"Булгаргаз" поиска поскъпване на природния газ с 7,5% за февруари, вместо предвидените 4%

Окончателно решение за цените регулаторът ще вземе в четвъртък

28 януари 2026, 12:33
"Булгаргаз" поиска поскъпване на природния газ с 7,5% за февруари, вместо предвидените 4%
Източник: iStock photos/Getty images

„Булгаргаз“ ще поиска поскъпване на природния газ за февруари със 7,5 на сто спрямо януари, но Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) няма да подкрепи такова предложение. Това бе посочено на открито заседание на регулатора, на което беше обсъдено заявлението на обществения доставчик за цената за февруари. 

Първоначално „Булгаргаз“ предложи цена на природния газ за февруари от 32,34 евро за мегаватчас (MWh), без включени цени за достъп, пренос, акциз и ДДС. Енергийният регулатор утвърди цена на природния газ за януари в размер на 31,15 евро/MWh без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС. Това означаваше, че предлаганата цена от „Булгаргаз“ за февруари е по-висока с 3,82 на сто в сравнение с предходния месец. 

На заседанието днес изпълнителният директор на „Булгаргаз“ Веселин Синабов каза обаче, че общественият доставчик ще предложи нова цена от 33,50 евро за мегаватчас (MWh), без включени цени за достъп, пренос, акциз и ДДС. 

За периода от датата на подаване на заявлението на „Булгаргаз“ на 12 януари до момента цените на нидерландската газова борса TTF се повишиха с над 30 на сто и това повлия и на българската газова борса, като през повечето от дните газът се тъгуваше над равнищата на TTF, обясни той. 

Тези ценови нива за този период значително надвишават предложената цена на 12 януари, което доведе до повишаване на заявките на клиентите към обществения доставчик. В тази връзка „Булгаргаз“ ще внесе актуализирана информация с предложение да утвърждаване на цена в размер на 33,50 евро за февруари, като въпреки това увеличение българските домакинства и бизнес ще плащат за природен газ през февруари една от най-ниските цени, каза Синабов. 

Той уточни, че увеличението на заявките е в размер на около 130 000 мегавата, като 80 000 от тях са от газоворазпределителни и топлофикационни дружества.

Председателят на КЕВР Пламен Младеновски посочи, че изцяло не подкрепя подобно поведение на „Булгаргаз“, независимо от това, че цената на TTF се е вдигнала, както и цената на българската газова борса. В микса на „Булгаргаз“ няма количества, които да са обвързани с цената на TTF, и след като няма такива количества не подкрепям да се увеличава цената, независимо каква е тя на борсата, подчерта той. 

Младеновски припомни, че преди няколко месеца Синабов е посочил, че доставките на природен газ за зимата са осигурени. 

Играейки си на пазар с непазарни методи, ние лишаваме битовите потребите от възможността да се възползват от по-ниските цени по договора с Азербайджан, тъй като непрестанно заради недалновидна политика на предишно ръководство на дружеството, те плащат „данък некомпетентност“, допълвайки по-евтините количества от азерския газ със скъп газ, който стои в момента на склад Турция, купуван някога за безумни цени, каза Младеновски. 

Категорично няма да подкрепим подобно увеличение на цената на „Булгаргаз“ в резултат на допълване с изключително скъпи количества, непродаваеми, които „санират ефекта от сключения договор с Азербайджан“, посочи той. 

Членът на КЕВР Таско Ерменков отбеляза, че цените на TTF в момента се използват като оправдание от „Булгаргаз“. Според него това, което предлага „Булгаргаз“, е „несъобразно“. 

Окончателно решение за цените на природния газ през февруари регулаторът ще вземе в четвъртък.

Източник: БТА, Камелия Цветанова    
