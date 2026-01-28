Отмениха частичното бедствено положение в община Ардино

С ъс заповед кметът на община Ардино инж. Изет Шабан отмени частичното бедствено положение, съобщават от пресцентъра на общинската администрация.

То бе въведено вчера, а причината бе заливането заради обилни валежи на железобетонен мост край село Китница, който е единствена транспортна връзка към общо шест села.

След спадане на нивото на водата преминаването през моста отново е възможно, като достъпът до засегнатите села е напълно възстановен, посочват от администрацията.

Мостът е от съществено значение за транспортната свързаност и за нормалното протичане на ежедневието на жителите на шестте населени места.