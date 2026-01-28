България

Пиян баща преби 15-годишния си син в Пернишко

54-годишният мъж от село Расник е задържан, след като съпругата му подала отчаян сигнал на тел. 112

28 януари 2026, 11:44
Пиян баща преби 15-годишния си син в Пернишко
Източник: iStock photos/Getty images

Т ежък случай на домашно насилие разтърси пернишкото село Расник. 54-годишен мъж е в ареста, след като в нетрезво състояние е нанесъл побой на собствения си непълнолетен син, съобщиха от ОДМВР-Перник.

Инцидентът: Агресия след употреба на алкохол
Драмата се разиграла вчера, когато 44-годишната съпруга на мъжа потърсила помощ на спешния телефон 112. По нейни данни, след солидна употреба на алкохол, бащата е загубил самообладание и е нападнал 15-годишното им момче. Пристигналите на място полицаи са задържали мъжа незабавно.

Хроника на насилието: Жената също е била жертва
Разследването показва смразяващ детайл – това не е първият случай на агресия в този дом. Според полицията, мъжът е проявявал системно насилие и в миналото, но досега потърпевша е била предимно неговата съпруга. Този път обаче обект на ударите е станало детето, което е принудило майката да сигнализира властите.

Бързо производство и мерки
Насилникът е задържан за срок до 24 часа с полицейска заповед. За случая е уведомена прокуратурата и е образувано бързо производство. Действията по разследването продължават, като се очаква да бъдат взети по-строги мерки за защита на майката и детето.

Източник: МВР    
