромски барон Христо Върбанов, известен с прякора си прякор Ицо Папата бе под полицейска обсада. Екипи на отряд "Кобра" бяха изпратени на място по разследване за имотни измами, съобщи NOVA. Събират се доказателства по 4 случая, като органите на реда имат сигнали за повече. Проверява се и евентуален сигнал за отвличане.