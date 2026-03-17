България

Условни присъди за иранките, влезли нелегално в България

Делото е разгледано по реда на съкратеното наказателно производство

17 март 2026, 15:53
Източник: iStock/Getty Images

Д ве ирански гражданки получиха по осем месеца условно наказание с тригодишен изпитателен срок за опит да влязат нелегално в страната през граничния контролно-пропускателен пункт „Капитан Андреево“.

Делото е разгледано по реда на съкратеното наказателно производство в Районния съд в Свиленград и е приключило със споразумение между защитата на обвиняемите и прокуратурата, одобрено от съда, съобщиха от пресцентъра на Окръжния съд в Хасково.

Двете 18-годишни момичета  бяха задържани на пункта на девети март, след като при извършената проверка на документите на пътниците в турски автобус, дежурният граничен полицай при Граничния полицейски участък-Свиленград установи, че двете са представили преправени френски задгранични паспорти, за да влязат в страната.

На двете ирански гражданки съдът е наложил и глоба от по 260 евро. Определението на съда е окончателно и не подлежи на обжалване и протест, допълват от съда.

Източник: БТА, Николай Грудев    
Последвайте ни
ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

България Преди 10 минути

Състоянието му остава критично, но е стабилизирано

Снимката е архивна

България Преди 13 минути

Съдът върна процедурата за районите „Възраждане“, „Оборище“ и „Триадица“, където спешно трябва да бъде избран изпълнител

България Преди 35 минути

България Преди 42 минути

Снимката е илюстративна

Свят Преди 58 минути

Близо 4 кг царско злато, скрито в глинен съд, разказват историята на едно бягство от Революцията

Свят Преди 1 час

Епицентърът на труса е бил на 7,1 км северозападно от Тирия

Снимката е илюстративна

Свят Преди 1 час

От цунамито от меласа в Бостън до „годината без лято“ – вижте моментите, в които историята спря

Свят Преди 1 час

ЕС предложи на Украйна техническа подкрепа и финансиране

,

Любопитно Преди 1 час

Сините и Червените готвят за астрофизици и изобретатели

Свят Преди 2 часа

Иранските лидери не трябва да бягат и да се крият в убежища

България Преди 2 часа

От КРИБ предупреждават, че при забавяне на програмата за подпомагане съществува риск ценовият шок да се пренесе от транспорта към потребителските стоки

Любопитно Преди 2 часа

След хаос в чатовете и завръщане на бившите, планетата на комуникацията става директна на 20 март – но внимавайте със „сянката“

България Преди 2 часа

Заради инцидента в Разград се организираха и протести

Любопитно Преди 2 часа

От стабилния Телец до „шампионите по бягство“ Близнаци – вижте класацията на астролозите за страха от обвързване

Любопитно Преди 3 часа

Принцесата на Уелс сподели, че е ограничила консумацията на алкохол и е станала много по-внимателна към здравето си

