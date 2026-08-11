„Еърбъс“ се включва в разследването на инцидента със самолет на „Еър Индия“

Airbus изпраща екип в Делхи, който ще подпомогне индийските власти в разследването на сериозен инцидент с A320 на Air India, при който 17 души са били ранени.

Самолетът е загубил внезапно височина, докато е летял от Пукет към Делхи с 145 души на борда, но пилотите са успели да го стабилизират и да кацнат безопасно.

Очакват се резултатите от допълнителен тест за психоактивни вещества на командира, а съобщенията за възможен технически проблем преди инцидента засега не са потвърдени от властите или авиокомпанията.

Яростен спор за причините за инцидента със самолет на Air India

Екип на компанията "Еърбъс" ще пристигне в индийската столица Делхи, за да участва в разследването на инцидент със самолет на авиокомпанията "Еър Индия", при който бяха ранени 17 пътници и членове на екипажа, предаде Франс прес.

Разследването се провежда, докато властите чакат резултатите от проверките за психоактивни вещества, проведени върху командира на самолета.

Самолетът А320, произведен от "Еърбъс" и опериран от авиокомпанията "Еър Индия", превозваше 137 пътници и осем членове на екипажа, докато внезапно изгуби височина по време на полет между тайландския град Пукет и Делхи във вторник миналата седмица. Въпреки това самолетът се стабилизира и кацна безпроблемно.

След кацането в Делхи осем пътници и четирима членове на екипажа бяха приети в болница, а двамата пилоти преминаха през редовна проверка за наличие на психоактивни вещества, съобщи в неделя индийското Министерство на гражданската авиация.

Ведомството допълни, че проверката се нуждае от допълнителен тест за потвърждение, чиито резултати все още не са публикувани.

Службата за разследване на самолетни катастрофи на Индия класифицира инцидента като "сериозен" и започна разследване.

Говорител на "Еърбъс" заяви пред АФП, че компанията предоставя "техническа помощ" на компентните индийски власти при провеждането на разследването.

В изявление, публикувано след инцидента, "Еър Индия" посочи, че самолетът "внезапно е изгубил височина", и допълни, че сътрудничи изцяло на властите.

Местни медии съобщиха, че полетът на "Еър Индия" е срещнал технически проблеми малко преди рязката загуба на височина. Тази информация обаче не беше потвърдена нито от "Еърбъс", нито от компентните органи, нито от "Еър Индия".