„Шперплат или примамка“: Борисов разкритикува правителството за падналия дрон

Бойко Борисов разкритикува правителството заради липсата на ясна информация и реакция след падането на дрон на българска територия, като подчерта противоречивите версии за произхода и предназначението му.

Лидерът на ГЕРБ представи Димитър Вучев като нов областен координатор на партията в София и го призова да подготви ясна заявка защо ГЕРБ трябва да управлява столицата.

Борисов определи управлението на София като „три години пълен застой“ и заяви, че след изпълнението на основните европейски цели на ГЕРБ фокусът трябва да бъде върху управлението на столицата.

Борисов: Най-гръмогласните ни критици в София са изключително слаби управленци

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов разкритикува днес правителството, което според него не се е справило със задачата да успокои обществото след падането на дрон на българска територия и не е дало достатъчно информация, предаде БНР . На среща със софийската структура на партията той заяви:

"Едни казват, че бил от шперплат, други казват: нямало взрив на него. Паднал си там в слънчогледа. Едни казват: бил за примамка. Други казват: така си летял".

Борисов представи и новия областен координатор на ГЕРБ в София - това е председателят на Комисията по бюджет и финанси в СОС Димитър Вучев, като го посъветва да работи за постигане на тази цел, тъй като столичният град сега не се управлява добре:

"Преди 15-20 г. казахме, че създаваме ГЕРБ, за да влезем в еврозоната, Шенген, всички европейски фондове да се усвоят на 99,8%, нашата задача е изпълнена. Сега най-важното е Вучев като излезе пред софиянци да направи заявка защо искаме да управляваме ние, защото виждате - три години пълен застой".