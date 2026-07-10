България

НАТО модернизира авиобазите в Безмер и Враждебна

Целта е подобряване на способностите за въздушно базиране

Николай Киров Николай Киров

10 юли 2026, 15:20
НАТО модернизира авиобазите в Безмер и Враждебна
Източник: iStock/Getty Images

М инистерският съвет одобри допълнителни изисквания към Програмния план за способности на авиобазите в Безмер и Враждебна. Той включва инфраструктурни проекти и съоръжения, които ще бъдат реализирани по Програмата на НАТО за инвестиции в сигурността (NSIP), съобщиха от правителствената пресслужба.

Програмата NSIP осигурява финансиране за изграждане и модернизация на стратегическа военна инфраструктура в държавите членки на Алианса. Чрез нея се инвестират средства в авиобази, комуникационни системи, логистична инфраструктура и други съоръжения, необходими за колективната отбрана и съвместните операции на съюзниците.

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Целта е подобряване на способностите за въздушно базиране в Европа и за по-ефективно изпълнение на задачите по възпиране и отбрана.

В България инвестициите са насочени към подобряване на инфраструктурата и способностите на авиобазите в Безмер и Враждебна. Проектите ще подобрят готовността на двете авиобази да приемат и поддържат съюзнически сили и техника при необходимост, ще повиши оперативната ни съвместимост с Алианса и ще допринесе за укрепването на националната сигурност и колективната отбрана.

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Предвидените инвестиции ще бъдат финансирани по Програмата на НАТО за инвестиции в сигурността, без да се налага осигуряването на допълнителни средства от държавния бюджет за тяхното реализиране.

Редактор: Николай Киров
Източник: МС    
НАТО Авиобаза Безмер Авиобаза Враждебна NSIP
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