ДАНС въвежда задължителни месечни пешеходни походи за служителите си

Д ържавна агенция "Национална сигурност" (ДАНС) подготвя промяна в правилата за физическата подготовка на своите служители с въвеждането на задължителни пешеходни походи, които ще се провеждат веднъж месечно и ще заемат цял работен ден. Това става ясно от проект на Инструкция за реда за поддържане на физическата подготовка, който беше публикуван за обществено обсъждане в правителствения Портал за обществени консултации .

Какво предвижда проектът

Според публикувания документ:

Организираните пешеходни походи ще заменят досегашната индивидуална форма на подготовка, при която служителите тренират самостоятелно в работно време.

Походите ще се провеждат по предварително утвърден график и ще бъдат под организирания контрол на структурните звена на агенцията - отдели, сектори и др.

Контролът върху изпълнението на физическата подготовка, включително походите, се възлага на дирекция "Човешки ресурси" на агенцията.

За всеки преход ще се съставят списъци на участниците, като част от служителите ще останат на работните си места за изпълнение на основните си задължения.

Плановете трябва да бъдат представени за утвърждаване не по-късно от 5 работни дни преди датата на похода.

Проектът е подписан от изпълняващия функциите председател на агенцията, Деньо Денев.

Деньо Денев Източник: БГНЕС

Проектът съвсем не е законопроект, а инструкция, която се публикува по реда на общественото обсъждане, обичайна практика преди въвеждане на вътрешни административни правила.

В мотивите към проекта се посочва, че досегашната индивидуална форма на физическа подготовка, при която служителите тренират самостоятелно, не е гарантирала ефективен контрол върху изпълнението й, нито равнопоставеност и единни критерии за всички. Поради това се предлага тя да бъде заменена с централизирано организирана физическа активност под формата на походи.

Чрез този модел ДАНС очаква:

по-добро планиране и контрол над подготовката; повишаване на служебната дисциплина и безопасност; оптимално използване на работното време; укрепване на колективния дух и екипността

Какви са разходите за коли и възможни икономии

Официалните документи на държавния бюджет, включително "Закон за държавния бюджет за 2025 г.", съдържат общите рамки на приходите и разходите на централния бюджет, но не публикуват детайлна разбивка по ведомства за конкретни пера като "разходи за автомобили".

Без такава специфична разбивка няма официално обявени данни колко точно се харчат за автопарка на ДАНС през 2025 г., колко може да се спести, ако част от придвижванията бъдат заменени с ходене пеша и каква част от бюджета на агенцията представлява това.

Ползи от ходенето пеша

Идеята зад задължителните походи на ДАНС може да бъде погледната и през призмата на научно доказаните позитивни ефекти от ходенето пеша:

Ползи за здравето

Ходенето пеша е широко изследвана форма на умерена физическа активност и е свързана с:

Подобряване на кардиоваскуларната система - намалява риска от сърдечни заболявания и високо кръвно налягане. Контрол на теглото чрез разход на калории при умерено темпо. Подобрено психическо здраве - ходенето на открито може да намали стреса и тревожността. Подобряване на мускулния тонус и гъвкавостта.

Тези ползи са описани и от редица международни здравни организации като Световната здравна организация (СЗО), които препоръчват поне 150 минути умерена активност седмично, включително ходене.

Социални и организационни ползи

Организираните преходи могат да подобрят:

Колективния дух сред служителите. Комуникацията и екипната работа извън типичната офис среда. Мотивацията за здравословен начин на живот.

С въвеждането на задължителни пешеходни походи за служителите на ДАНС се цели не само да се повиши физическата им подготовка, но и да се стимулира колективното взаимодействие и дисциплина, чрез организирана форма на движение, заменяща индивидуалните тренировки в работно време.