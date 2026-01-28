България

Прокуратурата се зае с разследването на катастрофата при ГКПП "Капитан Андреево"

Инцидентът стана във вторник сутринта

28 януари 2026, 12:50
Иван Иванов: Държавата спаси 100% от средствата за саниране по ПВУ

Античният театър и Амфитеатърът на Сердика стават държавна собственост

"Отговорът е не": И Петър Чобанов отказа да е премиер
Блокадите по западната ни граница и цената за превозвачите

Криза за служебен премиер: И управителят на БНБ Димитър Радев отказа на президента Йотова

Кой е Христо Върбанов, арестуван от отряд

Петима задържани при акцията срещу имотни измами в Костинброд

Куриоз в Пловдив: Издирват мъж за 7 кражби на пътен знак, забраняващ престоя и паркирането

П рокуратурата се зае с разследването на тежкия инцидент на опашката от тирове преди граничния пункт „Капитан Андреево”, при който камион се заби в друг изчакващ товарен автомобил, а шофьорът загина на място.

Шофьор загина, след като се вряза в чакащи тирове на "Капитан Андреево"

Инцидентът стана във вторник сутринта в средата на колоната, която беше близо 20 километра.

Днес броят на чакащите тирове е намалял наполовина. През последното денонощие преминалите камиони са около 2700. Колоната вече под 8 километра.

Всички знаем, че ключова роля за интензивното движение на товарни автомобили в посока Турция изиграха протестните действия в Гърция. От няколко дни те приключиха. Имайки предвид и организацията за бърза обработка, която ние създадохме, до края на седмицата ще успеем да направим така, че на магистралата да няма изчакващи товарни автомобили за митническа проверка, а всички такива да бъдат в паркингите”, заяви началникът на ГКПП Капитан Андреево Яни Пейчев, цитиран от NOVA.

Снимка на Путин в Белия дом разтърси САЩ: Появи се на стената в най-критичния момент

Категоричен отказ от подуправителя на БНБ Радослав Миленков за служебен премиер

Летища връщат COVID-19 мерките заради смъртоносния вирус Нипа

Работодатели не могат да уволнят служители, които не идват на работа

Защо кучетата повръщат след хранене

Карни: Канада няма да сключва търговско споразумение с Китай
Масов пробив: Венецуела освободи 80 политически затворници
Кой беше Алекс Прети – застреляният от федерални агенти в Минеаполис
Свлачище в Индонезия: 25 жертви, 80 души все още са в неизвестност
Изненада в края на януари: Три зодии най-сетне ще видят как усилията им се отплащат

Краят на януари носи положителни промени, нови възможности и заслужени успехи за тези зодиакални знаци

Държавата компенсира с над 2.6 млн. евро семействата на деца, неприети в държавни или общински градини

Средствата ще бъдат разпределени по бюджетите на няколко общини

Кървав кошмар в Казанлък: Каракачанка нахапа жена по лицето и ръцете по време на разходка

38-годишна стопанка на джак ръсел е с тежки рани след внезапно нападение в жк „Изток“; собственикът на агресивното животно е на 77 години

Дървета се взривяват в САЩ заради арктическия студ

Природата „стреля“: Зловещ пукот оглася американските гори по време на рекордния студ. Разберете каква е научната истина зад опасния феномен и защо сокът на дърветата се превръща в бомба с часовников механизъм при екстремни температури

<p>Словакия &quot;не е брюкселски папагал&quot;:&nbsp;Лидер разказа за шока си от психическото състояние на Тръмп&nbsp;</p>

Фицо, съюзник на Тръмп, е споделил пред лидери на срещата на ЕС, че е загрижен от начина, по който американският президент е говорил с него, съобщиха дипломати

Частен самолет се разби в Индия, загинаха висш политик и още четирима души

Той е летял от Мумбай към Барамати

Голям пожар в луксозен хотел във Френските Алпи, евакуираха десетки (ВИДЕО)

Персоналът и гостите са били приютени в други хотели

Пиян баща преби 15-годишния си син в Пернишко

54-годишният мъж от село Расник е задържан, след като съпругата му подала отчаян сигнал на тел. 112

<p>Мелания Тръмп проговори за насилието в САЩ, докато хиляди искат депортацията ѝ</p>

В емоционално обръщение тя подчерта нуждата от спокойствие и съпричастност в напрегнатите времена

Скандал с газов пистолет в Крумовград: Мъж заплаши 18-годишен с оръжие в центъра на града, търсят се свидетели

Полицията издирва свидетели на конфликтната ситуация, разиграла се посред бял ден

Блъскана в гърдите: Жена от Ново Делчево разкри за агресия от съпруга си

36-годишна жена сигнализира полицията, че е била блъскана в гърдите от своя съпруг по време на разпра в жилище в курортния град. По случая е образувано досъдебно производство.

Киър Стармър лети за Китай под сянката на Тръмп

Пътуването идва в момент, когато има наплив от дипломация между западните страни и Китай, тъй като те се подсигуряват срещу непредсказуемостта на САЩ и ден след като ЕС и Индия подписаха безпрецедентна сделка за свободна търговия

<p>ДАНС въвежда задължителни пешеходни походи за служителите си</p>

Организираните пешеходни походи ще заменят досегашната индивидуална форма на подготовка, при която служителите тренират самостоятелно в работно време

От Дуа Липа до Никол Кидман: Най-елегантните визии от Седмицата на висшата мода в Париж

Край на абсурда: Предлагат по-бързо уволнение за служители, които просто спират да идват на работа

Как става дисциплинарното уволнение

Командирите на Путин завързаха полугол войник, обвинен в дезертьорство, за дърво в кадри с брутални мъчения

„Военен архив“, украински канал, обясни, че изтезанията, видяни във видеото, съответстват на „обновените методи“ на руската армия

