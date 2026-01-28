Свят

Частен самолет се разби в Индия, загинаха висш политик и още четирима души

Той е летял от Мумбай към Барамати

28 януари 2026, 11:58
Частен самолет се разби в Индия, загинаха висш политик и още четирима души
Източник: iStock photos/Getty images

Ч астен самолет, на който е пътувал заместник-главен министър на индийски щат, днес се разби в открито поле в Индия, при което загинаха самият той и останалите четирима души на борда, съобщиха властите, цитирани от Асошиейтед прес.

Самолетът е летял от финансовата столица на Индия Мумбай към Барамати, родния град на Аджит Павар, когато се е разбил и е избухнал в пламъци на около 254 км от Мумбай.

Причината за катастрофата все още не е известна.

Телевизионни кадри показаха дим да се издига над останките на машината.

66-годишният Павар беше заместник-главен министър на западния индийски щат Махаращра. Той е пътувал за Барамати, за да участва в кампанията за местните избори.

Двама души от екипа му и двама души екипаж, които са били на борда на самолета „Лиърджет 45“, също са загинали, съобщи Генералната дирекция по гражданска авиация в първоначалното си изявление.

Павар беше ключова фигура в щатската политика и беше вторият по ранг служител на изборна длъжност в Махаращра, като част от управляващата коалиция на премиера Нарендра Моди.

Моди изказа съболезнования, наричайки Павар "отдаден държавен служител".

Източник: БТА/Валерия Динкова    
индия частен самолет катастрофа загинали министър
