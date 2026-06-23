"Баба Алино": Скандалът се разраства, шесто разследване и обиски в офиси

П ет досъдебни производства, свързани с незаконното строителство в местността „Баба Алино“ край Варна, се водят към момента под надзора на Районната прокуратура. Отделно от тях Окръжната прокуратура наблюдава разследване за длъжностно престъпление. Това съобщиха представители на държавното обвинение по време на брифинг, цитирани от DarikNews.bg.

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Разследванията продължават да се разширяват, като през последните дни е образувано още едно досъдебно производство. То е свързано с установен незаконен сондаж в един от имотите в района.

Прокурорите работят и по сигнали за използване на неистински удостоверения за търпимост, както и за незаконна сеч в няколко поземлени имота, върху които впоследствие са били изградени сгради.

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Обиски и изземване на документи

На 28 и 29 май разследващите са извършили претърсвания в офиси, свързани с корпорация КУБ. По време на действията са иззети всички налични документи, които биха могли да имат отношение към разследванията.

От прокуратурата обясниха, че заради значителния обем на доказателствения материал огледът и анализът на иззетите документи все още продължават. Целта е да бъде изяснено тяхното съдържание и евентуалната им връзка с проверяваните дейности.

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Проверка и за престъпление по служба

Паралелно с останалите производства Окръжната прокуратура във Варна наблюдава и отделно досъдебно производство за евентуално извършено престъпление по служба.

Разследването се води от екип прокурори и следователи. В рамките на проверката бизнесменът Олег Невзоров е бил разпитан пред съдия в качеството на свидетел.

По думите на представителите на държавното обвинение към момента не са събрани достатъчно доказателства за повдигане на обвинения по това производство.

Говорителят на Окръжната прокуратура Радослав Лазаров уточни, че няма информация във Варненския окръжен съд да е постъпвало искане за екстрадиция на Невзоров. Той подчерта, че трябва да се прави ясно разграничение между административната процедура по експулсиране и съдебната процедура по екстрадиране.

От Районната прокуратура допълниха, че Олег Невзоров е бил разпитан по всяко едно от образуваните досъдебни производства, а работата по случаите продължава съвместно с всички компетентни институции.

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Как започна казусът „Баба Алино“

Местността „Баба Алино“ край Варна попадна във фокуса на институциите след сигнали за мащабно строителство в район с неясен статут на част от обектите и съмнения за нарушения на строителното и екологичното законодателство.

Проверките на държавните органи обхващат законността на издадените документи, начина на застрояване на терените, евентуални нарушения при водоснабдяването чрез сондажи, както и данни за незаконна сеч. Паралелно се проверява и ролята на длъжностни лица, които са имали отношение към административните процедури по казуса.

Случаят предизвика широк обществен интерес във Варна, а институциите заявяват, че разследванията ще продължат до пълното изясняване на всички факти и обстоятелства около строителството в района.