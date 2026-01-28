Свят

Мелания Тръмп под светлината на прожекторите: „Трябва да се обединим“! Защо обаче въпросът за депортацията ѝ отново изплува?

В емоционално обръщение тя подчерта нуждата от спокойствие и съпричастност в напрегнатите времена

28 януари 2026, 11:42
Мелания Тръмп под светлината на прожекторите: „Трябва да се обединим“! Защо обаче въпросът за депортацията ѝ отново изплува?
Източник: БТА/АР

П ървата дама на САЩ Мелания Тръмп се появи рядко в медийното пространство във вторник, за да призове американците към единство след трагичните убийства на двама граждани от федерални правоохранителни органи и последвалите масови протести в Минеаполис по-рано този месец. В емоционално обръщение по време на интервю за Fox News тя подчерта нуждата от спокойствие и съпричастност в напрегнатите времена.

„Трябва да се обединим. Призовавам за единство. Знам, че съпругът ми, президентът, проведе чудесен разговор вчера с губернатора и кмета и те работят заедно, за да го направят мирно и без бунтове“, заяви Мелания Тръмп. Тя добави с твърд, но спокоен тон: „Аз съм против насилието. Така че, ако протестирате, протестирайте мирно и ние трябва да се обединим в тези времена.“

Това е едно от малкото ѝ публични изявления по актуални събития през втория мандат на президента Доналд Тръмп. Интервюто дойде непосредствено преди премиерата на документалния ѝ филм „Melania“, който проследява 20-те дни преди завръщането ѝ в Белия дом след изборите през 2024 г. Филмът, продуциран от Amazon MGM Studios с инвестиция от десетки милиони долари, предлага рядък поглед към личния ѝ живот, включително отношенията ѝ със съпруга ѝ и ежедневните ѝ съвети към него.

„Давам му съветите си и му казвам какво мисля. Понякога той слуша, понякога не. Но аз съм тук, за да го подкрепя. Мисля, че е много важно да имаме открита комуникация“, сподели тя пред Fox News. Мелания разкри, че е била силно ангажирана в ръководството на продукцията и избора на трейлъра, който завършва с трогателен телефонен разговор между нея и президента.

Тя описа филма като показващ „много различни емоции: хумор, тъга, скръб“, а президентът и синът ѝ Барън го харесали при първия преглед по време на частна прожекция в Белия дом. Сред гостите бяха Тим Кук, Майк Тайсън и кралица Рания на Йордания.

Въпреки това, в контекста на продължаващите протести и общественото напрежение, въпросът „Могат ли да депортират Мелания?“ отново изплува на повърхността. През 2025 г. онлайн петиция на MoveOn.org, озаглавена „Депортирайте Мелания“, събра хиляди подписи (над 13 000 към ноември 2025 г.). Тя обвинява администрацията в лицемерие, тъй като политиките за депортация на натурализирани граждани и преразглеждане на гражданството биха могли – според критиците – да засегнат и самата първа дама, родена в Словения през 1970 г., пристигнала в САЩ през 1996 г. като модел и получила гражданство през 2006 г.

Коментари от фигури като Максин Уотърс и водещи в медиите подхранват спекулациите, че ако политиките за denaturalization (отнемане на гражданство) се прилагат стриктно, те биха могли да засегнат и семейството на президента. Въпреки това, юридически Мелания Тръмп е пълноправен американски гражданин от близо две десетилетия и няма реални правни основания за депортация без доказателства за сериозно нарушение (като престъпление или измама при натурализацията). Петицията и призивите остават предимно символичен протест срещу имиграционната политика, а не реална заплаха.

Източник: CNN    
Мелания Тръмп Първа дама Единство Протести Документален филм Имиграционна политика Депортация Доналд Тръмп Насилие Американско гражданство
Последвайте ни

По темата

Антикорупционната комисия отиде в историята, депутатите я закриха

Антикорупционната комисия отиде в историята, депутатите я закриха

Край на абсурда: Предлагат по-бързо уволнение за служители, които просто спират да идват на работа

Край на абсурда: Предлагат по-бързо уволнение за служители, които просто спират да идват на работа

Криза за служебен премиер: И управителят на БНБ Димитър Радев отказа на президента Йотова

Криза за служебен премиер: И управителят на БНБ Димитър Радев отказа на президента Йотова

Мелания Тръмп под светлината на прожекторите: „Трябва да се обединим“! Защо обаче въпросът за депортацията ѝ отново изплува?

Мелания Тръмп под светлината на прожекторите: „Трябва да се обединим“! Защо обаче въпросът за депортацията ѝ отново изплува?

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

biss.bg
Как да подходим, ако котката погълне предмет

Как да подходим, ако котката погълне предмет

dogsandcats.bg
Карни: Канада няма да сключва търговско споразумение с Китай
Ексклузивно

Карни: Канада няма да сключва търговско споразумение с Китай

Преди 2 дни
Масов пробив: Венецуела освободи 80 политически затворници
Ексклузивно

Масов пробив: Венецуела освободи 80 политически затворници

Преди 2 дни
Кой беше Алекс Прети – застреляният от федерални агенти в Минеаполис
Ексклузивно

Кой беше Алекс Прети – застреляният от федерални агенти в Минеаполис

Преди 2 дни
Свлачище в Индонезия: 25 жертви, 80 души все още са в неизвестност
Ексклузивно

Свлачище в Индонезия: 25 жертви, 80 души все още са в неизвестност

Преди 2 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Петър Чобанов

След поредица от откази: Ред е на Петър Чобанов - ще имаме ли най-накрая служебен премиер?

България Преди 22 минути

По-рано президентът Илияна Йотова се срещна с управителя на БНБ Димитър Радев

<p>Словакия &quot;не е брюкселски папагал&quot;:&nbsp;Лидер разказа за шока си от психическото състояние на Тръмп&nbsp;</p>

Европейски лидер разказа за шока си от психическото състояние на Тръмп след срещата в "Мар-а-Лаго"

Свят Преди 22 минути

Фицо, съюзник на Тръмп, е споделил пред лидери на срещата на ЕС, че е загрижен от начина, по който американският президент е говорил с него, съобщиха дипломати

Пиян баща преби 15-годишния си син в Пернишко

Пиян баща преби 15-годишния си син в Пернишко

България Преди 47 минути

54-годишният мъж от село Расник е задържан, след като съпругата му подала отчаян сигнал на тел. 112

Снимката е илюстративна

Скандал с газов пистолет в Крумовград: Мъж заплаши 18-годишен с оръжие в центъра на града, търсят се свидетели

България Преди 53 минути

Полицията издирва свидетели на конфликтната ситуация, разиграла се посред бял ден

Блъскана в гърдите: Жена от Ново Делчево разкри за агресия от съпруга си

Блъскана в гърдите: Жена от Ново Делчево разкри за агресия от съпруга си

България Преди 58 минути

36-годишна жена сигнализира полицията, че е била блъскана в гърдите от своя съпруг по време на разпра в жилище в курортния град. По случая е образувано досъдебно производство.

Киър Стармър лети за Китай под сянката на Тръмп

Киър Стармър лети за Китай под сянката на Тръмп

Свят Преди 1 час

Пътуването идва в момент, когато има наплив от дипломация между западните страни и Китай, тъй като те се подсигуряват срещу непредсказуемостта на САЩ и ден след като ЕС и Индия подписаха безпрецедентна сделка за свободна търговия

,

Блокадите по западната ни граница и цената за превозвачите

България Преди 1 час

<p>ДАНС въвежда задължителни пешеходни походи за служителите си</p>

ДАНС въвежда задължителни месечни пешеходни походи за служителите си

България Преди 1 час

Организираните пешеходни походи ще заменят досегашната индивидуална форма на подготовка, при която служителите тренират самостоятелно в работно време

От Дуа Липа до Никол Кидман: Най-елегантните визии от Седмицата на висшата мода в Париж

От Дуа Липа до Никол Кидман: Най-елегантните визии от Седмицата на висшата мода в Париж

Любопитно Преди 1 час

Кой е Христо Върбанов, арестуван от отряд "Кобра" в Костинброд

Кой е Христо Върбанов, арестуван от отряд "Кобра" в Костинброд

България Преди 1 час

Коментар на журналистите Захари Белчев и Стефан Миланов

Руски войници завързват полуголи дезертьори за дърво (СНИМКИ)

Руски войници завързват полуголи дезертьори за дърво (СНИМКИ)

Свят Преди 1 час

„Военен архив“, украински канал, обясни, че изтезанията, видяни във видеото, съответстват на „обновените методи“ на руската армия

Секунди на ужас: Трима братя се удавиха в замръзнало езеро пред очите на майка им

Секунди на ужас: Трима братя се удавиха в замръзнало езеро пред очите на майка им

Свят Преди 1 час

"Опитвах се да ги спася, докато в същото време се опитвах да остана жива", каза майката Шайен Хангаман

<p>Най-честите грешки при правенето на бекъпи на данни</p>

Най-честите грешки при правенето на бекъпи на личните данни от устройствата ни

Технологии Преди 2 часа

Поддържането на редовни и актуални резервни копия на информацията ни е задължителна задача за модерния дигитален човек, но мнозина допускат няколко ключови грешки, които може да обезсмислят всичките им усилия и да ги оставят без бекъпи

<p>СДВР с подробности за акцията в Костинброд, има задържани</p>

Петима задържани при акцията срещу имотни измами в Костинброд

България Преди 2 часа

Иззети са големи суми пари

<p>Куриоз в Пловдив: Издирват мъж за 7 кражби на пътен знак</p>

Куриоз в Пловдив: Издирват мъж за 7 кражби на пътен знак, забраняващ престоя и паркирането

България Преди 2 часа

По случая вече са подавани сигнали до полицията, а прокуратурата е започнала работа по установяване на извършителя

Бурята "Джоузеф" взе жертва, предизвика наводнения и свлачища в Испания

Бурята "Джоузеф" взе жертва, предизвика наводнения и свлачища в Испания

Свят Преди 2 часа

Сред най-сериозните инциденти е верижна катастрофа с участието на 14 превозни средства на магистрала АП-9

Всичко от днес

От мрежата

Защо котките въздишат: тайните на котешките емоции

dogsandcats.bg

10 ефективни съвета как да се грижим за дългокосместите котки

dogsandcats.bg
1

Първи щъркел на лечение в Спасителния център

sinoptik.bg
1

Какви рискове крие планината през зимата

sinoptik.bg

Орисаха бебето на Антония Петрова – Батинкова

Edna.bg

Неочаквано! Зендая и Робърт Патинсън показаха годежни пръстени

Edna.bg

Традиционно преди старта на полусезона: Изпълкомът се събира утре

Gong.bg

ЦСКА: Усилената работа продължава

Gong.bg

Консултациите при президента: Управителят на БНБ отказа да бъде служебен премиер

Nova.bg

Бившият кмет на Червен бряг загина при тежка катастрофа с тир (СНИМКИ)

Nova.bg