Пиян баща преби 15-годишния си син в Пернишко

Т ежък случай на домашно насилие разтърси пернишкото село Расник. 54-годишен мъж е в ареста, след като в нетрезво състояние е нанесъл побой на собствения си непълнолетен син, съобщиха от ОДМВР-Перник.

Инцидентът: Агресия след употреба на алкохол

Драмата се разиграла вчера, когато 44-годишната съпруга на мъжа потърсила помощ на спешния телефон 112. По нейни данни, след солидна употреба на алкохол, бащата е загубил самообладание и е нападнал 15-годишното им момче. Пристигналите на място полицаи са задържали мъжа незабавно.

Хроника на насилието: Жената също е била жертва

Разследването показва смразяващ детайл – това не е първият случай на агресия в този дом. Според полицията, мъжът е проявявал системно насилие и в миналото, но досега потърпевша е била предимно неговата съпруга. Този път обаче обект на ударите е станало детето, което е принудило майката да сигнализира властите.

Бързо производство и мерки

Насилникът е задържан за срок до 24 часа с полицейска заповед. За случая е уведомена прокуратурата и е образувано бързо производство. Действията по разследването продължават, като се очаква да бъдат взети по-строги мерки за защита на майката и детето.