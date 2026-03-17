Свят

Зеленски и крал Чарлз Трети се срещнаха в Бъкингамския дворец

Украинският лидер пристигна по-рано днес в Обединеното кралство

17 март 2026, 21:06
Зеленски и крал Чарлз Трети се срещнаха в Бъкингамския дворец
Източник: EPA/БГНЕС

У краинският президент Володимир Зеленски се срещна днес с британския крал Чарлз Трети в Бъкингамския дворец, предаде "Укринформ".

Срещата е част от посещението на Зеленски в Лондон. Британският кралски двор разпространи в социалните мрежи снимка от срещата, на която се вижда как Зеленски се ръкува с монарха. Това е четвъртата среща на Зеленски с крал Чарлз Трети в Бъкингамския дворец.

Украинският лидер пристигна по-рано днес в Обединеното кралство. В Лондон той се срещна и с британския премиер Киър Стармър.

Зеленски се срещна с крал Чарлз III

Стармър призова съюзниците на Киев да не губят от поглед конфликта в Украйна заради войната в Близкия изток, предаде "Франс прес".

"Наистина е важно добре да разбираме, че трябва да задържим вниманието си върху Украйна. Очевидно е, че има война в Иран и други събития в Близкия изток, но не може да губим от поглед това, което се случва в Украйна", каза Стармър при посрещането на Зеленски на "Даунинг стрийт".

Зеленски пристигна в Обединеното кралство

Украинският президент каза, че иска да обсъди със Стармър дипломатическите усилия и напредък в преговорите между САЩ и Русия за слагане на край на конфликта.

Планирано е подписване на ново споразумение между Обединеното кралство и Украйна в сферата на отбраната.

Източник: БТА, Божидар Захариев    
