Скандал с газов пистолет в Крумовград: Мъж заплаши 18-годишен с оръжие в центъра на града, търсят се свидетели

Р айонното управление в Крумовград започна проверка по сигнал за отправени заплахи за физическа саморазправа с оръжие. Инцидентът, който е станал в следобедните часове на 26 януари, е предизвикал сериозно напрежение в града.

Конфликтът и заплахата

Според подадената в полицията жалба, около 15:00 часа в понеделник е възникнала конфликтна ситуация между двама мъже. 37-годишен местен жител е отправил остри закани за физическа разправа спрямо 18-годишен младеж. Напрежението е ескалирало, когато по-възрастният мъж извадил и показал газов пистолет, за да подсили заплахите си.

Реакцията на властите

След подаването на сигнала полицията е действала незабавно. При направената справка е установено, че въпросното газово оръжие е надлежно регистрирано и за него има подадено уведомление до органите на МВР, съгласно законовите изисквания.

Въпреки законното притежание, пистолетът е иззет от органите на реда с протокол за доброволно предаване, докато тече разследването по случая.

Търсят се свидетели

Работата по изясняване на всички обстоятелства около скандала продължава. В момента случаят се поема от група „Охранителна полиция“ към РУ-Крумовград. Разследващите активно издирват очевидци на сцената, за да установят точната причина за конфликта и дали е имало реална опасност за живота на младежа.