Петима задържани при акцията срещу имотни измами в Костинброд

Иззети са големи суми пари

28 януари 2026, 10:15
Куриоз в Пловдив: Издирват мъж за 7 кражби на пътен знак, забраняващ престоя и паркирането

Куриоз в Пловдив: Издирват мъж за 7 кражби на пътен знак, забраняващ престоя и паркирането
Измама или грешка: Държавата конфискува законно придобит автомобил

Измама или грешка: Държавата конфискува законно придобит автомобил
Гейзери пред блока: Жители на

Гейзери пред блока: Жители на "Дианабад" алармират за течове и мухъл
Избират временен кмет на Кубрат

Избират временен кмет на Кубрат

"Докато ме убиваха, полицай гледаше": Жесток побой в дискотека във Видин
На второ четене: Депутатите обсъждат закриването на КПК

На второ четене: Депутатите обсъждат закриването на КПК
Грипна епидемия в област Пловдив: Учениците минават на онлайн обучение, спрени са ваксинациите

Грипна епидемия в област Пловдив: Учениците минават на онлайн обучение, спрени са ваксинациите
Делото срещу бившия кмет на Варна Иван Портних влиза в Софийския градски съд

Делото срещу бившия кмет на Варна Иван Портних влиза в Софийския градски съд

П етима са задържани при полицейска операция на Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР) срещу имотни измами в Костинброд, съобщиха за БТА от СДВР.

Барети и полиция обсадиха дома на Христо Върбанов в Костинброд

Иззети са големи суми пари, към момента на място има екипи от разследващи полицаи към СДВР и "Икономическа полиция", съобщиха още от столичната полиция.

За полицейската операция в Костинброд съобщиха във вторник от пресцентъра на МВР.

Домът на сочения за ромски барон Христо Върбанов, известен с прякора си прякор Ицо Папата бе под полицейска обсада. Екипи на отряд "Кобра" бяха изпратени на място по разследване за имотни измами, съобщи NOVA. Събират се  доказателства по 4 случая, като органите на реда имат сигнали за повече. Проверява се и евентуален сигнал за отвличане.

Източник: БТА/Петра Куртева, Марин Колев    
Костинброд задържани акция имотни измами
Смъртоносен сблъсък на заледен участък край Телиш, 58-годишен мъж загина

Смъртоносен сблъсък на заледен участък край Телиш, 58-годишен мъж загина

Чудото Весна Вулович: Стюардесата, която оцеля след падане от 10 000 метра без парашут

Чудото Весна Вулович: Стюардесата, която оцеля след падане от 10 000 метра без парашут

Измама или грешка: Държавата конфискува законно придобит автомобил

Измама или грешка: Държавата конфискува законно придобит автомобил

Край на абсурда: Предлагат по-бързо уволнение за служители, които просто спират да идват на работа

Край на абсурда: Предлагат по-бързо уволнение за служители, които просто спират да идват на работа

Българи дължат на банките над 56 милиарда лева

Българи дължат на банките над 56 милиарда лева

Х Skorpio Concept e с V8 и 1100 к.с., който нарушава всяко възможно правило

Х Skorpio Concept e с V8 и 1100 к.с., който нарушава всяко възможно правило

Карни: Канада няма да сключва търговско споразумение с Китай
Карни: Канада няма да сключва търговско споразумение с Китай

Преди 2 дни
Масов пробив: Венецуела освободи 80 политически затворници
Масов пробив: Венецуела освободи 80 политически затворници

Преди 2 дни
Кой беше Алекс Прети – застреляният от федерални агенти в Минеаполис
Кой беше Алекс Прети – застреляният от федерални агенти в Минеаполис

Преди 2 дни
Свлачище в Индонезия: 25 жертви, 80 души все още са в неизвестност
Свлачище в Индонезия: 25 жертви, 80 души все още са в неизвестност

Преди 2 дни
Руски войници завързват полуголи дезертьори за дърво (СНИМКИ)

Руски войници завързват полуголи дезертьори за дърво (СНИМКИ)

Свят Преди 23 минути

„Военен архив“, украински канал, обясни, че изтезанията, видяни във видеото, съответстват на „обновените методи“ на руската армия

Секунди на ужас: Трима братя се удавиха в замръзнало езеро пред очите на майка им

Секунди на ужас: Трима братя се удавиха в замръзнало езеро пред очите на майка им

Свят Преди 25 минути

"Опитвах се да ги спася, докато в същото време се опитвах да остана жива", каза майката Шайен Хангаман

След свлачище: Град в Сицилия - на ръба на голяма пропаст

След свлачище: Град в Сицилия - на ръба на голяма пропаст

Свят Преди 1 час

Обявиха извънредно положение на острова след опустошителни бури

Южнокорейски съд осъди бивша първа дама на затвор

Южнокорейски съд осъди бивша първа дама на затвор

Свят Преди 1 час

Съдът оправда Ким по обвиненията в манипулиране на цените на акциите и нарушаване на закона за политическите фондове

Археолози откриха 600-годишни останки на рицар: Уникална болест е деформирала лицето му

Археолози откриха 600-годишни останки на рицар: Уникална болест е деформирала лицето му

България Преди 1 час

Рицарят е принадлежал към Ордена на Калатрава – испански военно-религиозен орден от средновековния период

<p>&bdquo;Преживяла съм война, това няма да ме спре!&ldquo;: Нападнаха конгресменка&nbsp;с воняща течност по време на пламенна реч</p>

„Преживяла съм война, това няма да ме спре!“: Нападнаха конгресменката Илхан Омар със спринцовка в Минеаполис

Свят Преди 1 час

Мъж нападна конгресменката Илхан Омар със спринцовка по време на реч в Минеаполис. Въпреки че бе напръскана с „воняща течност“, тя отказа да прекъсне проявата с думите: „Преживяла съм война, това няма да ме спре!“. Нападателят е задържан на място

Тръмп: Към Иран се приближава още една "армада"

Тръмп: Към Иран се приближава още една "армада"

Свят Преди 1 час

Не е ясно дали Тръмп има предвид американския самолетоносач "Ейбрахам Линкълн" и придружаващите го военни кораби

Унгария стартира петиция срещу помощта за Украйна

Унгария стартира петиция срещу помощта за Украйна

Свят Преди 1 час

Това става в момент, когато страната се готви за избори

Нов протест срещу Вучич в Сърбия

Нов протест срещу Вучич в Сърбия

Свят Преди 1 час

"Това е бъдещето на тази страна. Те ни събудиха и единственото, което можем да направим, е да отговорим на тяхната молба", каза един от протестиращите

Руски дронове повредиха пристанищна инфраструктура и раниха трима души в Одеса

Руски дронове повредиха пристанищна инфраструктура и раниха трима души в Одеса

Свят Преди 1 час

Жилищна сграда и сгради в близост до православен манастир са повредени

<p>Почитаме паметта на двама светци, кой има имен ден</p>

28 януари: Отдаваме почит на преподобните отци Ефрем Сириец и Исаак Сириец

Любопитно Преди 3 часа

Св. Ефрем е роден в град Низибия в Месопотамия, а св. Исаак Сириец живял през VII век като отшелник недалече от древния град Ниневия

Гигантският летящ самолетоносач на Китай: Какво се знае

Свят Преди 3 часа

Китай показа симулация на гигантски космически самолетоносач и го инсценира като ново супероръжие

Първи официален доклад: Двама агенти са стреляли по Алекс Прити в Минеаполис

Първи официален доклад: Двама агенти са стреляли по Алекс Прити в Минеаполис

Свят Преди 3 часа

Убийството на 37-годишния медик разпали напрежението около масираните мерки на администрацията на Тръмп срещу имиграцията в градовете, управлявани от демократите

За първи път от 2021 г. насам: Курсът на еврото се повиши до 1,20 долара

За първи път от 2021 г. насам: Курсът на еврото се повиши до 1,20 долара

Пари Преди 3 часа

Единната европейска валута исторически се търгуваше средно под 1,20 долара за едно евро от създаването ѝ през 1999 г.

Русия внася десетки хиляди индийци: Какво се крие зад това?

Русия внася десетки хиляди индийци: Какво се крие зад това?

Свят Преди 4 часа

Русия иска да привлече десетки хиляди трудови мигранти от Индия още тази година

Ужасът в Киев: Как оцеляват на минус 20°C без ток и топлина

Ужасът в Киев: Как оцеляват на минус 20°C без ток и топлина

Свят Преди 4 часа

Киев се бори за оцеляване в тази страшна зима, докато Русия не спира да бомбардира, подлагайки хората на невъобразимо престъпление, подобно на геноцид

