Античният театър и Амфитеатърът на Сердика стават държавна собственост

А нтичният театър и Амфитеатърът на Сердика стават държавна собственост, реши Министерския съвет с цел опазване на археологическата групова недвижима културна ценност с изключителна научна и културна стойност, предаде NOVA.

В замяна на този имот, който е собственост на "Български енергиен холдинг" ЕАД, на дружеството се предоставя равностоен имот в район „Витоша“.

"Античният театър и Амфитеатърът на Сердика“ ще бъде съхранен, реставриран и реконструиран, съобщи министърът на културата в оставка Мариян Бачев по време на брифинг. Той посочи, че по този начин "се слага край на една 20-годишна сага", а решението разсейва всички „спекулации” дали ще се строи върху археологичните находки. С решението на МС се създават условия културната ценност с категория „национално значение“ да премине в собственост на държавата, което гарантира нейното дългосрочно опазване, съхранение и управление в обществен интерес.

Министърът на културата в оставка допълни, че с днешното заседание на МС е взето и решение за разширяване на придобиване на няколко имота за нуждите на Народен театър „Иван Вазов” - за складове и производствена база.

Бачев също така подчерта, че е взето още решението Центърът за подводна археология да стане Институт за подводно наследство от категория тип 2, като по този начин той ще функционира под егидата на ЮНЕСКО. Предстои ратификация в Народното събрание.