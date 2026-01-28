Свят

Снимка на Путин в Белия дом разтърси САЩ: Появи се на стената в най-критичния момент

Кадър от червения килим в Аляска се появи на стена до Западното крило точно преди новите преговори за мир в Украйна

28 януари 2026, 13:28
Летища връщат COVID-19 мерките заради смъртоносния вирус Нипа

Летища връщат COVID-19 мерките заради смъртоносния вирус Нипа
Дървета се взривяват в САЩ заради арктическия студ

Дървета се взривяват в САЩ заради арктическия студ
След свлачище: Град в Сицилия - на ръба на голяма пропаст

След свлачище: Град в Сицилия - на ръба на голяма пропаст
„Преживяла съм война, това няма да ме спре!“: Нападнаха конгресменката Илхан Омар със спринцовка в Минеаполис

„Преживяла съм война, това няма да ме спре!“: Нападнаха конгресменката Илхан Омар със спринцовка в Минеаполис
Тръмп: Към Иран се приближава още една

Тръмп: Към Иран се приближава още една "армада"
Нов протест срещу Вучич в Сърбия

Нов протест срещу Вучич в Сърбия
Руски дронове повредиха пристанищна инфраструктура и раниха трима души в Одеса

Руски дронове повредиха пристанищна инфраструктура и раниха трима души в Одеса
Първи официален доклад: Двама агенти са стреляли по Алекс Прити в Минеаполис

Първи официален доклад: Двама агенти са стреляли по Алекс Прити в Минеаполис

Р амкирана снимка на президента на САЩ Доналд Тръмп и руския президент Владимир Путин, изложена в Белия дом, предизвика недоумение преди новите опити за преговори за мирно споразумение за Украйна, които започват по-късно тази седмица.

(Във видеото - обзор на срещата между Доналд Тръмп и Владимир Путин в Анкъридж)

Кореспондентът на PBS в Белия дом, Елизабет Ландърс, публикува във вторник изображение на Путин и Тръмп, стоящи заедно в обединената база „Елмендорф-Ричардсън“ в Аляска, рамкирано и окачено на стената в близост до Западното крило.

Двамата лидери се срещнаха във военната база в Анкъридж през август 2025 г. Тръмп буквално разстла червения килим за руския лидер и беше заснет да го поздравява топло. За много украинци срещата на върха беше индикация, че разкъсваната от война страна бива изтласкана в периферията от най-важния си съюзник и че Белият дом отново се е приближил повече до Москва, отколкото до Киев.

Рамкираната снимка е поставена над друга снимка на Тръмп с едно от неговите внучета.

„Поставяне на Путин над американския народ и собственото му семейство“, заяви в отговор на публикацията Марк Уорнър от Демократическата партия във Вирджиния, заместник-председател на сенатската комисия по разузнаване - „Почти твърде буквално“.

Припомнете си срещата между Путин и Тръмп в Аляска от нашата ГАЛЕРИЯ.

Снимките, които обиколиха света: Тръмп среща Путин
77 снимки
путин тръмп аляска
путин тръмп аляска среща
путин тръмп аляска
путин тръмп аляска
Източник: Newsweek    
Доналд Тръмп Владимир Путин Белия дом Рамкирана снимка Мирни преговори за Украйна Среща на върха в Аляска Отношения САЩ-Русия Елизабет Ландърс Политическо недоумение Западно крило
Последвайте ни

"Отговорът е не": И Петър Чобанов отказа да е премиер

Снимка на Путин в Белия дом разтърси САЩ: Появи се на стената в най-критичния момент

Снимка на Путин в Белия дом разтърси САЩ: Появи се на стената в най-критичния момент

Категоричен отказ от подуправителя на БНБ Радослав Миленков за служебен премиер

Категоричен отказ от подуправителя на БНБ Радослав Миленков за служебен премиер

Летища връщат COVID-19 мерките заради смъртоносния вирус Нипа

Летища връщат COVID-19 мерките заради смъртоносния вирус Нипа

Работодатели не могат да уволнят служители, които не идват на работа

Работодатели не могат да уволнят служители, които не идват на работа

pariteni.bg
EV рекордите на Xiaomi вече притесняват дори и китайските гиганти

EV рекордите на Xiaomi вече притесняват дори и китайските гиганти

carmarket.bg
Карни: Канада няма да сключва търговско споразумение с Китай
Ексклузивно

Карни: Канада няма да сключва търговско споразумение с Китай

Преди 2 дни
Масов пробив: Венецуела освободи 80 политически затворници
Ексклузивно

Масов пробив: Венецуела освободи 80 политически затворници

Преди 2 дни
Кой беше Алекс Прети – застреляният от федерални агенти в Минеаполис
Ексклузивно

Кой беше Алекс Прети – застреляният от федерални агенти в Минеаполис

Преди 2 дни
Свлачище в Индонезия: 25 жертви, 80 души все още са в неизвестност
Ексклузивно

Свлачище в Индонезия: 25 жертви, 80 души все още са в неизвестност

Преди 2 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Изненада в края на януари: Три зодии най-сетне ще видят как усилията им се отплащат

Изненада в края на януари: Три зодии най-сетне ще видят как усилията им се отплащат

Любопитно Преди 5 минути

Краят на януари носи положителни промени, нови възможности и заслужени успехи за тези зодиакални знаци

Държавата компенсира с над 2.6 млн. евро семействата на деца, неприети в държавни или общински градини

Държавата компенсира с над 2.6 млн. евро семействата на деца, неприети в държавни или общински градини

България Преди 11 минути

Средствата ще бъдат разпределени по бюджетите на няколко общини

Античният театър и Амфитеатърът на Сердика стават държавна собственост

Античният театър и Амфитеатърът на Сердика стават държавна собственост

България Преди 56 минути

"Античният театър и Амфитеатърът на Сердика“ ще бъде съхранен, реставриран и реконструиран, съобщи министърът на културата в оставка Мариян Бачев

Ласкателствата на Марк Рюте към Тръмп натоварват НАТО

Ласкателствата на Марк Рюте към Тръмп натоварват НАТО

Свят Преди 1 час

Генералният секретар на Алианса успя да върне НАТО от ръба на кризата около Гренландия. Но някои в Европа вече се питат - на каква цена?

Отмениха частичното бедствено положение в община Ардино

Отмениха частичното бедствено положение в община Ардино

България Преди 1 час

<p>Прокуратурата&nbsp;разследва катастрофата при ГКПП &quot;Капитан Андреево&quot;</p>

Прокуратурата се зае с разследването на катастрофата при ГКПП "Капитан Андреево"

България Преди 1 час

Инцидентът стана във вторник сутринта

Снимката е илюстративна

Кървав кошмар в Казанлък: Каракачанка нахапа жена по лицето и ръцете по време на разходка

България Преди 1 час

38-годишна стопанка на джак ръсел е с тежки рани след внезапно нападение в жк „Изток“; собственикът на агресивното животно е на 77 години

"Булгаргаз" поиска поскъпване на природния газ с 7,5% за февруари, вместо предвидените 4%

"Булгаргаз" поиска поскъпване на природния газ с 7,5% за февруари, вместо предвидените 4%

България Преди 1 час

Окончателно решение за цените регулаторът ще вземе в четвъртък

<p>Словакия &quot;не е брюкселски папагал&quot;:&nbsp;Лидер разказа за шока си от психическото състояние на Тръмп&nbsp;</p>

Европейски лидер разказа за шока си от психическото състояние на Тръмп след срещата в "Мар-а-Лаго"

Свят Преди 1 час

Фицо, съюзник на Тръмп, е споделил пред лидери на срещата на ЕС, че е загрижен от начина, по който американският президент е говорил с него, съобщиха дипломати

Частен самолет се разби в Индия, загинаха висш политик и още четирима души

Частен самолет се разби в Индия, загинаха висш политик и още четирима души

Свят Преди 2 часа

Той е летял от Мумбай към Барамати

Голям пожар в луксозен хотел във Френските Алпи, евакуираха десетки (ВИДЕО)

Голям пожар в луксозен хотел във Френските Алпи, евакуираха десетки (ВИДЕО)

Свят Преди 2 часа

Персоналът и гостите са били приютени в други хотели

Пиян баща преби 15-годишния си син в Пернишко

Пиян баща преби 15-годишния си син в Пернишко

България Преди 2 часа

54-годишният мъж от село Расник е задържан, след като съпругата му подала отчаян сигнал на тел. 112

<p>Мелания Тръмп проговори за насилието в САЩ, докато хиляди искат депортацията ѝ</p>

Мелания Тръмп под светлината на прожекторите: „Трябва да се обединим“! Защо обаче въпросът за депортацията ѝ отново изплува?

Свят Преди 2 часа

В емоционално обръщение тя подчерта нуждата от спокойствие и съпричастност в напрегнатите времена

Снимката е илюстративна

Скандал с газов пистолет в Крумовград: Мъж заплаши 18-годишен с оръжие в центъра на града, търсят се свидетели

България Преди 2 часа

Полицията издирва свидетели на конфликтната ситуация, разиграла се посред бял ден

Блъскана в гърдите: Жена от Ново Делчево разкри за агресия от съпруга си

Блъскана в гърдите: Жена от Ново Делчево разкри за агресия от съпруга си

България Преди 2 часа

36-годишна жена сигнализира полицията, че е била блъскана в гърдите от своя съпруг по време на разпра в жилище в курортния град. По случая е образувано досъдебно производство.

Киър Стармър лети за Китай под сянката на Тръмп

Киър Стармър лети за Китай под сянката на Тръмп

Свят Преди 2 часа

Пътуването идва в момент, когато има наплив от дипломация между западните страни и Китай, тъй като те се подсигуряват срещу непредсказуемостта на САЩ и ден след като ЕС и Индия подписаха безпрецедентна сделка за свободна търговия

Всичко от днес

От мрежата

10 ефективни съвета как да се грижим за дългокосместите котки

dogsandcats.bg

10 популярни породи кучета, които не понасят студа

dogsandcats.bg
1

Първи щъркел на лечение в Спасителния център

sinoptik.bg
1

Какви рискове крие планината през зимата

sinoptik.bg

Думите на кралица Елизабет за Джордж и Шарлот, които днес звучат пророчески

Edna.bg

Бохо стил и мини бар в кухнята

Edna.bg

Дара Стоянова спечели първото контролно на грациите

Gong.bg

Спортисти жертват секса заради страх от допинг

Gong.bg

Консултациите на „Дондуков” 2 продължават (ОБНОВЯВА СЕ)

Nova.bg

Бившият кмет на Червен бряг загина при тежка катастрофа с тир (СНИМКИ)

Nova.bg