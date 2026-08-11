ВСУ нанесоха удар по нефтопреработвателен завод в руския град Орск

Украинските въоръжени сили съобщиха за удар по нефтопреработвателния завод „Орскнафтооргсинтез“ в Орск, който преработва около 6 млн. тона нефт годишно; вследствие на атаката е избухнал голям пожар.

Руските власти потвърдиха атаки с дронове в Оренбургска област и пожар в промишлено предприятие след падане на отломки. По предварителни данни няма пострадали, а летищата в Орск и Оренбург временно ограничиха полетите.

Украинските ВВС заявиха, че са свалили 98 от 120 руски дрона, изстреляни през нощта. Губернаторът на Оренбургска област съобщи за осем унищожени дрона над региона и заяви, че атаките срещу предприятията продължават.

Украински дронове атакуваха завод за газ в Русия, предизвикаха пожар

Подразделения на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) нанесоха удар по руския нефтопреработвателен завод „Орскнафтооргсинтез“ в град Орск, Оренбургска област, предизвиквайки голям пожар, обяви днес Генералният щаб на ВСУ, цитиран от Укринформ и Ройтерс.

Това е един от най-големите нефтопреработвателни заводи в Оренбургска област и важно предприятие в енергийния сектор на Русия, отбелязва Укринформ. То обработва около 6 милиона тона нефт годишно и произвежда автомобилен бензин, дизелово и авиационно гориво, мазут, битум и други нефтени продукти.

Освен това украинските военновъздушни сили заявиха, че през нощта противовъздушната отбрана е свалила 98 от 120 дрона, изстреляни от Русия.

Кметът на Орск Артьом Воробьов потвърди украинската атака в Оренбургска област. Временни ограничения бяха наложени във въздушния трафик на летищата в Орск и Оренбург.

Губернаторът на Оренбургска област Евгений Солнцев съобщи от своя страна, че е избухнал пожар в още едно предприятие в областта заради падането на отломки от дронове и увери, че на този етап няма пострадали.

"Днес нашият регион бе подложен на атаки от вражески дронове. Противовъздушната отбрана и мобилните огневи групи вече свалиха осем от тях. Вследствие на падането на отломки от дроновете избухна пожар в едно от промишлените предприятия в региона. По предварителна информация няма пострадали, а службите за спешна помощ работят на място", написа в канала си в приложението Макс губернаторът, цитиран от ТАСС.

Солнцев уточни, че украинската атака срещу предприятията в Оренбургска област продължава.