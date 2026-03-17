Любопитно

Модна лудост: Лиза Рина се появи с рокля, ушита от 5 кг човешка коса

Лиза Рина взриви червения килим с рокля от 5 кг истинска коса! Екип от 16 души е работил 152 часа върху уникалния тоалет на Christian Cowan. Звездата съчета ексцентричната визия с диаманти за милиони, превръщайки се в най-обсъжданото име на вечерта

17 март 2026, 16:09
Източник: Getty Images

В место да заложи на традиционната коприна или кожа, Лиза Рина прикова погледите по време на благотворителното събитие на Елтън Джон за борба със СПИН с рокля, създадена от близо 11 паунда (около 5 кг) блестящи кестеняви кичури.

Дизайнът е дело на Крисчън Коуан в партньорство с козметичния гигант TRESemmé. Изработката на уникалния тоалет е отнела 152 часа и труда на екип от 16 души. Визията започва със структуриран корсет, върху който са вплетени слоеве коса, каскадно спускащи се в ивици с различна дебелина и дължина. Накратко, моделът без презрамки се превърна в истински урок по майсторство, който постави косата „в центъра на вниманието“.

Близо 5 кг коса върху тялото: Лиза Рина и най-ексцентричната визия на 2026 г.
9 снимки
Лиза Рина
Лиза Рина
Лиза Рина
Лиза Рина

„Косата не е просто завършващ детайл на тази визия – тя е самата визия“, споделя дизайнерът Крисчън Коуан. „Концепцията беше проста, но въздействаща: ако продуктите на TRESemmé могат да постигнат резултати на ниво висша мода върху прическата, то те могат да го направят и върху рокля от висшата мода, изработена от коса.“

Рина съчета скулптурната рокля със своята емблематична „рошава“ прическа. Стилистът Джъстин Марян обясни, че са добавили още повече обем за допълнителна доза драматизъм, която да съответства на тона на уникалната рокля.

За финал, бижутата на звездата бяха предоставени от De Beers London. По-конкретно, бившата участничка в риалити формата „Истинските домакини“ (Real Housewives) носеше диамантена огърлица тип „яка“ от 41.33 карата, обеци с петкаратови диаманти и два диамантени пръстена с тегло от по няколко карата всеки. Достатъчно е да се каже, че тя спечели неофициалната награда за най-дързък и ексцентричен аутфит на червения килим на фондацията.

Източник: instyle.com    
Последвайте ни
ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

