Шофьори на линейки в Бургас протестират срещу глоби за превишена скорост

Ш офьори на линейки се събраха днес пред Спешния център в Бургас, за да изразят недоволството си от издадените им глоби за превишена скорост. Те заявиха, че санкциите затрудняват работата им и застрашават ефективната им реакция, когато се касае за пациенти в критично състояние.

Когато спешността е въпрос на минути, глобата не решава нищо, а само ни натоварва финансово, казаха шофьорите.

Искането им е за промяна в законодателството, която да отчита спецификата на тяхната работа и да осигури правна защита при ситуации, изискващи висока скорост за спешни случаи. Шофьорите посочиха, че много често плащат сами глобите си.

Припомняме, че през ноември миналата година шофьори на линейки проведоха среща с представители на институциите в Бургас. Тогава от синдикалната секция към Национален синдикат "Защита" в Бургас обясниха, че при възражение или завеждане на дело, санкциите отпадат. В повечето случаи глобите се изпращат до Министерството на здравеопазването, а оттам биват препращани към Центъра за спешна медицинска помощ в Бургас с указание за подаване на възражение.

От синдикалната организация дадоха пример с Област Варна, където глобите за превишена скорост на автомобилите за спешна помощ "падат" автоматично.

От "Пътна полиция" обясниха, че е имало период, в който шофьорите на автомобили със специален режим в Бургаско не са били глобявани. Това обаче е отчетено като грешка, след което е започнало издаването на фишове при установено нарушение. Тези фишове могат да бъдат анулирани, ако се докаже, че автомобилът е бил в специален режим на движение, посочиха от полицията и допълниха, че мярката цели да се предотвратят злоупотреби.