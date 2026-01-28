България

Куриоз в Пловдив: Издирват мъж за 7 кражби на пътен знак, забраняващ престоя и паркирането

По случая вече са подавани сигнали до полицията, а прокуратурата е започнала работа по установяване на извършителя

28 януари 2026, 10:09
П ътен знак, забраняващ престоя и паркирането, е бил откраднат общо седем пъти за последната година и половина, а в момента е поставен отново в началото на улица „Звезда“ в пловдивския район „Западен“.

Знакът тип В27 е монтиран заради двупосочното движение в отсечката, където паркирани автомобили сериозно затрудняват разминаването. По думите на районния кмет Тони Стойчева улицата е една от най-натоварените в квартала заради множеството жилищни сгради и комплекси в района.

„Паркирането от тази страна на улицата прави преминаването на два автомобила практически невъзможно. Именно затова знакът е поставен“, обясни в ефира на NOVA Стойчева.

От записите на охранителни камери в близост се вижда висок мъж, облечен в тъмни дрехи и с качулка, който демонтира знака, като развива болтовете му. По случая вече са подавани сигнали до полицията, а прокуратурата е започнала работа по установяване на извършителя.

„Това не е просто нарушение, а престъпление. Става дума за упорито противоправно поведение във времето“, коментира районният кмет и призова извършителят да спре с вандализма.

Знакът е бил поставян всеки път от общинското предприятие, отговарящо за организацията на движението, което според Стойчева води до допълнителни разходи за общината.

В отговор на поредната кражба този път знакът е монтиран по-високо и заварен към стълба, за да се предотврати ново посегателство.

Източник: nova.bg    
