Най-честите грешки при правенето на бекъпи на личните данни от устройствата ни

В сички знаем, че архивирането на данните ни е важно, но въпреки ежедневните напомняния от приложения, облачни услуги и антивирусни програми, повечето хора все още не го правят правилно. Архивирането все пак може да ви изложи на риск от загуба на данни поради кражба, криптовируси, хардуерен срив или просто човешка грешка. Проблемът не е в липсата на усилия, а в грешния подход към архивирането, отбелязва MakeUseOf.

Често срещана грешка е разчитането на едно място за архивиране. Например запазването на файлове само в папката за синхронизиране в облака на компютъра (като синхронизирана директория на Google Drive или iCloud). Да, това копира файловете онлайн, но не е истинско архивиране. Ако грешка или злонамерен софтуер повреди файла локално, повредената версия може да се синхронизира и да замени добрата версия онлайн.

Друг широко разпространен проблем е третирането на услугите за синхронизиране в облака като резервно копие. Синхронизирането е чудесно за достъп и удобство, но не запазва историческите версии за неопределено време, освен ако изрично не конфигурирате това. А много потребители не го правят. Така че, ако нещо се случи с даден файл, няма резервна версия за възстановяване, а само текущият, евентуално повреден файл.

Компютърът ви работи бавно? Виновен може да е браузърът

Много хора също така пропускат напълно архивирането на „маловажни“ файлове, без да знаят, че снимките, съобщенията и личните настройки често се съхраняват извън традиционните папки. Вградени са в данните на приложенията или са обвързани с конкретни акаунти. Без цялостна стратегия, важното съдържание може да изчезне без предупреждение.

Друга често срещана грешка е да се разчита само на едно външно устройство. Макар че това ви защитава, ако вътрешният SSD диск на вашия лаптоп се повреди, то не прави нищо, ако това външно устройство бъде изпуснато, откраднато или унищожено при локално бедствие. По подобен начин, разчитането единствено на облачна услуга като Google Drive или Dropbox може да бъде рисковано. Aко акаунтът ви бъде хакнат или услугата претърпи сериозен прекъсване, губите достъп, точно когато може да ви е най-необходим.

Започва битка срещу AI "плява", заливаща интернет

За да защитите ефективно дигиталния си живот, следвайте правилото за архивиране 3-2-1 – широко призната най-добра практика, която драстично намалява риска от загуба на данни. Тя означава три копия на вашите данни: оригиналът плюс две резервни копия. Два различни носителя за съхранение: например локален външен диск и облачно архивиране. Едно копие извън локацията: в идеалния случай на отделно географско местоположение (често облачно хранилище).

Този подход гарантира, че дори ако едно архивиране се повреди или бъде компрометирано, другите остават непокътнати. Той предпазва от хардуерни повреди, инциденти и зловреден софтуер, които могат да засегнат една среда, но не и други.

Ръчните резервни копия обикновено се провалят, защото хората ги забравят. Настройването на планирани или автоматични резервни копия елиминира този проблем. Инструменти като Time Machine (macOS), File History (Windows) или автоматизирани приложения за архивиране в облака могат да работят във фонов режим без намеса.

Недостиг на чипове вдига цените на смартфони и PC

Защо батерията на смартфона пада, когато не го ползваме и какво можем да направим

Но автоматизацията не е достатъчна, ако никога не тествате резервните копия. Важно е периодично да възстановявате някои файлове, за да потвърдите, че резервните копия работят. Няма нищо по-лошо от това да откриете, че резервните ви копия са повредени, след като сте загубили оригиналите.

Не всички инструменти за архивиране са еднакви. Пълното системно архивиране (често наричано дисково изображение) запазва всичко - операционната система, приложения, настройки и данни. Това ви позволява бързо да възстановите системата до работещо състояние. Услугите за синхронизиране в облака са полезни, но трябва да се комбинират с истински решения за архивиране, които съхраняват независими копия на вашите файлове.

CES 2026 ни показа, че AI излиза от виртуалния свят и навлиза във физическия

Преследването на AI успехи напълно завладя производителите на чипове

Загубата на данни не е въпрос на „дали“, а на „кога“. Като се откажете от хаотични навици и се насочите към правилото 3-2-1, превръщате архивирането от символичен жест в професионален подход. Не чакайте щракащия звук на умиращ твърд диск, за да осъзнаете, че сте го правили погрешно.