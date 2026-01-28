Блокадите по западната ни граница и цената за превозвачите

П ревозвачи от Сърбия, Босна и Херцеговина и Черна гора протестират със затваряне на гранични пунктове по пътя към Западна и Централна Европа. Вчера пунктовете ни със Сърбия бяха затворени за тежкотоварни автомобили. Беше спрян трафикът и в двете посоки. Пропускат се само леките коли.

Ограничено е и движението на автомобили над 3,5 тона на влизане в България и през граничните контролно-пропускателни пунктове на Северна Македония „Връшка чука", „Брегово", „Стрезимировци", „Гюешево", „Делчево" и „Златарево".

Протест на превозвачи блокира границата между България и Северна Македония в понеделник

Протестните действия са планирани за период от 7 дни, като е възможно да бъдат прекратени и по-рано при провеждане на среща с представители на сдруженията и Европейската комисия. Причината за демонстрацията са проблеми, свързани с новата система за вход и изход на ЕС и произтичащите от нея икономически загуби за превозвачите, поради ограничението за престой на територията на държавите членки до 90 дни в 180-дневен период.

На общата граница между България и Северна Македония блокадата обхваща всички ГКПП. Преминаващите водачи са уведомени своевременно за ограниченията и възможностите за изчакване, с цел недопускане на струпване и напрежение.

Според Емил Николов от Съюза на международните превозвачи няма предвидени времеви прозорци, в които да бъдат пропускани тирове. "Заявката е блокадата да продължи до 2 февруари. Пуснахме предварителна информация, с която да осведомим колегите да избягват засегнатите държави, за да се минимизират загубите. Средно по 1200 автомобила преминават през ГКПП "Калотина", така че загубите, които сме изчислили, са около 10-12 евро на час. Те са свързани със заплати на водачите и разход за гориво. Неустойките за пропуснати ползи също не са за пренебрегване", каза той в ефира на "Здравей, България". По думите му възнагражденията за водачите ще се увеличат, тъй като ще се налага да правят по-дълги курсове.

Гроздан Караджов: Блокадите по границите водят до тежки икономически последици и не решават проблемите

„Блокадите на граничните пунктове по западната граница на България нарушават основни европейски принципи и нанасят сериозни щети върху икономиката“, заяви транспортният министър в оставка Гроздан Караджов на брифинг, посветен на протестите на превозвачи и затрудненията в трансграничния трафик.

„Подобни блокади, освен, че нарушават едни от основните права - на свободно преминаване и на свободен превоз на стоки, водят до много тежки икономически последици“, подчерта Караджов. По думите му ефектът не се ограничава само до транспортния сектор, а засяга всички икономически отрасли, които зависят от редовните доставки. „Tова на практика e цялата икономика“, добави той.

Министърът в оставка беше категоричен, че затварянето на граници не е ефективен инструмент за решаване на проблемите, които тревожат превозвачите в съседните държави. „Подобни блокажи обикновено не водят и до решаване на проблемите, които разбираме, че тревожат нашите съседни държави“, заяви Караджов и настоя за диалог, вместо конфронтация.

Според него решението трябва да се търси на европейско ниво. „По-добре е да се седне и да се разговаря с европейските институции. Нито конкретно правителството в България, нито на която и да е друга държава членка има нещо общо с това решение“, каза транспортният министър. Той подчерта, че само чрез разговори с Европейската комисия може да се стигне до „взаимноизгоден компромис“. Караджов предупреди, че продължаването на блокадите ще нанесе щети не само на България, но и на икономиките на Сърбия и Северна Македония. „Няма нужда страните и икономиките им да страдат също толкова, колкото и нашите, и по този начин да се наказваме взаимно“, посочи той.

По отношение на възможностите за дипломатически натиск върху Европейската комисия Караджов заяви, че България участва активно в различни формати на ниво ЕС. „Министрите от европейските страни участваме непрекъснато в различни формати по въпросите на транспорта“, обясни той. В същото време подчерта, че по отношение на Северна Македония и Сърбия страната ни няма правомощия да взема едностранни решения.

„Това, което бихме могли да направим, е да призовем Комисията да седне час по-скоро да разговаря с тях, като веднага се отворят границите, за да се даде шанс на диалога“, каза Караджов и допълни: „Ние сами нямаме право да вземем такива решения“.

Относно възможността за двустранни разговори за частично отваряне на границите, по примера на гръцките блокади, транспортният министър заяви, че ще инициира подобни контакти, но изрази скептицизъм. „Опасението ми е, че ще стане както с колегата ми в Гърция – правото на стачка и неподчинение е нещо, което много трудно може да бъде заобиколено от местните правителства“, обясни той.

По думите му правителствата често са безсилни да премахнат подобни блокади, освен „с много груба сила“, което никой не желае. „Никой не иска ескалация на отношенията, по-скоро се търси деескалация“, заключи Гроздан Караджов.

Блокадите по западната граница спират двустранния транспорт и оскъпяват превозите

Блокадите на товарни превозвачи от Сърбия, Северна Македония, Черна гора и Босна и Херцеговина по граничните пунктове със страни от Европейския съюз вече водят до сериозни затруднения за българските транспортни фирми и икономиката като цяло.

По думите на изпълнителния директор на Камарата на автомобилните превозвачи в България Димитър Димитров, ситуацията по западната ни граница е критична.

„Информацията, която имаме към момента, е, че всички гранични пунктове със Сърбия са затворени – не само за българските превозвачи. Блокадите ще продължат поне около седмица или докато не започне диалог с Европейската комисия“, заяви той.

Димитров подчерта, че всъщност не става дума за ново правило, а за по-стриктно прилагане на съществуващ регламент. „Няма нови изисквания. Това правило за 90 от 180 дни съществува отдавна, но с новата система за вход и изход вече ще се следи стриктно“, обясни той.

Според него в Европейската комисия се обсъжда възможно решение, което би облекчило напрежението. „Едно от предложенията е издаването на специфичен вид виза за професионални шофьори, която да им позволи законно да извършват своята дейност в ЕС“, допълни Димитров.

Блокадите вече имат пряко отражение върху българските превозвачи. „Двустранните превози между България и Сърбия и България и Северна Македония на практика са напълно прекратени. Превозвачите са принудени да заобикалят през Румъния, Унгария и Австрия“, каза изпълнителният директор на Камарата.

По думите му това води както до удължаване на маршрутите, така и до сериозно оскъпяване.

„В някои случаи разходите за пътни такси се увеличават с около 20%, а понякога и повече – всичко зависи от дестинацията“, уточни той.

Увеличеният трафик по алтернативните маршрути създава и допълнителни рискове.

„Виждаме интензивен трафик, затруднено движение за тежкотоварни автомобили, а за съжаление и пътни инциденти“, отбеляза Димитров.

Според него при продължаване на блокадите негативният ефект ще бъде усетен и от потребителите. „Ако ситуацията не се реши бързо, транспортът между България и Европа неизбежно ще поскъпне. Това ще се отрази и на крайните цени за хората“, предупреди той.