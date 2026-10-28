България

Премиерът обеща: Цените на тока и парното няма да се повишават през отоплителния сезон

Правителството ще осигури средства за защита на домакинствата от по-високи сметки, заяви Румен Радев. Той коментира и цените на храните, проверките на търговците и действията на полицията преди втория тур на президентските избори

Василена Василева Василена Василева

28 октомври 2026, 10:16
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Ц ените на електроенергията и парното за битовите потребители няма да се увеличават през настоящия отоплителен сезон до 1 юли 2027 г. Това заяви министър-председателят Румен Радев в началото на редовното заседание на Министерския съвет.

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Той подчерта, че правителството ще осигури необходимите средства за механизмите, които трябва да защитят домакинствата от поскъпване на енергията.

„Навлизаме в отоплителния сезон и цените на тока и парното са от жизненоважно значение за всеки български гражданин“, заяви Радев, цитиран от NOVA.

Премиерът посочи, че въпреки повишаването на цената на природния газ намерението е регулираните цени за домакинствата да останат непроменени до края на настоящия регулаторен период.

„Въпреки увеличението на цената на природния газ, цените да не се променят през този сезон до 1 юли 2027 година“, подчерта той, като се позова на намеренията на енергийния регулатор.

  • Правителството ще осигури средства за защита на потребителите

Радев обясни, че изпълнителната власт трябва да гарантира финансовата устойчивост на механизмите за компенсиране на разходите в енергийния сектор.

По думите му кабинетът ще предприеме необходимите действия за осигуряване на достатъчно средства и ликвидност, включително във Фонд „Сигурност на електроенергийната система“.

Целта е увеличените разходи на енергийните дружества да не доведат до по-високи сметки за ток и отопление за домакинствата.

  • Радев: Няма да диктуваме цените на храните

Министър-председателят коментира и поскъпването на хранителните продукти. Той заяви, че правителството няма намерение да налага административно определени цени, а ще засили контрола върху нелоялните търговски практики.

„Ние сме свободна пазарна икономика, категорично сме заявили, че няма да диктуваме цени, няма да се връщаме в едни стари времена и това не е политиката на нашето правителство“, заяви Радев.

Според него ефективният контрол върху пазара изисква ясни правила, прозрачност при ценообразуването и мерки срещу нелоялните търговски практики.

„За да имаме истинска обективност при цените, трябва да имаме ясна законова и нормативна рамка. Така ще осигурим ефективна регулация на пазара, проследимост на ценообразуването и ще се борим срещу нелоялните търговски практики“, посочи премиерът.

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  • Започнали са проверки за цени, търговски практики и качество

Радев припомни, че сред първите законодателни инициативи на управляващите са били промени, свързани със защитата на потребителите и конкуренцията.

По думите му създадената нормативна основа позволява на контролните органи да извършват проверки по ясни критерии и методики, а не да предприемат кампанийни действия.

„Успяхме на базата на тези закони да развием цялата нормативна база, така че да имаме ясни механизми и ясни формули какво и как правим. И вече в съответствие с всички тези методики започнахме. Но не стихийни, а ясни, нормативно обосновани проверки за ценообразуване, за нелоялни търговски практики, за качество“, обясни министър-председателят.

Той подчерта, че освен цените е важно да се следи и качеството на продуктите. Според него България трябва да достигне нивото на контрол и защита на потребителите в останалите развити европейски държави.

  • Радев за арестите в Самуил и Белица: Над полицията вече няма политически чадър

Премиерът коментира и арестите в Самуил и Белица, като заяви, че действията на правоохранителните органи нямат етнически или политически мотиви, а са част от работата срещу злоупотребите с публични средства.

„Просто вече над полицията и службите няма политически чадър“, каза Радев.

Той подчерта, че МВР ще действа безкомпромисно срещу купуването на гласове преди втория тур на президентските избори. Министър-председателят призова гражданите да не се поддават на натиск и да упражнят свободно правото си на глас.

„Искам да предупредя всички, които вече са задействали машината и които ще купуват гласове - не го правете, защото МВР ще действа безкомпромисно и изцяло в рамките на закона“, заяви Радев.

По думите му целта на правителството е да гарантира честен и прозрачен изборен процес. Той призова избирателите да не се страхуват от заплахи и да не позволяват външен натиск да влияе върху решението им.

„Гласувайте по съвест и убеждение“, заяви министър-председателят.

Редактор: Василена Василева
Източник: NOVA    
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