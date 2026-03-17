Условни присъди за иранките, влезли нелегално в България

Д ве ирански гражданки получиха по осем месеца условно наказание с тригодишен изпитателен срок за опит да влязат нелегално в страната през граничния контролно-пропускателен пункт „Капитан Андреево“.

Делото е разгледано по реда на съкратеното наказателно производство в Районния съд в Свиленград и е приключило със споразумение между защитата на обвиняемите и прокуратурата, одобрено от съда, съобщиха от пресцентъра на Окръжния съд в Хасково.

Задържаха иранки с фалшиви паспорти на „Капитан Андреево“

Двете 18-годишни момичета бяха задържани на пункта на девети март, след като при извършената проверка на документите на пътниците в турски автобус, дежурният граничен полицай при Граничния полицейски участък-Свиленград установи, че двете са представили преправени френски задгранични паспорти, за да влязат в страната.

На двете ирански гражданки съдът е наложил и глоба от по 260 евро. Определението на съда е окончателно и не подлежи на обжалване и протест, допълват от съда.