Ласкателствата на Марк Рюте към Тръмп натоварват НАТО

М арк Рюте има една водеща мисия като генерал на НАТО - да спре Доналд Тръмп да разруши алианса.

Това фокусиране поставя бившия холандски премиер в конфликт с европейските столици, с които преди е работил, и оставя НАТО в напрежение, въпреки че успя да убеди Тръмп да се откаже от заплахите за анексиране на Гренландия.

Напрежението бе видимо в понеделник в Европейския парламент, където Рюте открито защити водещата роля на САЩ в Алианса. "Ако някой тук си мисли, че Европейският съюз или Европа като цяло могат да се защитават без САЩ, продължавайте да мечтаете," каза той на законодателите. "Не можете."

Реакцията бе бърза и гневна. "Не, скъпи Марк Рюте," отговори френският външен министър Жан-Ноел Баро в X. "Европейците могат и трябва да поемат отговорност за собствената си сигурност. Това е европейският стълб на НАТО."

"Беше позорен момент," каза Натали Льоузо, бивш френски министър по европейските въпроси и настоящ член на Европейския парламент. "Не ни трябва фанатик на Тръмп. НАТО трябва да балансира усилията между САЩ и Европа."

Испанецът Начо Санчес Амор бе още по-рязък. "Вие посланик ли сте на САЩ в НАТО," попита социалистът в разгорещен дебат с Рюте, "или генералният секретар, който представлява Алианса и неговите членове?"

Сблъсъкът изважда наяве и нарастваща разломна линия в НАТО:

убеждението на Рюте, че поддържането на добри отношения с Тръмп е единственият начин да се запази алиансът и нарастващата тревога на Европа, че тази стратегия го изтощава.

Докато генералният секретар се стреми да държи американците колкото се може по-близо, тези усилия отварят разрив с европейските му колеги, които все по-често призовават за европейски органи и континентална армия извън НАТО.

Politico разговаря с лица от НАТО, дипломати и настоящи и бивши колеги на Рюте, много от които поискаха анонимност, за да говорят откровено. Те го описват като лидер, възхваляван като умел кризисен мениджър, който наскоро успя по въпроса с Гренландия, но за сметка на задълбочаване на европейската тревога относно дългосрочното бъдеще на НАТО.

Защитниците на Рюте обаче твърдят, че той е успял да запази Алианса, задача толкова трудна, че не винаги може да задоволи всички членове. Официални лица, запознати с начина му на работа, също твърдят, че той говори по-пряко с Тръмп в лични разговори.

Въпреки това, кризата около Гренландия "нанесе много щети," каза един дипломат от НАТО. Подходът на Рюте е "пластир", който "отчужди съюзниците," добавиха те. "Ние сме Алианс от 32 държави, а не клуб на САЩ."

Mark Rutte has one overriding mission as NATO chief: Stop Donald Trump from blowing up the alliance.



That focus is now putting the former Dutch prime minister on a collision course with the very European capitals he once worked alongside.https://t.co/6qokDxP6OY — POLITICOEurope (@POLITICOEurope) January 28, 2026

По-равноправен от другите

Въпреки че Рюте настоява, че представлява всички съюзници в НАТО, е ясно, че основният му приоритет е да държи САЩ под Тръмп да не се оттеглят от Европа. Това води до критики, че фокусът вече засенчва останалата част от работата му.

Дори успешните усилия на генералния секретар да накара Тръмп да се откаже от заплахите за Гренландия по време на срещата в Давос на 19-23 януари в Швейцария пораждат въпроси дали това е само временно облекчение и дали САЩ все пак няма да се опитат да поемат контрол над части от арктическия остров.

"Какво предполагаемо споразумение сте сключили с президента Тръмп?" попита в понеделник Вили Сьовндал, бивш датски външен министър и член на Европейския парламент от Зелените. "Имахте ли мандат като генерал-секретар да преговаряте от името на Гренландия и Дания?"

Рюте отрече да е излизал извън своя мандат. "Разбира се, че нямам мандат да преговарям от името на Дания, така че не го направих и няма да го направя," каза той в парламента.

НАТО е добре познат с колективния си ангажимент за отбрана, Член 5, но Алиансът е обвързан и от член 2 и 3, които призовават страните да насърчават икономическо сътрудничество и взаимно въоръжаване. С заплахите си да наложи мита на Европа и да завземе Гренландия Тръмп е нарушил и двете, каза същият дипломат.

Към това се добавя и факта, че Тръмп преди е поставял под въпрос подкрепата си за Член 5 и е омаловажавал военните ангажименти на другите съюзници, като миналата седмица погрешно твърдеше, че европейците са били "малко встрани от фронта" в ръководената от САЩ война в Афганистан.

В отговор на критиките един представител на НАТО каза: "Както предишните генерални секретари, Рюте е убеден, че колективната ни сигурност се обслужва най-добре, когато Европа и Северна Америка работят заедно чрез НАТО."

NATO Chief Mark Rutte just DROPPED the mic on the EU dreamers:



"If anyone thinks here, again, that the European Union or Europe as a whole can defend itself without the US, keep on dreaming..." pic.twitter.com/GO0tlaz7sK — Gunther Eagleman™ (@GuntherEagleman) January 27, 2026

Картата е готова

Въпреки това Рюте стриктно следва стратегията да ласкае Тръмп публично, настоявайки, че той е положителен за Алианса.

Миналата година НАТО се съгласи драстично да увеличи военните разходи до 5% от БВП до 2035 г. Това е резултат, който в Алианса също виждат като начин Европа да стъпи на собствените си крака. Генералният секретар в понеделник каза, че "няма начин" това да се случи без натиск от страна на американския президент.

Белият дом е напълно съгласен с тази оценка.

"Президент Тръмп е направил повече за НАТО от всеки друг," каза заместник-прессекретарят на Белия дом Анна Кели. "Приносът на Америка за НАТО е значително по-голям от този на другите държави, а успехът му да осигури ангажимент за 5% разходи от съюзниците на НАТО помага на Европа да поеме по-голяма отговорност за собствената си защита."

Кели добави, че Тръмп има "отлични отношения" с Рюте и че "САЩ са единственият партньор в НАТО, който може да защити Гренландия, а президентът напредва интересите на НАТО, като го прави."

Неговият прагматичен подход е усъвършенстван през 14-те години, през които управлява често разединени коалиции като най-дълго служил премиер на Холандия. "Той е всичко друго, но не и идеалист," каза бивш колега. "Той е прагматичен."

От самото начало на първия мандат на Тръмп в Белия дом Рюте осъзна, че публичното ласкане е ключът да държи президента на САЩ "от своя страна".

"Може да се покаже много малък и смирен, за да постигне целта си," каза Петра де Конинг, автор на биография за Рюте от 2020 г. Това често достига крайности: холандецът нарече Тръмп "татко" по време на миналогодишната среща на НАТО в Хага и го възхваляваше в съобщения, изтекли от американския президент.

В частни разговори обаче той е по-рязък с Тръмп, според човек, запознат с мисленето на Рюте. Междувременно поддържането на съгласие сред всички 32 членове на НАТО при всяко решение е "почти невъзможно," настоя лицето.

Въпреки че споразумението да накара Тръмп да се откаже от заплахите за Гренландия може да е оставило лош вкус в Европа, НАТО не е разрушен.

"Реалността е, че Рюте изпълнява задачата си," каза старши дипломат от НАТО. "За разлика от някои други лидери, той никога не е се съмнявал в Алианса, приписвам го на опита му," добави втори старши дипломат от Алианса.

"Политиците по света и в страната игнорират егото на Тръмп на собствен риск," каза Стивън Фарнсуърт, политолог от Университета "Мери Вашингтон" във Вирджиния.

Това може също да създаде проблеми за алианса по-късно. "В полза на Алианса, той се подмазва на Тръмп," каза първият дипломат на НАТО. "Но въпросът е, къде свършва това?"