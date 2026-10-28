Премиерът обеща: Цените на тока и парното няма да се повишават през отоплителния сезон

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Ц ените на електроенергията и парното за битовите потребители няма да се увеличават през настоящия отоплителен сезон до 1 юли 2027 г. Това заяви министър-председателят Румен Радев в началото на редовното заседание на Министерския съвет.

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Той подчерта, че правителството ще осигури необходимите средства за механизмите, които трябва да защитят домакинствата от поскъпване на енергията.

„Навлизаме в отоплителния сезон и цените на тока и парното са от жизненоважно значение за всеки български гражданин“, заяви Радев, цитиран от NOVA.

Премиерът посочи, че въпреки повишаването на цената на природния газ намерението е регулираните цени за домакинствата да останат непроменени до края на настоящия регулаторен период.

„Въпреки увеличението на цената на природния газ, цените да не се променят през този сезон до 1 юли 2027 година“, подчерта той, като се позова на намеренията на енергийния регулатор.

Правителството ще осигури средства за защита на потребителите

Радев обясни, че изпълнителната власт трябва да гарантира финансовата устойчивост на механизмите за компенсиране на разходите в енергийния сектор.

По думите му кабинетът ще предприеме необходимите действия за осигуряване на достатъчно средства и ликвидност, включително във Фонд „Сигурност на електроенергийната система“.

Целта е увеличените разходи на енергийните дружества да не доведат до по-високи сметки за ток и отопление за домакинствата.

Радев: Няма да диктуваме цените на храните

Министър-председателят коментира и поскъпването на хранителните продукти. Той заяви, че правителството няма намерение да налага административно определени цени, а ще засили контрола върху нелоялните търговски практики.

„Ние сме свободна пазарна икономика, категорично сме заявили, че няма да диктуваме цени, няма да се връщаме в едни стари времена и това не е политиката на нашето правителство“, заяви Радев.

Според него ефективният контрол върху пазара изисква ясни правила, прозрачност при ценообразуването и мерки срещу нелоялните търговски практики.

„За да имаме истинска обективност при цените, трябва да имаме ясна законова и нормативна рамка. Така ще осигурим ефективна регулация на пазара, проследимост на ценообразуването и ще се борим срещу нелоялните търговски практики“, посочи премиерът.

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Започнали са проверки за цени, търговски практики и качество

Радев припомни, че сред първите законодателни инициативи на управляващите са били промени, свързани със защитата на потребителите и конкуренцията.

По думите му създадената нормативна основа позволява на контролните органи да извършват проверки по ясни критерии и методики, а не да предприемат кампанийни действия.

„Успяхме на базата на тези закони да развием цялата нормативна база, така че да имаме ясни механизми и ясни формули какво и как правим. И вече в съответствие с всички тези методики започнахме. Но не стихийни, а ясни, нормативно обосновани проверки за ценообразуване, за нелоялни търговски практики, за качество“, обясни министър-председателят.

Той подчерта, че освен цените е важно да се следи и качеството на продуктите. Според него България трябва да достигне нивото на контрол и защита на потребителите в останалите развити европейски държави.

Радев за арестите в Самуил и Белица: Над полицията вече няма политически чадър

Премиерът коментира и арестите в Самуил и Белица, като заяви, че действията на правоохранителните органи нямат етнически или политически мотиви, а са част от работата срещу злоупотребите с публични средства.

„Просто вече над полицията и службите няма политически чадър“, каза Радев.

Той подчерта, че МВР ще действа безкомпромисно срещу купуването на гласове преди втория тур на президентските избори. Министър-председателят призова гражданите да не се поддават на натиск и да упражнят свободно правото си на глас.

„Искам да предупредя всички, които вече са задействали машината и които ще купуват гласове - не го правете, защото МВР ще действа безкомпромисно и изцяло в рамките на закона“, заяви Радев.

По думите му целта на правителството е да гарантира честен и прозрачен изборен процес. Той призова избирателите да не се страхуват от заплахи и да не позволяват външен натиск да влияе върху решението им.

„Гласувайте по съвест и убеждение“, заяви министър-председателят.