От Дуа Липа до Никол Кидман: Най-елегантните визии от Седмицата на висшата мода в Париж

28 януари 2026, 11:05
От Дуа Липа до Никол Кидман: Най-елегантните визии от Седмицата на висшата мода в Париж
Източник: Getty Images

А х, Седмицата на висшата мода. Лъч надежда в един иначе доста мрачен месец.

Празничното настроение започна със Седмицата на мъжката мода, която ни подари стилни появи на любимци като Робърт Патинсън и Ед Уестуик, а също и неочаквана, но впечатляваща поява на британския актьор Стивън Греъм. Той направи своя дебют на Седмицата на модата с ревюто на Louis Vuitton, облечен в забележителен чифт черни, вталени панталони.

Следващата спирка в модния календар е Париж и първата част от тазгодишната Седмица на модата Haute Couture, по време на която на подиума дефилират колекциите за пролет/лято 2026. Програмата включва някои наистина вълнуващи имена – Скиапарели, Диор, Шанел, Валентино и Виктор и Ролф. Ще направи ли Джонатан Андерсън своя дебют във висшата мода? Какви сюрреалистични творения ще представи този сезон Даниел Роузбери? И кои звезди ще заемат местата си на престижния първи ред? Дръжте очите си отворени – този сезон се очертава да бъде истински ослепителен.

  • Какво представлява Седмицата на модата Haute Couture?

Основната разлика между висшата мода и седмиците на ready-to-wear в Ню Йорк, Лондон, Париж и Милано се крие в самите дрехи. Колекциите, представяни по време на Седмицата на висшата мода, са ръчно изработени, авангардни облекла, създадени за изключително елитна клиентела. Всъщност само модни къщи, официално одобрени от Федерацията за висша мода и мода, имат право да представят колекциите си в рамките на тази седмица.

Докато ревютата на готовата за носене мода се провеждат през февруари и септември, Седмицата на модата Couture се организира през януари (за пролетно-летните колекции) и юли (за есенно-зимните) и се случва единствено в Париж – градът, който често е определян като международния дом на модата. Но независимо дали банковият ви баланс позволява покупка на висша мода, подиумите (и тротоарите около тях) са неизчерпаем източник на стилно вдъхновение за предстоящата година. Така че, фенове на модата, обърнете внимание.

Вижте кои са най-добре облечените звезди на Седмицата на висшата мода пролет/лято 2026 в нашата ГАЛЕРИЯ:

12 снимки
седмицата на модата
седмицата на модата
седмицата на модата
седмицата на модата
