Археолози откриха в Торжок съкровище от 409 златни рубли, скрити под къща по време на Революцията. Находката от времето на Николай II тежи близо 4 кг и днес се оценява на над 900 000 лева. Златните монети в глинен съд престояха под земята цял век

17 март 2026, 16:04
Откриха руско съкровище от златни рубли под стара къща, престояло в земята цял век
И сторията понякога се крие точно под краката ни, запечатана в глинен съд и заровена в пръстта на времето. При археологически разкопки в град Торжок, разположен на около 420 километра югоизточно от Санкт Петербург, изследователи попаднаха на находка, която нумизматите вече наричат „сензацията на десетилетието“. В основите на стара градска къща бе открито скрито съкровище от 409 златни рубли – спестяванията на един живот, прекъснат от най-кървавия преврат в руската история.

Откритието: Канджушката със злато

Разкопките, започнали през 2025 г. от експерти на Института по археология на Руската академия на науките и Всеруския историко-етнографски музей, са били част от спасителни дейности преди ново строителство. В една от ямите в основите на историческата сграда археолозите забелязват останки от „канджушка“ – характерен за епохата остъклен глинен съд. Въпреки че съдът е бил счупен от тежестта на земята, съдържанието му е останало непокътнато: плътно подредени 409 златни монети, сечени между 1848 и 1911 г.

Нумизматичен анализ: От Николай I до Николай II

Съкровището представлява впечатляващ преглед на руското монетосечене от втората половина на XIX и началото на XX век. Въпреки че по-голямата част от находката е от епохата на Николай II, тя съдържа редки екземпляри от времето на двама негови предшественици:

  • 387 златни монети от 10 рубли – най-разпространеният, но изключително ценен номинал;
  • 10 монети от 15 рубли – масивни монети, сечени в ограничени тиражи;
  • 10 монети от 5 рубли – по-малки, но високо ценени заради своята проба;
  • 2 изключително редки монети от 7,5 рубли – нумизматични бижута, които се срещат рядко в обръщение;

Наследството на царете: В гърнето са намерени и две монети от времето на Николай I и Александър III, което подсказва, че това богатство е било натрупвано в продължение на поколения.

Историческият контекст: В сянката на екзекуцията на Романови

Почти всички монети носят лика на цар Николай II – последният руски император. Неговата съдба е неразривно свързана с времето, в което това злато е било скрито. През 1917 г. избухва Революцията, а през 1918 г. Николай и цялото му семейство Романови са брутално екзекутирани от болшевиките.

Десетилетия наред легендата за оцелялата велика княгиня Анастасия Николаевна бунеше духовете, но днес науката е категорична – тя е загинала заедно със сестрите и родителите си. Съкровището от Торжок е запечатано под земята именно в този момент на хаос и терор, когато собственикът му е разбрал, че империята си отива завинаги.

Математика на богатството: 610 долара тогава, 500 000 днес

Общата номинална стойност на монетите е 4085 рубли. За да разберем мащаба на това богатство, трябва да погледнем валутните таблици от 1916 г.:

През 1916 г. една монета от 10 рубли се е разменяла при курс 6,7 рубли за 1 щатски долар. Цялото съкровище е струвало около 610 долара.

Спрямо инфлацията: Коригирана към днешна дата, тази сума се равнява на около 18 000 долара – значителни лични спестявания за онова време.

Стойност на метала: Тъй като монетите са от 90% чисто злато, всяка „десетка“ днес струва близо 1300 долара само като метал. Пазарната стойност на цялото съкровище (включително нумизматичната му рядкост) надхвърля 500 000 долара.

Мистерията на собственика: Кой е бил той?

Въпреки усилията на историците, самоличността на човека, скрил съкровището, остава загадка. Архивните документи показват, че в края на XIX и началото на XX век в този район са живели 24 знатни и заможни семейства. Тъй като номерацията на къщите се е променила многократно през последното столетие, е невъзможно да се посочи точното семейство. Ясно е само едно – собственикът е възнамерявал да се върне за парите си, но бурните събития след 1917 г. вероятно са довели до неговата емиграция или гибел.

Съдбата на находката

Днес, век по-късно, златните рубли най-накрая излизат на светло. Съкровището официално ще бъде предадено на Всеруския историко-етнографски музей, където ще се превърне в една от най-важните експозиции, свидетелстващи за блясъка и трагичния край на една велика епоха.

Златната треска под краката ни: Други легендарни находки, открити случайни

Случаят в Торжок не е единствен. Историята познава още няколко подобни момента, в които обикновени хора или археолози се натъкват на богатства, за които никой не е подозирал:

Съкровището от „Ипатевската къща“ (Русия):
Подобно на това в Торжок, през годините в различни руски градове са откривани „революционни скривалища“. Едно от най-известните е в Москва, където при ремонт на стара сграда са открити сребърни сервизи и златни монети, скрити в кухини между етажите. Хората са използвали всеки сантиметър – от дупки в стените до тайници под стълбището.

Съкровището от Хоксни (Великобритания, 1992 г.):
Това е една от най-големите римски находки в света. Най-интересното е как е открито: фермерът Ерик Лоус изгубил чука си в нивата и помолил приятел с металотърсач да му помогне да го намери. Вместо чука, те изровили дъбов сандък, пълен с 14 865 римски монети и над 200 златни и сребърни предмета. Днес то се съхранява в Британския музей.

Златото от „Седлото“ (Калифорния, САЩ, 2013 г.):
Двойка, разхождаща кучето си в собствения си имот, забелязва ръждясала метална кутия, стърчаща от земята под старо дърво. След като я изкопават, те откриват още седем кутии. Вътре е имало 1427 златни монети от периода 1847–1894 г. Стойността на находката беше оценена на 10 милиона долара.

Съкровището от Панагюрище (България, 1949 г.):
Не можем да пропуснем и нашия пример. Братята Дейкови, докато копаят глина за тухли, откриват най-красивия античен сервиз в света – над 6 килограма чисто злато. Това е класически пример за това как един обикновен работен ден може да се превърне в историческо събитие.

Защо хората продължават да намират съкровища?

Преди ерата на дигиталното банкиране и сейфовете, земята е била най-сигурният трезор. Войни, революции и природни бедствия често са принуждавали собствениците да напуснат домовете си внезапно, отнасяйки тайната за своето гърне със злато в гроба. Експертите смятат, че под съвременните градове все още лежат хиляди такива „капсули на времето“, чакащи следващия ремонт или археологическа експедиция.

Снимката е илюстративна

Обрат: ВАС спря прекратяването на поръчката за боклука в центъра на София

България Преди 14 минути

Съдът върна процедурата за районите „Възраждане“, „Оборище“ и „Триадица“, където спешно трябва да бъде избран изпълнител

ПП-ДБ обяви водачите на листите си за изборите

ПП-ДБ обяви водачите на листите си за изборите

България Преди 15 минути

Модна лудост: Лиза Рина се появи с рокля, ушита от 5 кг човешка коса

Модна лудост: Лиза Рина се появи с рокля, ушита от 5 кг човешка коса

Любопитно Преди 54 минути

Лиза Рина взриви червения килим с рокля от 5 кг истинска коса! Екип от 16 души е работил 152 часа върху уникалния тоалет на Christian Cowan. Звездата съчета ексцентричната визия с диаманти за милиони, превръщайки се в най-обсъжданото име на вечерта

Условни присъди за иранките, влезли нелегално в България

Условни присъди за иранките, влезли нелегално в България

България Преди 1 час

Делото е разгледано по реда на съкратеното наказателно производство

Земетресение разлюля Северозападна Гърция

Земетресение разлюля Северозападна Гърция

Свят Преди 1 час

Епицентърът на труса е бил на 7,1 км северозападно от Тирия

Снимката е илюстративна

Секундите, които промениха всичко: Най-големите 7 катастрофи в историята

Свят Преди 1 час

От цунамито от меласа в Бостън до „годината без лято“ – вижте моментите, в които историята спря

ЕС настоява Украйна да пусне руския петрол по "Дружба"

ЕС настоява Украйна да пусне руския петрол по "Дружба"

Свят Преди 1 час

ЕС предложи на Украйна техническа подкрепа и финансиране

Доналд и Барън Тръмп

Нова конспирация: Доналд и Барън Тръмп са пътешественици във времето

Свят Преди 1 час

,

Кулинарна игра на съдбата заплита надпреварата в Hell’s Kitchen

Любопитно Преди 1 час

Сините и Червените готвят за астрофизици и изобретатели

Иран отрича, че Моджтаба Хаменей е в Москва

Иран отрича, че Моджтаба Хаменей е в Москва

Свят Преди 2 часа

Иранските лидери не трябва да бягат и да се крият в убежища

<p>Лорън Санчес избута Джеф Безос, за да се снима сама</p>

На партито след Оскарите: Лорън Санчес избута Джеф Безос, за да се снима сама

Любопитно Преди 2 часа

Лорън Санчес предизвика вълна от коментари, след като публично отпрати Джеф Безос от кадър, за да позира сама на партито на Vanity Fair. Неловкият момент на стана вайръл точно преди двамата да станат съпредседатели на предстоящата Мет Гала

КРИБ призова за спешни мерки срещу ценовия шок от горивата

КРИБ призова за спешни мерки срещу ценовия шок от горивата

България Преди 2 часа

От КРИБ предупреждават, че при забавяне на програмата за подпомагане съществува риск ценовият шок да се пренесе от транспорта към потребителските стоки

Почти се измъкнахме: Най-кошмарният ретрограден Меркурий най-накрая приключва

Почти се измъкнахме: Най-кошмарният ретрограден Меркурий най-накрая приключва

Любопитно Преди 2 часа

След хаос в чатовете и завръщане на бившите, планетата на комуникацията става директна на 20 март – но внимавайте със „сянката“

Шест години затвор за младежа, причинил катастрофа с трима загинали в Разград

Шест години затвор за младежа, причинил катастрофа с трима загинали в Разград

България Преди 2 часа

Заради инцидента в Разград се организираха и протести

Влюбват се и бягат: Тези зодии избягват сериозните връзки

Влюбват се и бягат: Тези зодии избягват сериозните връзки

Любопитно Преди 2 часа

От стабилния Телец до „шампионите по бягство“ Близнаци – вижте класацията на астролозите за страха от обвързване

Кейт Мидълтън направи неочаквано признание за алкохола

Кейт Мидълтън направи неочаквано признание за алкохола

Любопитно Преди 3 часа

Принцесата на Уелс сподели, че е ограничила консумацията на алкохол и е станала много по-внимателна към здравето си

