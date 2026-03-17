Жена от Пловдив се зарази с тропическа треска след почивка на Сейшелите

П ловдивчанка се зарази с тропическата треска чикунгуня след почивка на Сейшелските острови. Диагнозата е потвърдена в Националния център по заразни и паразитни болести, а жената е потърсила лекарска помощ след появата на симптоми. Тя е в сравнително добро състояние и не се налага хоспитализация, съобщиха от РЗИ.

От началото на годината това е втори случай на чикунгуня в Пловдив. Първият също беше при жена, посетила Сейшелите.

Първи случай на треска Чикунгуня у нас - симптоми, предаване, лечение и профилактика

"Симптомите започват със силно главоболие, повишена температура, отпадналост, болки в ставите и мускулите. Обикновено първите симптоми се появяват до няколко дни след ухапването от комар, който преди това е бил заразен с вируса", обясни д-р Христиана Бацелова, специалист по Епидемиология на инфекциозните болести.

"Може да има заразяване и при кръвопреливане, но това са доста редки случаи. На този етап няма лечение на това заболяване, то се третира симптоматично", каза тя, цитирана от NOVA .

По думите ѝ има риск от тежко протичане. "Може да се стигне до увреждане на различни органи и системи, като например черния дроб и сърцето. Лечението се провежда в зависимост от общото състояние и симптоматиката", посочи тя.

Опасен вирус у нас: Треска Чикунгуня - симптоми, предаване, лечение и профилактика

"Най-сигурно е човек да не бъде хапан от комари. Превенцията е чрез пръскане и мазане с репеленти. Комарите хапят и през дрехите, когато те са от по-тънки материи като лен, коприна и памук, затова е добре и дрехите да бъдат пръскани", каза още специалистът.

"В Европа също има разпространение на заболяването, като според Европейския център за контрол на инфекциозните болести най-много са случаите във Франция и Италия. В България също има такива комари, но нямаме информация на този етап те да са заразени", допълни тя.