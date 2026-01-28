Голям пожар в луксозен хотел във Френските Алпи, евакуираха десетки (ВИДЕО)

М ножество хора бяха евакуирани, след като пожар пламна в петзвезден хотел в ски курорта Куршевел във Френските Алпи късно във вторник вечер, съобщиха властите, цитирани от Reuters.
За щастие никой не е пострадал.
Пламъците тръгнали от тавана на хотел „Гран Алп“ около 19.00 ч., съобщи на сайта си департамента Савоя.
Местните власти съобщиха, че близо сто души са евакуирани, а местните медии съобщиха, че броят им е нараснал до 270 души, след като огънят е обхванал и близки сгради.
Персоналът и гостите са били приютени в други хотели.
„Евакуацията премина спокойно и няма информация за пострадали“, съобщиха местните власти.
Мерките за безопасност в региона са повишени след пожара в швейцарския курорт Кран Монтана, при който в новогодишната нощ загинаха 40 души, много от които тийнейджъри, а над 100 бяха ранени.