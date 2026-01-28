Свят

Секунди на ужас: Трима братя се удавиха в замръзнало езеро пред очите на майка им

"Опитвах се да ги спася, докато в същото време се опитвах да остана жива", каза майката Шайен Хангаман

28 януари 2026, 10:33
Секунди на ужас: Трима братя се удавиха в замръзнало езеро пред очите на майка им
Източник: iStock

Т рима братя загинаха, след като пропаднаха през леда на замръзнало езеро в Тексас, докато майка им се е опитвала да ги спаси, пише People.

Момчетата са пропаднали през леда на частно езерце край Бонъм, в понеделник, 26 януари, според съобщение на полицията на окръг Фанин.

Роднини ги идентифицираха като братята Хауърд на 6 години, Кейлъб на 8 години и Джей на 9 години, съобщава местната телевизия KDFW.

Шайен Хангаман, майката на момчетата, разказа пред телевизията, че първи под водата е изчезнал Хауърд, а братята му са скочили след него, за да го спасят. След това и тя самата е влязла във водата.

"Опитвах се да ги спася, докато в същото време се опитвах да запазя себе си жива. Веднага щом скочих, тялото ми се схвана. Не можех да направя нищо", каза Хангаман.

Майката разказва, че по-късно съсед ѝ е помогнал да излезе от водата, според KDFW. Междувременно треньор по американски футбол от местна гимназия се е опитал да спаси синовете ѝ.

Спасителните екипи и съсед в крайна сметка са успели да извадят Кейлъб и Джей от водата, съобщиха от офиса на шерифа. Те са получили медицинска помощ, преди да бъдат транспортирани в местна болница, но по-късно са починали.

Шестгодишното момче "не е изплувало на повърхността, но по-късно е било открито след продължително претърсване на езерото", съобщиха от полицията. По-късно и то е починало.

Независимият училищен район на Бонъм е съобщил, че момчетата са посещавали начално училище в района. На учениците и служителите е предоставена психологическа помощ.

"Съкрушени сме от тази немислима загуба и мислите ни са със семейството, приятелите и всички, които познаваха и обичаха тези деца", се казва още в съобщението.

Повече от 35 000 долара са събрани чрез кампания в GoFundMe за семейството на момчетата.

Според Асошиейтед прес най-малко 30 смъртни случая са били регистрирани в щатите, засегнати от зимната буря "Фърн".

Източник: People    
Трима братя Замръзнало езеро Трагедия Опит за спасяване Майка Смъртни случаи Тексас Пропаднали през леда GoFundMe Психологическа подкрепа
Последвайте ни

По темата

Смъртоносен сблъсък на заледен участък край Телиш, 58-годишен мъж загина

Смъртоносен сблъсък на заледен участък край Телиш, 58-годишен мъж загина

Чудото Весна Вулович: Стюардесата, която оцеля след падане от 10 000 метра без парашут

Чудото Весна Вулович: Стюардесата, която оцеля след падане от 10 000 метра без парашут

Измама или грешка: Държавата конфискува законно придобит автомобил

Измама или грешка: Държавата конфискува законно придобит автомобил

Край на абсурда: Предлагат по-бързо уволнение за служители, които просто спират да идват на работа

Край на абсурда: Предлагат по-бързо уволнение за служители, които просто спират да идват на работа

Българи дължат на банките над 56 милиарда лева

Българи дължат на банките над 56 милиарда лева

pariteni.bg
Какво може да яде куче на 40 дни

Какво може да яде куче на 40 дни

dogsandcats.bg
Карни: Канада няма да сключва търговско споразумение с Китай
Ексклузивно

Карни: Канада няма да сключва търговско споразумение с Китай

Преди 2 дни
Масов пробив: Венецуела освободи 80 политически затворници
Ексклузивно

Масов пробив: Венецуела освободи 80 политически затворници

Преди 2 дни
Кой беше Алекс Прети – застреляният от федерални агенти в Минеаполис
Ексклузивно

Кой беше Алекс Прети – застреляният от федерални агенти в Минеаполис

Преди 2 дни
Свлачище в Индонезия: 25 жертви, 80 души все още са в неизвестност
Ексклузивно

Свлачище в Индонезия: 25 жертви, 80 души все още са в неизвестност

Преди 2 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Руски войници завързват полуголи дезертьори за дърво (СНИМКИ)

Руски войници завързват полуголи дезертьори за дърво (СНИМКИ)

Свят Преди 24 минути

„Военен архив“, украински канал, обясни, че изтезанията, видяни във видеото, съответстват на „обновените методи“ на руската армия

<p>Най-честите грешки при правенето на бекъпи на данни</p>

Най-честите грешки при правенето на бекъпи на личните данни от устройствата ни

Технологии Преди 40 минути

Поддържането на редовни и актуални резервни копия на информацията ни е задължителна задача за модерния дигитален човек, но мнозина допускат няколко ключови грешки, които може да обезсмислят всичките им усилия и да ги оставят без бекъпи

Бурята "Джоузеф" взе жертва, предизвика наводнения и свлачища в Испания

Бурята "Джоузеф" взе жертва, предизвика наводнения и свлачища в Испания

Свят Преди 55 минути

Сред най-сериозните инциденти е верижна катастрофа с участието на 14 превозни средства на магистрала АП-9

След свлачище: Град в Сицилия - на ръба на голяма пропаст

След свлачище: Град в Сицилия - на ръба на голяма пропаст

Свят Преди 1 час

Обявиха извънредно положение на острова след опустошителни бури

Южнокорейски съд осъди бивша първа дама на затвор

Южнокорейски съд осъди бивша първа дама на затвор

Свят Преди 1 час

Съдът оправда Ким по обвиненията в манипулиране на цените на акциите и нарушаване на закона за политическите фондове

<p>&bdquo;Преживяла съм война, това няма да ме спре!&ldquo;: Нападнаха конгресменка&nbsp;с воняща течност по време на пламенна реч</p>

„Преживяла съм война, това няма да ме спре!“: Нападнаха конгресменката Илхан Омар със спринцовка в Минеаполис

Свят Преди 1 час

Мъж нападна конгресменката Илхан Омар със спринцовка по време на реч в Минеаполис. Въпреки че бе напръскана с „воняща течност“, тя отказа да прекъсне проявата с думите: „Преживяла съм война, това няма да ме спре!“. Нападателят е задържан на място

Тръмп: Към Иран се приближава още една "армада"

Тръмп: Към Иран се приближава още една "армада"

Свят Преди 1 час

Не е ясно дали Тръмп има предвид американския самолетоносач "Ейбрахам Линкълн" и придружаващите го военни кораби

Унгария стартира петиция срещу помощта за Украйна

Унгария стартира петиция срещу помощта за Украйна

Свят Преди 1 час

Това става в момент, когато страната се готви за избори

Нов протест срещу Вучич в Сърбия

Нов протест срещу Вучич в Сърбия

Свят Преди 1 час

"Това е бъдещето на тази страна. Те ни събудиха и единственото, което можем да направим, е да отговорим на тяхната молба", каза един от протестиращите

Руски дронове повредиха пристанищна инфраструктура и раниха трима души в Одеса

Руски дронове повредиха пристанищна инфраструктура и раниха трима души в Одеса

Свят Преди 1 час

Жилищна сграда и сгради в близост до православен манастир са повредени

Гейзери пред блока: Жители на "Дианабад" алармират за течове и мухъл

Гейзери пред блока: Жители на "Дианабад" алармират за течове и мухъл

България Преди 1 час

Гореща вода от топлопреносната мрежа от седмици си проправя път през бетонните основи на сградата

Избират временен кмет на Кубрат

Избират временен кмет на Кубрат

България Преди 1 час

Това се наложи, след като ВАС излезе с окончателно решение, че Алкин Неби е в конфликт на интереси и не може да заема длъжността

"Докато ме убиваха, полицай гледаше": Жесток побой в дискотека във Видин

"Докато ме убиваха, полицай гледаше": Жесток побой в дискотека във Видин

България Преди 2 часа

Момче е с тежки травми и е настанено в интензивното отделение на "Пирогов"

На второ четене: Депутатите обсъждат закриването на КПК

На второ четене: Депутатите обсъждат закриването на КПК

България Преди 2 часа

Грипна епидемия в област Пловдив: Учениците минават на онлайн обучение, спрени са ваксинациите

Грипна епидемия в област Пловдив: Учениците минават на онлайн обучение, спрени са ваксинациите

България Преди 2 часа

Преустановяват се и профилактичните прегледи

<p>Почитаме паметта на двама светци, кой има имен ден</p>

28 януари: Отдаваме почит на преподобните отци Ефрем Сириец и Исаак Сириец

Любопитно Преди 3 часа

Св. Ефрем е роден в град Низибия в Месопотамия, а св. Исаак Сириец живял през VII век като отшелник недалече от древния град Ниневия

Всичко от днес

От мрежата

10 популярни породи кучета, които не понасят студа

dogsandcats.bg

Защо котките въздишат: тайните на котешките емоции

dogsandcats.bg
1

Първи щъркел на лечение в Спасителния център

sinoptik.bg
1

Какви рискове крие планината през зимата

sinoptik.bg

Неочаквано! Зендая и Робърт Патинсън показаха годежни пръстени

Edna.bg

Честит рожден ден, Георги Христов! Гласът, който не прави компромиси!

Edna.bg

Боксовият крал: Усик сензация и на футболния терен (видео)

Gong.bg

Арбелоа с емоционални думи за Моуриньо преди битката в ШЛ

Gong.bg

„Докато ме убиваха, полицай гледаше”: Жесток побой над двама мъже във видинска дискотека

Nova.bg

Петима са задържани след акцията на отряд "Кобра" в дома на Христо Върбанов

Nova.bg