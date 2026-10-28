„Булгаргаз“ ще внесе в КЕВР ново предложение за цената на природния газ през ноември

„Булгаргаз“ ще внесе ново предложение в КЕВР за цената на природния газ през ноември. Това обяви изпълнителният директор на дружеството Георги Татарски по време на днешното заседание в КЕВР.

Скок на цената на природния газ в България

„Потърсихме резерви, за да не е увеличението толкова сериозно. Участвахме в търг за допълнителен добив за количествата в Чирен, предварителните количества бяха увеличени, можем да направим корекция на първоначалното ни предложение. Ще ви го изпратим в края на месеца в писмена форма. Цената остава с повече от 40 евро на мегаватчас по-ниска от цената на борсата”, каза Татарски, цитиран от NOVA.

Предишното пресложение беше за скок от близо 34%.

Настоящата тарифа, утвърдената от регулатора, е малко над 44 евро за MWh.