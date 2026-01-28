Блъскана в гърдите: Жена от Ново Делчево разкри за агресия от съпруга си

П ореден случай на домашно насилие разследват служителите на Районното управление в Сандански. Млада жена е подала официален сигнал срещу съпруга си за проявена физическа агресия, съобщиха от полицията.

Сигналът е постъпил в обедните часове на 27 януари (вторник). Пред органите на реда 36-годишна жена от село Ново Делчево разказала, че няколко дни по-рано – на 24 януари (събота), е станала жертва на нападение в жилище в град Сандански.

Според показанията на потърпевшата, нейният съпруг, който е на същата възраст (36 г.), е проявил физическа агресия, като я е блъскал силно в областта на гърдите.

Към момента не се съобщава за тежки физически наранявания, но полицията е започнала незабавна проверка по случая. От РУ-Сандански потвърдиха, че по инцидента вече е образувано досъдебно производство. Предстои изясняване на всички обстоятелства около скандала, както и дали това е първият случай на насилие в семейството.

Очаква се прокуратурата да прецени дали ще бъдат наложени ограничителни мерки на мъжа съгласно Закона за защита от домашното насилие.