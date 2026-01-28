Кой е Христо Върбанов, арестуван от отряд "Кобра" в Костинброд

След поредица от откази: Ред е на Петър Чобанов - ще имаме ли най-накрая служебен премиер?

"Христо Върбанов, известен като Ицо Папата, е дългогодишен председател на ромското мешере. Един от ромските барони и лидерите на кардарашката общност. В последно време той не се е появявал много публично. През 2017 година Върбанов получи присъда от 9 години затвор за организиране на група за изнудване. Щом отряд "Кобра" се е задействал и го е арестувал, значи вероятно отново е извършвал незаконни действия, които трябва да се докажат". Това каза журналистът от "Телеграф" Захари Белчев в ефира на NOVA.

Петима задържани при акцията срещу имотни измами в Костинброд

Журналистът от "Клуб Z" Стефан Миланов коментира, че няма данни дали посоченото наказание е изтърпяно.

По негови думи през годините между Ицо Папата и Кирил Рашков, цар Киро, е имало вражда – "взаимни обвинения в огледални неща – наркотици, отвличания, принуди".

Барети и полиция обсадиха дома на Христо Върбанов в Костинброд

Миланов каза още, че е разговарял с хора, които са му съобщили, че в настоящия случай става дума за имотни измами, като подчерта, че на този етап все още няма информация от прокуратурата и МВР.