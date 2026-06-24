България

Шишков разширява проверката за незаконното строителство в „Баба Алино“, връщат се години назад

Регионалният министър подозира дългогодишна схема с издаване на спорни удостоверения за търпимост и предупреди, че случаят край Варна не е изолиран

Василена Василева Василена Василева

Обновена преди 2 часа / 24 юни 2026, 07:17
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М инистърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков обяви пред депутатите, че проверките по случая с мащабното незаконно строителство в местността „Баба Алино“ край Варна ще бъдат разширени и ще обхванат периоди преди 2023 г.

По думите му данните до момента показват, че не става въпрос за единичен случай, а за практика, прилагана в продължение на години.

Шишков беше изслушан в Народното събрание по искане на депутати във връзка със скандала около изградения без необходимите разрешителни комплекс от сгради в района.

„Установяваме, че е било масова практика да се издават удостоверения за търпимост на обекти, които нямат одобрени подробни устройствени планове. Затова ще върнем проверката още по-назад във времето“, заяви министърът.

Според него има сериозни основания да се предполага, че подобни действия са извършвани и преди 2023 г.

„Най-вероятно ще се окаже, че това е било практика в Община Варна и през предходни години. Като че ли някой е загрявал за едно голямо незаконно нарушение“, коментира Шишков.

  • „Малък град“, изграден без необходимите документи

По думите на регионалния министър случаят в „Баба Алино“ е показателен за модел на управление, при който законовите изисквания са били системно заобикаляни.

Той определи строителството като изграждане на „едно малко градче“ в рамките на около три години без необходимите документи или въз основа на документи с невярно съдържание.

Според представената от него хронология през 2023 г. са били издадени множество удостоверения за търпимост на сгради, за които е декларирано, че са построени преди 2001 г. – условие, което позволява определени облекчения по закон. Проверките обаче показват, че реалното строителство е започнало едва през 2023 и 2024 г.

Шишков посочи още, че терените продължават да се водят горски фонд и за тях няма одобрен Подробен устройствен план. Впоследствие през 2025 г. част от обектите са били нанесени в кадастралната карта, което според министъра е позволило те да бъдат продавани и да придобият пазарна стойност.

„Така документалната измама се превръща и в икономическа“, коментира той.

Министърът заяви, че по всичко личи, че схемата е осъществена с участието на различни институции и ведомства през годините.

  • Разследването продължава

Темата за незаконното строителство край Варна придоби национален отзвук след разкритията за дейността на украинската корпорация КУБ в района. В последните дни собственикът на компанията Олег Невзоров беше разпитан от полицията, а премиерът Румен Радев заяви, че показанията му могат да помогнат за изясняване на цялата схема и за установяване на евентуална отговорност на длъжностни лица.

По информация на Апелативната прокуратура във Варна по случая вече се водят шест досъдебни производства. Разследванията са насочени както към самото незаконно строителство, така и към начина, по който са били издавани административните документи, позволили развитието на проекта.

  • Как започна скандалът с „Баба Алино“

Случаят с местността „Баба Алино“ излезе на преден план през пролетта на 2026 г., след като проверки на държавни институции установиха десетки новопостроени сгради върху терени със статут на горски фонд. Част от обектите са били представяни като „търпими строежи“, въпреки че според контролните органи не отговарят на законовите изисквания за подобен статут.

Удостоверението за търпимост е документ, който позволява определени стари строежи, изградени при специфични условия преди промени в законодателството, да не бъдат премахвани. Именно заради това проверяващите обръщат особено внимание на съмненията, че за редица новопостроени сгради са били представяни неверни данни относно времето на изграждането им.

До момента са издадени заповеди за премахване на част от незаконните постройки, а институциите продължават проверките както по отношение на строителните дейности, така и на длъжностните лица, участвали в административните процедури.

Редактор: Василена Василева
Източник: Екатерина Тотева, БТА    
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