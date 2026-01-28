Европейски лидер разказа за шока си от психическото състояние на Тръмп след срещата в "Мар-а-Лаго"

П ремиерът на Словакия е казал на лидерите на ЕС на среща миналата седмица, че срещата му с Доналд Тръмп го е шокирала заради психическото състояние на американския президент, съобщиха петима европейски дипломати, запознати с разговора.

Роберт Фицо, един от малкото лидери на ЕС, които често подкрепят позицията на Тръмп относно слабостите на Европа, е изразил загриженост относно "психологическото състояние" на американския президент, съобщиха двама от дипломатите. Фицо използвал думата "опасен", за да опише впечатлението, което Тръмп е оставил по време на срещата им лице в лице в имота на Тръмп в "Мар-а-Лаго", Флорида, на 17 януари, според двама от дипломатите.

Разговорът между Фицо и европейските му колеги се е състоял в Брюксел на 22 януари, на извънредна среща на ЕС, организирана за обсъждане на трансатлантическите отношения след заплахите на Тръмп да завземе Гренландия. Лидерите използвали срещата, за да се опитат да успокоят напрежението, след като американският президент ден по-рано се отказал от заплахата да наложи мита на някои европейски държави по въпроса.

Словашкият премиер направил коментарите си по време на отделна неформална среща между някои лидери и висши служители на ЕС, а не по време на официалните кръгли маси, казаха дипломатите. Никой от дипломатите, говорил с Politico , не е присъствал лично, но отделни лидери ги информирали за съдържанието на разговора малко след това.

Всички дипломати са поискали анонимност, за да могат да обсъждат поверителните мнения между лидерите. Те са от четири различни правителства на ЕС, а петият е високопоставен служител на ЕС. Всички казали, че не знаят какво точно е казал Тръмп на Фицо, което е предизвикало реакцията му.

Коментарите на Фицо са особено значими, тъй като той е сред тръмпистките политиците в Европа, демонстрирайки достъпа си до американския президент във видео във Facebook след срещата в "Мар-а-Лаго" и изразявайки подкрепа за подхода на Вашингтон към войната между Русия и Украйна. Преди година Фицо е говорил на Конференцията на консервативното политическо действие (CPAC) и казал на американците: "Вашият президент върши голяма услуга на Европа."

Прессекретарите на Фицо не са отговорили на многократни искания за коментар.

Анна Кели, говорителка на Белия дом, заяви: "Това е абсолютно фалшива новина от анонимни европейски дипломати, които се опитват да бъдат значими. Срещата в "Мар-а-Лаго" беше положителна и продуктивна."

Висш служител от администрацията, присъствал на срещата между Тръмп и Фицо, който говори анонимно, заяви, че не си спомня за неловки моменти или странни реплики. Според него срещата, поискана от Фицо, била приятна, нормална и включвала няколко шеговити обмени, уловени от фотограф на Белия дом.

Фицо изглеждал "травмиран" от срещата с Тръмп, казал един от европейските дипломати. Фицо характеризирал Тръмп като "извън себе си", допълни дипломатът, използвайки думите, предадени му от лидера, който е участвал пряко в разговора.

Дълбока криза

Личните опасения на Фицо контрастират с публичното описание на посещението му в "Мар-а-Лаго", което той направи чрез официалния си Facebook пост.

В това видео Фицо казва, че поканата му в резиденцията на Тръмп във Флорида била знак на "голямо уважение и доверие" от страна на американския президент. Двамата лидери обсъдили Украйна, както и общото си виждане, че ЕС се намира в "дълбока криза" по време на "неформални и открити разговори", по думите на Фицо.

Фицо, който е подписал споразумение за гражданско ядрено сътрудничество с Вашингтон по време на визитата си в САЩ, не е споменал във видеото твърденията на Тръмп за Гренландия или операцията му за отвличане на венецуелския лидер Николас Мадуро по-рано през януари.

Той заяви, че обсъжданията са се съсредоточили върху въпроси като Украйна, като подчерта, че Вашингтон търси неговото мнение, защото Словакия "не е брюкселски папагал" - т.е. не повтаря позициите на институциите на ЕС.

Дори без коментарите на Фицо, лидерите и високите служители на Европа са все по-загрижени от "непредсказуемостта" на американския президент, според шести дипломат на ЕС, който не е бил информиран пряко от лидер за разговора от миналата седмица.

Страховете за здравословното състояние на американския президент "бързо се превръщат в тема на обсъждане на всички нива", заяви служител на ЕС, участващ в политически дискусии в Брюксел и между столиците.

Тръмп, на 79 години, многократно и категорично отрича да страда от състояние, което да засяга когнитивните му функции, като тази седмица каза пред списание New York Magazine, че не страда от болестта на Алцхаймер.

"Няма да го направя, добре?"

От връщането си на поста преди година, европейските правителства се опитват да намерят начин как да се справят с позициите му по въпроси като руската инвазия в Украйна, предполагаемата подкрепа на администрацията му за крайнодесни политици, бариерите за свободната търговия и ролята на САЩ в отбраната на континента.

По-рано този месец Тръмп заплаши с нови мита за осем европейски държави, включително Франция, Германия и Великобритания, които, според него, блокирали усилията му да завземе Гренландия, полуавтономна територия, принадлежаща на Дания, член на ЕС и НАТО. Той също така не изключи възможността за завземане на острова със сила.

В реч в Давос, Швейцария, миналата сряда, американският президент поиска "незабавни преговори", за да получи Гренландия, но изключи използването на военна сила.

"Вероятно няма да получим нищо, освен ако не реша да използвам прекомерна сила и мощ, при която бихме били на практика непобедими. Но няма да го направя, добре?" каза Тръмп в речта.

След речта той заяви, че е постигнал рамково споразумение за Гренландия с генералния секретар на НАТО Марк Рюте и оттегли заплахата си, въпреки че подробности за споразумението все още не са станали публични.

На срещата на върха миналата седмица френският президент Еманюел Макрон и германският канцлер Фридрих Мерц, двамата най-влиятелни лидери на ЕС, предупредиха своите колеги, че въпреки това споразумение блокът трябва да стане по-малко зависим от САЩ за своята сигурност.

След срещата председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен предположи, че лидерите са разбрали, че изправянето срещу Тръмп по "твърд", но "не ескалиращ" начин е ефективна стратегия, която трябва да продължат да прилагат.