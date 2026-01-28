Петима задържани при акцията срещу имотни измами в Костинброд

П етима са задържани при полицейска операция на Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР) срещу имотни измами в Костинброд, съобщиха за БТА от СДВР.
Барети и полиция обсадиха дома на Христо Върбанов в Костинброд
Иззети са големи суми пари, към момента на място има екипи от разследващи полицаи към СДВР и "Икономическа полиция", съобщиха още от столичната полиция.
За полицейската операция в Костинброд съобщиха във вторник от пресцентъра на МВР.
Домът на сочения за ромски барон Христо Върбанов, известен с прякора си прякор Ицо Папата бе под полицейска обсада. Екипи на отряд "Кобра" бяха изпратени на място по разследване за имотни измами, съобщи NOVA. Събират се доказателства по 4 случая, като органите на реда имат сигнали за повече. Проверява се и евентуален сигнал за отвличане.