Секунди на ужас: Трима братя се удавиха в замръзнало езеро пред очите на майка им

Т рима братя загинаха, след като пропаднаха през леда на замръзнало езеро в Тексас, докато майка им се е опитвала да ги спаси, пише People.
Момчетата са пропаднали през леда на частно езерце край Бонъм, в понеделник, 26 януари, според съобщение на полицията на окръг Фанин.
Роднини ги идентифицираха като братята Хауърд на 6 години, Кейлъб на 8 години и Джей на 9 години, съобщава местната телевизия KDFW.
Шайен Хангаман, майката на момчетата, разказа пред телевизията, че първи под водата е изчезнал Хауърд, а братята му са скочили след него, за да го спасят. След това и тя самата е влязла във водата.
Massive winter storm leaves 3 young brothers dead after falling through icy Texas pond https://t.co/qGe7cI7SOK pic.twitter.com/07uaNkTwvn— New York Post (@nypost) January 27, 2026
"Опитвах се да ги спася, докато в същото време се опитвах да запазя себе си жива. Веднага щом скочих, тялото ми се схвана. Не можех да направя нищо", каза Хангаман.
Майката разказва, че по-късно съсед ѝ е помогнал да излезе от водата, според KDFW. Междувременно треньор по американски футбол от местна гимназия се е опитал да спаси синовете ѝ.
Three Texas siblings who perished in an icy pond raised the death toll to at least 42 in U.S. states still gripped by extreme cold Tuesday. https://t.co/PNh1EYmPqg pic.twitter.com/HB9wA1w0y1— WFLA NEWS (@WFLA) January 27, 2026
Спасителните екипи и съсед в крайна сметка са успели да извадят Кейлъб и Джей от водата, съобщиха от офиса на шерифа. Те са получили медицинска помощ, преди да бъдат транспортирани в местна болница, но по-късно са починали.
Шестгодишното момче "не е изплувало на повърхността, но по-късно е било открито след продължително претърсване на езерото", съобщиха от полицията. По-късно и то е починало.
THREE BOYS DROWN IN ICY POND | https://t.co/50QYIUJ2Dw— FOX SA (@KABBFOX29) January 27, 2026
Three young brothers, all under the age of 10, tragically lost their lives after falling through an icy pond just outside of Bonham, Texas, according to the Fannin County Sheriff’s Office. pic.twitter.com/pv2MUTauDx
Независимият училищен район на Бонъм е съобщил, че момчетата са посещавали начално училище в района. На учениците и служителите е предоставена психологическа помощ.
"Съкрушени сме от тази немислима загуба и мислите ни са със семейството, приятелите и всички, които познаваха и обичаха тези деца", се казва още в съобщението.
Повече от 35 000 долара са събрани чрез кампания в GoFundMe за семейството на момчетата.
Според Асошиейтед прес най-малко 30 смъртни случая са били регистрирани в щатите, засегнати от зимната буря "Фърн".