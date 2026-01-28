Мелания Тръмп под светлината на прожекторите: „Трябва да се обединим“! Защо обаче въпросът за депортацията ѝ отново изплува?

П ървата дама на САЩ Мелания Тръмп се появи рядко в медийното пространство във вторник, за да призове американците към единство след трагичните убийства на двама граждани от федерални правоохранителни органи и последвалите масови протести в Минеаполис по-рано този месец. В емоционално обръщение по време на интервю за Fox News тя подчерта нуждата от спокойствие и съпричастност в напрегнатите времена.

„Трябва да се обединим. Призовавам за единство. Знам, че съпругът ми, президентът, проведе чудесен разговор вчера с губернатора и кмета и те работят заедно, за да го направят мирно и без бунтове“, заяви Мелания Тръмп. Тя добави с твърд, но спокоен тон: „Аз съм против насилието. Така че, ако протестирате, протестирайте мирно и ние трябва да се обединим в тези времена.“

Това е едно от малкото ѝ публични изявления по актуални събития през втория мандат на президента Доналд Тръмп. Интервюто дойде непосредствено преди премиерата на документалния ѝ филм „Melania“, който проследява 20-те дни преди завръщането ѝ в Белия дом след изборите през 2024 г. Филмът, продуциран от Amazon MGM Studios с инвестиция от десетки милиони долари, предлага рядък поглед към личния ѝ живот, включително отношенията ѝ със съпруга ѝ и ежедневните ѝ съвети към него.

„Давам му съветите си и му казвам какво мисля. Понякога той слуша, понякога не. Но аз съм тук, за да го подкрепя. Мисля, че е много важно да имаме открита комуникация“, сподели тя пред Fox News. Мелания разкри, че е била силно ангажирана в ръководството на продукцията и избора на трейлъра, който завършва с трогателен телефонен разговор между нея и президента.

Тя описа филма като показващ „много различни емоции: хумор, тъга, скръб“, а президентът и синът ѝ Барън го харесали при първия преглед по време на частна прожекция в Белия дом. Сред гостите бяха Тим Кук, Майк Тайсън и кралица Рания на Йордания.

Въпреки това, в контекста на продължаващите протести и общественото напрежение, въпросът „Могат ли да депортират Мелания?“ отново изплува на повърхността. През 2025 г. онлайн петиция на MoveOn.org, озаглавена „Депортирайте Мелания“, събра хиляди подписи (над 13 000 към ноември 2025 г.). Тя обвинява администрацията в лицемерие, тъй като политиките за депортация на натурализирани граждани и преразглеждане на гражданството биха могли – според критиците – да засегнат и самата първа дама, родена в Словения през 1970 г., пристигнала в САЩ през 1996 г. като модел и получила гражданство през 2006 г.

Коментари от фигури като Максин Уотърс и водещи в медиите подхранват спекулациите, че ако политиките за denaturalization (отнемане на гражданство) се прилагат стриктно, те биха могли да засегнат и семейството на президента. Въпреки това, юридически Мелания Тръмп е пълноправен американски гражданин от близо две десетилетия и няма реални правни основания за депортация без доказателства за сериозно нарушение (като престъпление или измама при натурализацията). Петицията и призивите остават предимно символичен протест срещу имиграционната политика, а не реална заплаха.