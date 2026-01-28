Киър Стармър лети за Китай под сянката на Тръмп

Б ританският министър-председател Киър Стармър ще пристигне в Пекин в сряда вечер, 28 януари, за посещение, целящо укрепване на политическите и бизнес връзките с Китай, докато отношенията между западните страни и САЩ стават все по-нестабилни, пише Reuters.

На борда на самолета за Китай, за първото посещение на британски лидер от 2018 г. насам, Стармър заяви, че страната не може да си позволи да пренебрегва икономическите възможности, които Китай, втората по големина икономика в света, предлага, като същевременно трябва да остане бдителна по отношение на потенциалните заплахи за сигурността.

Как Стармър спечели благоразположението на Тръмп

„Няма смисъл да си забиваме главите в земята и да се крием, когато става въпрос за Китай, в наш интерес е да се ангажираме“, каза той. „Това ще бъде наистина важно пътуване за нас и ще постигнем реален напредък.“

Пътувайки с делегация от над 50 бизнес лидери, Стармър ще се срещне с президента Си Дзинпин и премиера Ли Цян в четвъртък, 29 януари, преди да отпътува за Шанхай в петък, 30 януари, за разговори с местни изпълнителни директори.

Посещението може да отбележи критична промяна в отношенията между Великобритания и Китай след години на дълбока враждебност заради репресиите на Пекин срещу политическите свободи в Хонконг, подкрепата на Китай за Русия във войната в Украйна и твърденията на британските служби за сигурност, че Китай редовно шпионира политици и служители.

За Китай посещението предлага на страната шанс да се представи като стабилен и надежден партньор във време на глобален безпорядък.

Напрежението с Тръмп хвърля сянка върху пътуването

Пътуването идва в момент, когато има наплив от дипломация между западните страни и Китай, тъй като те се подсигуряват срещу непредсказуемостта на САЩ и ден след като ЕС и Индия подписаха безпрецедентна сделка за свободна търговия. Споразумението беше финализирано след почти две десетилетия преговори.

„Това споразумение ще донесе големи възможности за хората в Индия и Европа. То представлява 25% от световния брутен вътрешен продукт и една трета от световната търговия“, каза Нарендра Моди.

Стармър прие Шолц в имението Чекърс

Пътуването на Стармър следва седмици на напрежение с Тръмп заради заплахите му да превземе Гренландия, критиките му към сделката на Великобритания за отстъпване на суверенитета на архипелага Чагос – включително остров с важна военновъздушна база на САЩ и Великобритания – на Мавриций, и коментарите му, че съюзниците от НАТО са избягвали фронтовата линия по време на войната в Афганистан.

Стармър ще пристигне само дни, след като Тръмп заплаши да наложи 100% мито върху канадски стоки, ако министър-председателят на тази страна, Марк Карни, подпише търговска сделка с Китай.

Но Стармър настоя, че Великобритания може да продължи да укрепва икономическите връзки с Китай – без да ядосва Тръмп – поради дългогодишната история на страната си на тясно сътрудничество със САЩ.

„Връзката, която имаме със САЩ, е едно от най-близките ни отношения в областта на отбраната, сигурността, разузнаването, както и в търговията и много други области“, каза той.

Стармър се поколеба да разкрие какво ще обсъжда с китайските лидери, или дали ще повдигне въпроса за съдбата на Джими Лай, бившия медиен магнат от Хонконг, който беше осъден през декември за престъпления срещу националната сигурност. Той също така отказа да каже дали ще поиска от Китай да окаже натиск върху Русия да прекрати войната в Украйна.

Защо Китай разтревожи света

Запитан дали Великобритания и Китай биха могли да сключат сделка, която да позволи повече безвизово пътуване, Стармър каза, че се надява да постигне известен „напредък“ в тази област.

Стармър се дистанцира от мнението на Карни

Стармър многократно защити решението си да посети Китай, заявявайки, че това ще му помогне да изпълни плана си за стимулиране на икономическия растеж и подобряване на жизнения стандарт във Великобритания. Министър-председателят обеща „стабилност и яснота“ в подхода си към Пекин след години на това, което той описа като „непоследователност“ при консерваторите. Но стратегията му предизвика ожесточени критики от страна на някои британски и американски политици, които твърдят, че той подценява заплахите за сигурността, породени от Китай.

Стармър: Обединеното кралство няма да избира между САЩ и ЕС

Стармър се дистанцира от коментарите, направени от Карни на Световния икономически форум в Давос, Швейцария, миналата седмица, когато той заяви, че основаният на правила глобален ред е отживелица и призова средните сили в света да работят заедно, за да избегнат да бъдат жертва на американската хегемония.

„Аз съм прагматик, британски прагматик, който прилага здравия разум“, каза Стармър, отхвърляйки идеята, че правителството му трябва да избира между САЩ и Европа.

Вътрешни критики за Китай

Китай е обвиняван, че се опитва да вербува информатори в парламента, да тормози продемократични активисти от Хонконг във Великобритания, да потиска критиките на академичен преподавател в британски университет и да извършва кибератаки, предаде The Guardian.

От Даунинг стрийт заявиха, че Стармър ще поддържа „предпазни мерки“ по отношение на националната сигурност, докато обсъжда икономическите връзки с китайските лидери. Но те подчертаха, че той няма да търгува едното за другото и ще повдигне въпроси, по които има разногласия, включително нарушенията на човешките права.

Консерваторите заявиха, че Стармър не трябва да пътува до Китай. Секретарят по външните работи в сянка, Прити Пател, каза: „Доказателствата са неопровержими, че Китай представлява сериозна заплаха за нашата национална сигурност и е ясно, че Киър Стармър отива в Китай без никакво влияние. Той няма гръбнака да се противопостави на Великобритания и се навежда назад, за да угоди на Пекин.“

„Стармър вече се предаде на ККП [Китайската комунистическа партия] относно техния план за мегапосолство-шпионски център в сърцето на нашата столица и се съгласи да предаде британска суверенна територия и 35 милиарда паунда от парите на данъкоплатците на съюзник на Китай с неговата сделка за Чагос.“

„Великобритания не може да си позволи да прави повече отстъпки, нито да мълчи за репресиите на Китай срещу дисиденти като Джими Лай или опитите на ККП да подкопае нашата демокрация.“

Но източник от Даунинг стрийт заяви: „Да забием главите си в пясъка и да откажем да се ангажираме би било поразително пренебрежение на задълженията. Това би направило британския народ по-малко сигурен, би ни отрязало от възможности и би отслабило способността ни да управляваме глобалните предизвикателства в области като здравеопазването и климата.“

Те посочиха, че Тръмп се срещна със Си през октомври и планира да посети Китай през април. От началото на 2018 г. президентът на Франция, Еманюел Макрон, е посетил Китай три пъти, докато германските лидери са го посетили четири пъти, но през същия период нито един британски министър-председател не е посещавал Китай.

Стармър ще бъде придружен по време на тридневното си посещение в Пекин и Шанхай от делегация от около 60 британски бизнеса и културни организации, включително HSBC, GSK, Jaguar Land Rover и Националния театър.

Бизнес министърът, Питър Кайл, който също ще бъде на пътуването, каза: „В продължение на десетилетие липсваше сериозен ангажимент, необходим за капитализиране на възможността за по-добри отношения с Китай.“

„Искаме търговията между нас да процъфтява. От финансовите услуги до напредналото производство и глобалния енергиен преход, силните страни на Обединеното кралство все повече се съгласуват с бързо развиващата се китайска икономика.“

„Първото задължение на правителството е сигурността, а ние се защитаваме най-добре чрез активно ангажиране и прагматично сътрудничество, а не чрез затваряне на вратата.“

След пътуването си до Китай, Стармър ще отпътува за Токио, за да се срещне с японския министър-председател Санае Такаичи.

Икономическите цели на Стармър

Делегацията на Стармър, съставена от изпълнителни директори и председатели, ще раздели времето си между Пекин и Шанхай, като сред изпълнителните лица са представители на финансови гиганти от Лондонското Сити и високопрофилни британски марки, включително HSBC, Standard Chartered, Schroders и London Stock Exchange Group, наред с AstraZeneca, Jaguar Land Rover, Octopus Energy и Brompton, които допълват списъка. По време на посещението си Стармър ще бъде придружен от министъра на търговията Питър Кайл и икономическия секретар на министерството на финансите на Обединеното кралство Луси Ригби, предаде Politico.

Въпреки внушителната делегация, министрите настояват, че подходът е целенасочено тесен.

„Имаме много ясен подход, когато става въпрос за Китай“, каза министърът на сигурността Дан Джарвис в понеделник. „Когато е в наш национален интерес да сътрудничим и работим в тясно сътрудничество с [Китай], тогава ще го направим. Но когато е в наш национален интерес да се предпазим от заплахите, които [те] представляват, абсолютно ще го направим.“

Списъкът с желания на Стармър ще бъде внимателно калибриран, за да не създаде проблеми. Привличането на китайски капитал за тежка енергийна инфраструктура, включително чувствителна технология за вятърни турбини, е извън дневния ред.

Вместо това Обединеното кралство настоява за по-ниски мита върху уискито, подобрен достъп до пазара за фирми за услуги, признаване на професионални квалификации, банкови и застрахователни лицензи за британски компании, опериращи в Китай, по-лесни трансгранични инвестиции и безвизово пътуване за кратки престои.

При силно защитен китайски вътрешен пазар, някои от тези искания ще бъдат по-трудни за изпълнение, отколкото изглеждат.

Достъп до пазара на Китай

Делът на Великобритания на китайския пазар за услуги е бил скромен 2,7 процента през 2024 г. – и британските фирми копнеят за повече работа в страната.

Британските служители настояват за признаване на професионалните квалификации на счетоводители, дизайнери и архитекти – което би позволило на професионалисти да практикуват в Китай без повторно лицензиране на местно ниво – и безвизово пътуване за кратки престои.

Професионалната акредитация е „дългогодишен проблем“ в двустранните отношения, с „малко движение“ досега по убеждаването на Пекин да признае британските професионални квалификации като еквивалентни на собствените си, според старши представител на индустрията, запознат с преговорите, който, подобно на други в този доклад, е получил анонимност, за да говори свободно.

Великобритания е една от малкото развити страни, които все още липсват в списъка на Китай за безвизов режим, който вече включва Франция, Германия, Италия, Испания, Холандия, Швейцария, Австралия, Нова Зеландия, Япония, Саудитска Арабия, Русия и Швеция.

Стармър се надява да повтори сделка, сключена от канадския премиер Марк Карни, чието посещение в Китай отключи безвизово пътуване за канадци.

Надеждата е, че по-лесното бизнес пътуване ще намали триенето и ще улесни хората да пътуват и да проучват възможности на място – това ще позволи безвизово пътуване за британски граждани, давайки им възможност да пътуват за туризъм, да посещават бизнес конференции, да посещават приятели и семейство и да участват в кратки обменни дейности.

Изглаждане на финансовите потоци

Председателят на Органа за финансов контрол (Financial Conduct Authority) Ашли Алдър също пътува за Пекин, надявайки се да осигури по-тясно сътрудничество между капиталовите пазари на двете страни. Той ще представлява британския финансов регулатор на учредителната британско-китайска финансова работна група в Пекин – и ще агитира за по-добра пазарна свързаност между Великобритания и Китай.

Очаквайте акцент върху механизма за трансгранични инвестиции, известен като Shanghai-London и Shenzhen-London Stock Connect, плюс въпроси, свързани със суверенитета на данните, асоциирани с китайски компании, съвместно листвани на Лондонската фондова борса, заявиха двама запознати с планирането.

"Stock Connect" отвори двата пазара за инвеститори през 2019 г., което, според председателя на FCA Ашли Алдър, доведе до листвания на стойност почти 6 милиарда долара.

„Техническите пречки досега ни попречиха да реализираме пълния потенциал на "Stock Connect"“, каза Алдър в реч миналата година. Алдър посочи меморандум за разбирателство, който се изготвя между FCA и Националната финансова регулаторна администрация на Китай, който според него е „критичен“, за да позволи бърз обмен на информация и надзор на фирми през границите. Но това повдига собствени опасения относно използването на данни от Китай.

„Печалбите от стоки са по-лесни“, каза висш британски бизнес представител, информиран за преговорите. „Някои от тези за услуги са по-трудни.“

Възползване от китайския биотехнологичен бум

Фармацевтични ръководители, включително изпълнителният директор на AstraZeneca Паскал Сорио, са сред тези, които се отправят към Китай, тъй като Великобритания се опитва да утвърди своите позиции като глобален център за науките за живота – и да привлече преки чуждестранни инвестиции.

Китай, някога известен предимно с генериците – по-евтини версии на маркови лекарства, които осигуряват същото лечение – бързо се превърна във фармацевтична сила. Според Стивън Фаръли, ръководител на отдела за глобално здравеопазване в ING Bank, страната „ефективно е заменила Европа“ като център на иновации.

Данните на ING показват, че делът на Китай в глобалните одобрения на иновативни лекарства е скочил от едва 4 процента през 2014 г. до 27 процента през 2024 г.

Няколко патента на блокбастър лекарства предстои да изтекат през следващите години, отваряйки вратата за по-евтини генерични конкуренти. За да запълнят намаляващите си производствени линии, фармацевтичните производители все повече се обръщат към биотехнологични компании. Британският фармацевтичен гигант GSK подписа лицензионна сделка с китайската биотехнологична фирма Hengrui Pharma миналия юли.

„Поради нарастващото значение на Китай, голямата фармацевтична индустрия и Обединеното кралство по дефиниция сега гледат на Китай като източник на тези нови иновативни терапии“, каза Фаръли.

Вече има признаци за напредък. Министърът на науката Патрик Валънс заяви в края на миналата година, че Великобритания и Китай са готови да работят заедно в „безспорни“ области, включително здравеопазването, след разговори с китайския си колега. AstraZeneca, Университетът в Кеймбридж и общински партии от Пекин вече са подписали партньорство за споделяне на опит.

И по-рано тази година Обединеното кралство обяви планове да се превърне в „глобален първи избор за клинични изпитвания“.

„Обединеното кралство може наистина да помогне на Китай с пропуските в доверието“, когато става въпрос за пускане на лекарства на пазара, каза Куин Уилс, главен изпълнителен директор на Ochre, биотехнологична компания, работеща в Ню Йорк, Оксфорд и Тайван. „Обединеното кралство може да се превърне в глобален златен печат за Китай. Можем да бъдем като регулаторен плацдарм, където [здравният регулатор] MHRA, вече отделен от ЕС след Брекзит, може да прави свои собствени неща и може би да предложи опростен процес за клинично одобрение за Китай за 150 дни като част от по-широко споразумение.“

Намаляване на митата за уискито

Обединеното кралство също така настоява за намаляване на митата върху уискито, наред с по-широк достъп до пазара за агрохрани, според двама от цитираните по-рано представители на индустрията, запознати с планирането.

Преговорите в края на 2024 г. между тогавашния министър на търговията Джонатан Рейнолдс и неговия китайски колега сложиха край на ограниченията за износ от ерата на Covid, като отново отвориха достъпа до пазара на свинско месо.

Но през февруари 2025 г. Китай удвои вносните си мита върху ракията и уискито, премахвайки временното си 5-процентно мито и прилагайки 10-процентната ставка за най-облагодетелствана нация.

„Въпросът с уискито и брендито се превърна в лост за Китай“, каза старши британски бизнес представител, информиран за преговорите. „Мисля, че вероятно ще премахнат тарифата.“

Все още не е ясно как Китай би намалил митата за уискито, без да наруши правилата на Световната търговска организация, които гласят, че ще трябва да намали митата си и за всички други страни.

Индустриални напрежения

Пътуването идва на фона на нарастващ международен натиск върху Великобритания да заеме по-твърда позиция по отношение на китайското индустриално свръхпроизводство, особено на стомана и електрически автомобили.

Докато съюзниците на Великобритания в Европейския съюз и САЩ наложиха мита върху китайските електромобили, Великобритания се противопостави на натиска да го направи.

Има сделка „в процес на работа“ между китайски производител на електромобили и Jaguar Land Rover, каза старшият британски бизнес представител, информиран за разговорите, цитиран по-горе, където двамата „търсят голямо инвестиционно съобщение. Но нищо не е договорено.“ Сделката ще позволи на китайския производител на електромобили да използва фабриката на JLR във Великобритания за производство на автомобили в Обединеното кралство, съобщи FT миналата седмица.

„Китайските компании все повече се фокусират върху локализирането на своите операции“, каза друг бизнес представител, запознат с преговорите, отбелязвайки, че китайските производители на електромобили „осъзнават, че просто показването на продуктите си в чужбина няма да бъде устойчив дългосрочен модел“.

Малко вероятно е Стармър да сключи сделка за тежка енергийна инфраструктура, включително технология за вятърни турбини, която би могла да остави Великобритания уязвима пред Китай. Великобритания все още не е решила дали да позволи на Ming Yang, китайска фирма, да инвестира 1,5 милиарда паунда във вятърна ферма край бреговете на Шотландия.