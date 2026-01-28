България

ДАНС въвежда задължителни месечни пешеходни походи за служителите си

Организираните пешеходни походи ще заменят досегашната индивидуална форма на подготовка, при която служителите тренират самостоятелно в работно време

28 януари 2026, 11:14
ДАНС въвежда задължителни месечни пешеходни походи за служителите си

Д ържавна агенция "Национална сигурност" (ДАНС) подготвя промяна в правилата за физическата подготовка на своите служители с въвеждането на задължителни пешеходни походи, които ще се провеждат веднъж месечно и ще заемат цял работен ден. Това става ясно от проект на Инструкция за реда за поддържане на физическата подготовка, който беше публикуван за обществено обсъждане в правителствения Портал за обществени консултации.

  • Какво предвижда проектът

Според публикувания документ:

  • Организираните пешеходни походи ще заменят досегашната индивидуална форма на подготовка, при която служителите тренират самостоятелно в работно време.
  • Походите ще се провеждат по предварително утвърден график и ще бъдат под организирания контрол на структурните звена на агенцията - отдели, сектори и др.
  • Контролът върху изпълнението на физическата подготовка, включително походите, се възлага на дирекция "Човешки ресурси" на агенцията.
  • За всеки преход ще се съставят списъци на участниците, като част от служителите ще останат на работните си места за изпълнение на основните си задължения.
  • Плановете трябва да бъдат представени за утвърждаване не по-късно от 5 работни дни преди датата на похода.

Проектът е подписан от изпълняващия функциите председател на агенцията, Деньо Денев.

Деньо Денев
Деньо Денев Източник: БГНЕС

Проектът съвсем не е законопроект, а инструкция, която се публикува по реда на общественото обсъждане, обичайна практика преди въвеждане на вътрешни административни правила.

В мотивите към проекта се посочва, че досегашната индивидуална форма на физическа подготовка, при която служителите тренират самостоятелно, не е гарантирала ефективен контрол върху изпълнението й, нито равнопоставеност и единни критерии за всички. Поради това се предлага тя да бъде заменена с централизирано организирана физическа активност под формата на походи.

Чрез този модел ДАНС очаква:

  1. по-добро планиране и контрол над подготовката;
  2. повишаване на служебната дисциплина и безопасност;
  3. оптимално използване на работното време;
  4. укрепване на колективния дух и екипността

  • Какви са разходите за коли и възможни икономии

Официалните документи на държавния бюджет, включително "Закон за държавния бюджет за 2025 г.", съдържат общите рамки на приходите и разходите на централния бюджет, но не публикуват детайлна разбивка по ведомства за конкретни пера като "разходи за автомобили".

Без такава специфична разбивка няма официално обявени данни колко точно се харчат за автопарка на ДАНС през 2025 г., колко може да се спести, ако част от придвижванията бъдат заменени с ходене пеша и каква част от бюджета на агенцията представлява това.

7-те ползи за здравето от ходенето пеша през зимата - вижте тук

7-те ползи за здравето от ходенето пеша през зимата
7 снимки
а
а
а
а
  • Ползи от ходенето пеша

Идеята зад задължителните походи на ДАНС може да бъде погледната и през призмата на научно доказаните позитивни ефекти от ходенето пеша:

  • Ползи за здравето

Ходенето пеша е широко изследвана форма на умерена физическа активност и е свързана с:

  1. Подобряване на кардиоваскуларната система - намалява риска от сърдечни заболявания и високо кръвно налягане.
  2. Контрол на теглото чрез разход на калории при умерено темпо.
  3. Подобрено психическо здраве - ходенето на открито може да намали стреса и тревожността.
  4. Подобряване на мускулния тонус и гъвкавостта.

Тези ползи са описани и от редица международни здравни организации като Световната здравна организация (СЗО), които препоръчват поне 150 минути умерена активност седмично, включително ходене.

  • Социални и организационни ползи

Организираните преходи могат да подобрят:

  1. Колективния дух сред служителите.
  2. Комуникацията и екипната работа извън типичната офис среда.
  3. Мотивацията за здравословен начин на живот.

С въвеждането на задължителни пешеходни походи за служителите на ДАНС се цели не само да се повиши физическата им подготовка, но и да се стимулира колективното взаимодействие и дисциплина, чрез организирана форма на движение, заменяща индивидуалните тренировки в работно време.

Вижте в нашата галерия: Нещата, които се случват с тялото ви ако ходите пеша

Нещата, които се случват с тялото ви ако ходите пеша
5 снимки
ходене пеша ползи тяло
ходене пеша ползи тяло
ходене пеша ползи тяло
ходене пеша ползи тяло
ДАНС Физическа подготовка Пешеходни походи Служители Промяна в правилата Обществено обсъждане Колективен дух Служебна дисциплина Ползи за здравето Работно време
Последвайте ни

По темата

Антикорупционната комисия отиде в историята, депутатите я закриха

Антикорупционната комисия отиде в историята, депутатите я закриха

Край на абсурда: Предлагат по-бързо уволнение за служители, които просто спират да идват на работа

Край на абсурда: Предлагат по-бързо уволнение за служители, които просто спират да идват на работа

Криза за служебен премиер: И управителят на БНБ Димитър Радев отказа на президента Йотова

Криза за служебен премиер: И управителят на БНБ Димитър Радев отказа на президента Йотова

Мелания Тръмп под светлината на прожекторите: „Трябва да се обединим“! Защо обаче въпросът за депортацията ѝ отново изплува?

Мелания Тръмп под светлината на прожекторите: „Трябва да се обединим“! Защо обаче въпросът за депортацията ѝ отново изплува?

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

biss.bg
Котешки хигиенни навици: какво трябва да знаете за тях

Котешки хигиенни навици: какво трябва да знаете за тях

dogsandcats.bg
Карни: Канада няма да сключва търговско споразумение с Китай
Ексклузивно

Карни: Канада няма да сключва търговско споразумение с Китай

Преди 2 дни
Масов пробив: Венецуела освободи 80 политически затворници
Ексклузивно

Масов пробив: Венецуела освободи 80 политически затворници

Преди 2 дни
Кой беше Алекс Прети – застреляният от федерални агенти в Минеаполис
Ексклузивно

Кой беше Алекс Прети – застреляният от федерални агенти в Минеаполис

Преди 2 дни
Свлачище в Индонезия: 25 жертви, 80 души все още са в неизвестност
Ексклузивно

Свлачище в Индонезия: 25 жертви, 80 души все още са в неизвестност

Преди 2 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Петър Чобанов

След поредица от откази: Ред е на Петър Чобанов - ще имаме ли най-накрая служебен премиер?

България Преди 20 минути

По-рано президентът Илияна Йотова се срещна с управителя на БНБ Димитър Радев

<p>Словакия &quot;не е брюкселски папагал&quot;:&nbsp;Лидер разказа за шока си от психическото състояние на Тръмп&nbsp;</p>

Европейски лидер разказа за шока си от психическото състояние на Тръмп след срещата в "Мар-а-Лаго"

Свят Преди 20 минути

Фицо, съюзник на Тръмп, е споделил пред лидери на срещата на ЕС, че е загрижен от начина, по който американският президент е говорил с него, съобщиха дипломати

Пиян баща преби 15-годишния си син в Пернишко

Пиян баща преби 15-годишния си син в Пернишко

България Преди 45 минути

54-годишният мъж от село Расник е задържан, след като съпругата му подала отчаян сигнал на тел. 112

Снимката е илюстративна

Скандал с газов пистолет в Крумовград: Мъж заплаши 18-годишен с оръжие в центъра на града, търсят се свидетели

България Преди 51 минути

Полицията издирва свидетели на конфликтната ситуация, разиграла се посред бял ден

Блъскана в гърдите: Жена от Ново Делчево разкри за агресия от съпруга си

Блъскана в гърдите: Жена от Ново Делчево разкри за агресия от съпруга си

България Преди 56 минути

36-годишна жена сигнализира полицията, че е била блъскана в гърдите от своя съпруг по време на разпра в жилище в курортния град. По случая е образувано досъдебно производство.

Киър Стармър лети за Китай под сянката на Тръмп

Киър Стармър лети за Китай под сянката на Тръмп

Свят Преди 1 час

Пътуването идва в момент, когато има наплив от дипломация между западните страни и Китай, тъй като те се подсигуряват срещу непредсказуемостта на САЩ и ден след като ЕС и Индия подписаха безпрецедентна сделка за свободна търговия

Кой е Христо Върбанов, арестуван от отряд "Кобра" в Костинброд

Кой е Христо Върбанов, арестуван от отряд "Кобра" в Костинброд

България Преди 1 час

Коментар на журналистите Захари Белчев и Стефан Миланов

Руски войници завързват полуголи дезертьори за дърво (СНИМКИ)

Руски войници завързват полуголи дезертьори за дърво (СНИМКИ)

Свят Преди 1 час

„Военен архив“, украински канал, обясни, че изтезанията, видяни във видеото, съответстват на „обновените методи“ на руската армия

Секунди на ужас: Трима братя се удавиха в замръзнало езеро пред очите на майка им

Секунди на ужас: Трима братя се удавиха в замръзнало езеро пред очите на майка им

Свят Преди 1 час

"Опитвах се да ги спася, докато в същото време се опитвах да остана жива", каза майката Шайен Хангаман

<p>Най-честите грешки при правенето на бекъпи на данни</p>

Най-честите грешки при правенето на бекъпи на личните данни от устройствата ни

Технологии Преди 2 часа

Поддържането на редовни и актуални резервни копия на информацията ни е задължителна задача за модерния дигитален човек, но мнозина допускат няколко ключови грешки, които може да обезсмислят всичките им усилия и да ги оставят без бекъпи

<p>СДВР с подробности за акцията в Костинброд, има задържани</p>

Петима задържани при акцията срещу имотни измами в Костинброд

България Преди 2 часа

Иззети са големи суми пари

<p>Куриоз в Пловдив: Издирват мъж за 7 кражби на пътен знак</p>

Куриоз в Пловдив: Издирват мъж за 7 кражби на пътен знак, забраняващ престоя и паркирането

България Преди 2 часа

По случая вече са подавани сигнали до полицията, а прокуратурата е започнала работа по установяване на извършителя

Бурята "Джоузеф" взе жертва, предизвика наводнения и свлачища в Испания

Бурята "Джоузеф" взе жертва, предизвика наводнения и свлачища в Испания

Свят Преди 2 часа

Сред най-сериозните инциденти е верижна катастрофа с участието на 14 превозни средства на магистрала АП-9

Кой е Том Хоман, „граничният цар“ на Тръмп, изпратен в Минеаполис

Кой е Том Хоман, „граничният цар“ на Тръмп, изпратен в Минеаполис

Свят Преди 2 часа

Той е и сред най-гласовитите защитници на имиграционната политика на Тръмп и на кампанията за масово депортиране

<p>Лекар и бивш кмет е жертвата на тежкия инцидент край Телиш</p>

Анестезиолог и бивш кмет на Червен бряг е загиналият при смъртоносна катастрофа на заледен участък край Телиш

България Преди 2 часа

Колата е влачена на метри от мястото на сблъсъка

След свлачище: Град в Сицилия - на ръба на голяма пропаст

След свлачище: Град в Сицилия - на ръба на голяма пропаст

Свят Преди 2 часа

Обявиха извънредно положение на острова след опустошителни бури

Всичко от днес

От мрежата

Защо котките въздишат: тайните на котешките емоции

dogsandcats.bg

10 ефективни съвета как да се грижим за дългокосместите котки

dogsandcats.bg
1

Първи щъркел на лечение в Спасителния център

sinoptik.bg
1

Какви рискове крие планината през зимата

sinoptik.bg

Орисаха бебето на Антония Петрова – Батинкова

Edna.bg

Неочаквано! Зендая и Робърт Патинсън показаха годежни пръстени

Edna.bg

Традиционно преди старта на полусезона: Изпълкомът се събира утре

Gong.bg

ЦСКА: Усилената работа продължава

Gong.bg

Консултациите при президента: Управителят на БНБ отказа да бъде служебен премиер

Nova.bg

Бившият кмет на Червен бряг загина при тежка катастрофа с тир (СНИМКИ)

Nova.bg