България

Спасиха овца и агне от 400-метрова пропаст

В акцията участваха 19 доброволци

17 март 2026, 20:33
Прокуратурата разследва смъртта на млада жена от Дупница

Белодробна емболия и сепсис: Колко опасно може да бъде поставянето на хиалурон в гърдите

Шофьори на линейки в Бургас протестират срещу глоби за превишена скорост

Полиция в Бургас арестува 10 души при акция срещу купуване на гласове и разпространението на наркотици

Жена от Пловдив се зарази с тропическа треска след почивка на Сейшелите

Кой е водачът, заловен да

Изтича срокът за регистрация на кандидатски листи за предсрочния вот

Дизелът в България скочи до 1,50 евро за литър

М ащабна и изключително трудна спасителна операция се проведе в района на Широко поле, близо до крепост Моняк. Две овце пропаднали в дълбока около 400 метра скалиста пропаст, където прекарали близо два месеца. Малко агънце, което беше спасено, е родено именно там, предаде NOVA.

В операцията участваха 19 доброволци, водени от ветеринаря д-р Руско Петров от Тракийски университет, и екип на „Зелени Балкани“. На място имаше и полицейско присъствие.

Спасителите действаха в четири екипа. Част от тях работиха в подножието, а други се спуснаха по стръмния терен с алпийска екипировка, за да достигнат животните, намиращи се на около 300 метра под върха. Основното предизвикателство беше безопасното им упояване в труднодостъпните скални процепи.

Д-р Руско Петров от Спасителния център за диви животни на "Зелени Балкани" каза, че когато ходят на акции, знаят какво може да очакват. Но тук не са имали представа, защото животните са прекарали дълго време на скалата и не е ясно как ще реагират.

Три часа след началото на акцията, тя се увенча с успех - една от овцете е малкото агне вече са спасени. Доброволци разказаха, че животните са дехидратирани и стресирани. Часове по-късно овцата и агнето вече бяха при собствениците си, които с усмивки благодариха за усилията. Щастливи бяха и близо 20-те доброволци, въпреки че втората овца не беше спасена.

Източник: NOVA    
Агне 400 метра пропаст Зелени Балкани
Последвайте ни
Хеликоптер превози млад мъж с животозастрашаващо кървене

Тръмп се ядоса: НАТО е задънена улица!

Макрон остро отряза Тръмп: Франция никога няма да участва

Писателка уби съпруга си с коктейл „Московско муле", подправен с фентанил

Спортът като бизнес: стратегия за растеж в нишов пазар

Наистина ли котката ми е гладна или е просто лакома

Ексклузивно

Изгасиха димящи пелети в хижа „Петрохан"

Ексклузивно

Мерц категорично отказа на Тръмп за Иран

Ексклузивно

Западни лидери застанаха срещу Израел

Ексклузивно

Шон Пен се срещна със Зеленски, отива на фронта в Украйна

Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Андрей Гюров обясни защо помощта за горива е 20 евро

Помощта е предвидена за хората, които получават месечен доход до двойно по-висок от линията на бедност

Основен приоритет в работата на новия директор ще бъде засилването на контрола в здравната система

Ракетите отнеха живота на 168 ученички

Снимката е архивна

Съдът върна процедурата за районите „Възраждане", „Оборище" и „Триадица", където спешно трябва да бъде избран изпълнител

Джо Кент

Джо Кент, дългогодишен поддръжник на президента Доналд Тръмп, заяви в изявление, публикувано в X във вторник, че е „ясно, че започнахме тази война поради натиск от Израел и неговото мощно американско лоби"

"Оскар"-ите

Вечерта беше изпълнена с обичайните застинали усмивки и непрекъснати взаимни похвали, но зад кулисите на „Оскарите" изглежда, че тектоничните плочи на Холивуд се разместват

Лиза Рина взриви червения килим с рокля от 5 кг истинска коса! Екип от 16 души е работил 152 часа върху уникалния тоалет на Christian Cowan. Звездата съчета ексцентричната визия с диаманти за милиони, превръщайки се в най-обсъжданото име на вечерта

Снимката е илюстративна

Археолози откриха в Торжок съкровище от 409 златни рубли, скрити под къща по време на Революцията. Находката от времето на Николай II тежи близо 4 кг и днес се оценява на над 900 000 лева. Златните монети в глинен съд престояха под земята цял век

Делото е разгледано по реда на съкратеното наказателно производство

Епицентърът на труса е бил на 7,1 км северозападно от Тирия

Снимката е илюстративна

От цунамито от меласа в Бостън до „годината без лято" – вижте моментите, в които историята спря

ЕС предложи на Украйна техническа подкрепа и финансиране

Доналд и Барън Тръмп

Всичко от днес

От мрежата

