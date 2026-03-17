Спасиха овца и агне от 400-метрова пропаст

М ащабна и изключително трудна спасителна операция се проведе в района на Широко поле, близо до крепост Моняк. Две овце пропаднали в дълбока около 400 метра скалиста пропаст, където прекарали близо два месеца. Малко агънце, което беше спасено, е родено именно там, предаде NOVA.

В операцията участваха 19 доброволци, водени от ветеринаря д-р Руско Петров от Тракийски университет, и екип на „Зелени Балкани“. На място имаше и полицейско присъствие.

Спасителите действаха в четири екипа. Част от тях работиха в подножието, а други се спуснаха по стръмния терен с алпийска екипировка, за да достигнат животните, намиращи се на около 300 метра под върха. Основното предизвикателство беше безопасното им упояване в труднодостъпните скални процепи.

Д-р Руско Петров от Спасителния център за диви животни на "Зелени Балкани" каза, че когато ходят на акции, знаят какво може да очакват. Но тук не са имали представа, защото животните са прекарали дълго време на скалата и не е ясно как ще реагират.

Три часа след началото на акцията, тя се увенча с успех - една от овцете е малкото агне вече са спасени. Доброволци разказаха, че животните са дехидратирани и стресирани. Часове по-късно овцата и агнето вече бяха при собствениците си, които с усмивки благодариха за усилията. Щастливи бяха и близо 20-те доброволци, въпреки че втората овца не беше спасена.