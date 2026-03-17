Полиция в Бургас арестува 10 души при акция срещу купуване на гласове и разпространението на наркотици

Специализирана операция срещу битова престъпност, незаконни наркотици и купуване на гласове продължава

Обновена преди 6 минути / 17 март 2026, 08:50
С пециализирана полицейска операция се провежда на територията на Бургас и региона. Извършват се проверки с цел противодействие на престъпленията, свързани с политическите права на гражданите, конвенционалната престъпност и наркоразпространението. Това съобщи пред журналисти началникът на отдел "Охранителна полиция" към Областната дирекция (ОД) на МВР Бургас комисар Марин Димитров. 

До този момент са проверени осем адреса и се задържани десет души. Намерени и взети са тетрадки с имена и адреси, а в хода на действието е открита и нарколаборатория. Част от задържаните са с регистрации за кражби, а за повечето има данни за предходни нарушения на изборното законодателство. 

Ще се проверява основно този контингент, допълни Димитров. Той посочи, че при установяване на нарушения ще бъдат предприемани съответните законови мерки.

Полицейската акция продължава. 

Източник: БТА, Галя Тенева    
