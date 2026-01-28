Технологии

Най-честите грешки при правенето на бекъпи на личните данни от устройствата ни

Поддържането на редовни и актуални резервни копия на информацията ни е задължителна задача за модерния дигитален човек, но мнозина допускат няколко ключови грешки, които може да обезсмислят всичките им усилия и да ги оставят без бекъпи

Мартин Дешев Мартин Дешев

28 януари 2026, 10:19
Най-честите грешки при правенето на бекъпи на личните данни от устройствата ни
Източник: iStock Photos/Getty Images

В сички знаем, че архивирането на данните ни е важно, но въпреки ежедневните напомняния от приложения, облачни услуги и антивирусни програми, повечето хора все още не го правят правилно. Архивирането все пак може да ви изложи на риск от загуба на данни поради кражба, криптовируси, хардуерен срив или просто човешка грешка. Проблемът не е в липсата на усилия, а в грешния подход към архивирането, отбелязва MakeUseOf.

Често срещана грешка е разчитането на едно място за архивиране. Например запазването на файлове само в папката за синхронизиране в облака на компютъра (като синхронизирана директория на Google Drive или iCloud). Да, това копира файловете онлайн, но не е истинско архивиране. Ако грешка или злонамерен софтуер повреди файла локално, повредената версия може да се синхронизира и да замени добрата версия онлайн.

Друг широко разпространен проблем е третирането на услугите за синхронизиране в облака като резервно копие. Синхронизирането е чудесно за достъп и удобство, но не запазва историческите версии за неопределено време, освен ако изрично не конфигурирате това. А много потребители не го правят. Така че, ако нещо се случи с даден файл, няма резервна версия за възстановяване, а само текущият, евентуално повреден файл. 

Компютърът ви работи бавно? Виновен може да е браузърът

Много хора също така пропускат напълно архивирането на „маловажни“ файлове, без да знаят, че снимките, съобщенията и личните настройки често се съхраняват извън традиционните папки. Вградени са в данните на приложенията или са обвързани с конкретни акаунти. Без цялостна стратегия, важното съдържание може да изчезне без предупреждение. 

Друга често срещана грешка е да се разчита само на едно външно устройство. Макар че това ви защитава, ако вътрешният SSD диск на вашия лаптоп се повреди, то не прави нищо, ако това външно устройство бъде изпуснато, откраднато или унищожено при локално бедствие. По подобен начин, разчитането единствено на облачна услуга като Google Drive или Dropbox може да бъде рисковано. Aко акаунтът ви бъде хакнат или услугата претърпи сериозен прекъсване, губите достъп, точно когато може да ви е най-необходим.

Започва битка срещу AI "плява", заливаща интернет

За да защитите ефективно дигиталния си живот, следвайте правилото за архивиране 3-2-1 – широко призната най-добра практика, която драстично намалява риска от загуба на данни. Тя означава три копия на вашите данни: оригиналът плюс две резервни копия. Два различни носителя за съхранение: например локален външен диск и облачно архивиране. Едно копие извън локацията: в идеалния случай на отделно географско местоположение (често облачно хранилище).

Този подход гарантира, че дори ако едно архивиране се повреди или бъде компрометирано, другите остават непокътнати. Той предпазва от хардуерни повреди, инциденти и зловреден софтуер, които могат да засегнат една среда, но не и други. 

Ръчните резервни копия обикновено се провалят, защото хората ги забравят. Настройването на планирани или автоматични резервни копия елиминира този проблем. Инструменти като Time Machine (macOS), File History (Windows) или автоматизирани приложения за архивиране в облака могат да работят във фонов режим без намеса. 

Недостиг на чипове вдига цените на смартфони и PC

Защо батерията на смартфона пада, когато не го ползваме и какво можем да направим

Но автоматизацията не е достатъчна, ако никога не тествате резервните копия. Важно е периодично да възстановявате някои файлове, за да потвърдите, че резервните копия работят. Няма нищо по-лошо от това да откриете, че резервните ви копия са повредени, след като сте загубили оригиналите. 

Не всички инструменти за архивиране са еднакви. Пълното системно архивиране (често наричано дисково изображение) запазва всичко - операционната система, приложения, настройки и данни. Това ви позволява бързо да възстановите системата до работещо състояние. Услугите за синхронизиране в облака са полезни, но трябва да се комбинират с истински решения за архивиране, които съхраняват независими копия на вашите файлове. 

CES 2026 ни показа, че AI излиза от виртуалния свят и навлиза във физическия

Преследването на AI успехи напълно завладя производителите на чипове

Загубата на данни не е въпрос на „дали“, а на „кога“. Като се откажете от хаотични навици и се насочите към правилото 3-2-1, превръщате архивирането от символичен жест в професионален подход. Не чакайте щракащия звук на умиращ твърд диск, за да осъзнаете, че сте го правили погрешно. 

Редактор: Мартин Дешев
лични данни бекъп смартфон компютър лаптоп софтуер технологии операционна система приложение
Последвайте ни
Смъртоносен сблъсък на заледен участък край Телиш, 58-годишен мъж загина

Смъртоносен сблъсък на заледен участък край Телиш, 58-годишен мъж загина

Чудото Весна Вулович: Стюардесата, която оцеля след падане от 10 000 метра без парашут

Чудото Весна Вулович: Стюардесата, която оцеля след падане от 10 000 метра без парашут

Измама или грешка: Държавата конфискува законно придобит автомобил

Измама или грешка: Държавата конфискува законно придобит автомобил

Край на абсурда: Предлагат по-бързо уволнение за служители, които просто спират да идват на работа

Край на абсурда: Предлагат по-бързо уволнение за служители, които просто спират да идват на работа

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

biss.bg
Защо кучето ми хапе лапите си

Защо кучето ми хапе лапите си

dogsandcats.bg
Карни: Канада няма да сключва търговско споразумение с Китай
Ексклузивно

Карни: Канада няма да сключва търговско споразумение с Китай

Преди 2 дни
Масов пробив: Венецуела освободи 80 политически затворници
Ексклузивно

Масов пробив: Венецуела освободи 80 политически затворници

Преди 2 дни
Кой беше Алекс Прети – застреляният от федерални агенти в Минеаполис
Ексклузивно

Кой беше Алекс Прети – застреляният от федерални агенти в Минеаполис

Преди 2 дни
Свлачище в Индонезия: 25 жертви, 80 души все още са в неизвестност
Ексклузивно

Свлачище в Индонезия: 25 жертви, 80 души все още са в неизвестност

Преди 2 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Руски войници завързват полуголи дезертьори за дърво (СНИМКИ)

Руски войници завързват полуголи дезертьори за дърво (СНИМКИ)

Свят Преди 24 минути

„Военен архив“, украински канал, обясни, че изтезанията, видяни във видеото, съответстват на „обновените методи“ на руската армия

Секунди на ужас: Трима братя се удавиха в замръзнало езеро пред очите на майка им

Секунди на ужас: Трима братя се удавиха в замръзнало езеро пред очите на майка им

Свят Преди 26 минути

"Опитвах се да ги спася, докато в същото време се опитвах да остана жива", каза майката Шайен Хангаман

След свлачище: Град в Сицилия - на ръба на голяма пропаст

След свлачище: Град в Сицилия - на ръба на голяма пропаст

Свят Преди 1 час

Обявиха извънредно положение на острова след опустошителни бури

Южнокорейски съд осъди бивша първа дама на затвор

Южнокорейски съд осъди бивша първа дама на затвор

Свят Преди 1 час

Съдът оправда Ким по обвиненията в манипулиране на цените на акциите и нарушаване на закона за политическите фондове

Археолози откриха 600-годишни останки на рицар: Уникална болест е деформирала лицето му

Археолози откриха 600-годишни останки на рицар: Уникална болест е деформирала лицето му

България Преди 1 час

Рицарят е принадлежал към Ордена на Калатрава – испански военно-религиозен орден от средновековния период

<p>&bdquo;Преживяла съм война, това няма да ме спре!&ldquo;: Нападнаха конгресменка&nbsp;с воняща течност по време на пламенна реч</p>

„Преживяла съм война, това няма да ме спре!“: Нападнаха конгресменката Илхан Омар със спринцовка в Минеаполис

Свят Преди 1 час

Мъж нападна конгресменката Илхан Омар със спринцовка по време на реч в Минеаполис. Въпреки че бе напръскана с „воняща течност“, тя отказа да прекъсне проявата с думите: „Преживяла съм война, това няма да ме спре!“. Нападателят е задържан на място

Тръмп: Към Иран се приближава още една "армада"

Тръмп: Към Иран се приближава още една "армада"

Свят Преди 1 час

Не е ясно дали Тръмп има предвид американския самолетоносач "Ейбрахам Линкълн" и придружаващите го военни кораби

Унгария стартира петиция срещу помощта за Украйна

Унгария стартира петиция срещу помощта за Украйна

Свят Преди 1 час

Това става в момент, когато страната се готви за избори

Нов протест срещу Вучич в Сърбия

Нов протест срещу Вучич в Сърбия

Свят Преди 1 час

"Това е бъдещето на тази страна. Те ни събудиха и единственото, което можем да направим, е да отговорим на тяхната молба", каза един от протестиращите

Руски дронове повредиха пристанищна инфраструктура и раниха трима души в Одеса

Руски дронове повредиха пристанищна инфраструктура и раниха трима души в Одеса

Свят Преди 1 час

Жилищна сграда и сгради в близост до православен манастир са повредени

Гейзери пред блока: Жители на "Дианабад" алармират за течове и мухъл

Гейзери пред блока: Жители на "Дианабад" алармират за течове и мухъл

България Преди 1 час

Гореща вода от топлопреносната мрежа от седмици си проправя път през бетонните основи на сградата

Избират временен кмет на Кубрат

Избират временен кмет на Кубрат

България Преди 1 час

Това се наложи, след като ВАС излезе с окончателно решение, че Алкин Неби е в конфликт на интереси и не може да заема длъжността

"Докато ме убиваха, полицай гледаше": Жесток побой в дискотека във Видин

"Докато ме убиваха, полицай гледаше": Жесток побой в дискотека във Видин

България Преди 2 часа

Момче е с тежки травми и е настанено в интензивното отделение на "Пирогов"

На второ четене: Депутатите обсъждат закриването на КПК

На второ четене: Депутатите обсъждат закриването на КПК

България Преди 2 часа

Грипна епидемия в област Пловдив: Учениците минават на онлайн обучение, спрени са ваксинациите

Грипна епидемия в област Пловдив: Учениците минават на онлайн обучение, спрени са ваксинациите

България Преди 2 часа

Преустановяват се и профилактичните прегледи

<p>Почитаме паметта на двама светци, кой има имен ден</p>

28 януари: Отдаваме почит на преподобните отци Ефрем Сириец и Исаак Сириец

Любопитно Преди 3 часа

Св. Ефрем е роден в град Низибия в Месопотамия, а св. Исаак Сириец живял през VII век като отшелник недалече от древния град Ниневия

Всичко от днес

От мрежата

10 популярни породи кучета, които не понасят студа

dogsandcats.bg

Защо котките въздишат: тайните на котешките емоции

dogsandcats.bg
1

Първи щъркел на лечение в Спасителния център

sinoptik.bg
1

Какви рискове крие планината през зимата

sinoptik.bg

Неочаквано! Зендая и Робърт Патинсън показаха годежни пръстени

Edna.bg

Честит рожден ден, Георги Христов! Гласът, който не прави компромиси!

Edna.bg

Боксовият крал: Усик сензация и на футболния терен (видео)

Gong.bg

Арбелоа с емоционални думи за Моуриньо преди битката в ШЛ

Gong.bg

„Докато ме убиваха, полицай гледаше”: Жесток побой над двама мъже във видинска дискотека

Nova.bg

Петима са задържани след акцията на отряд "Кобра" в дома на Христо Върбанов

Nova.bg