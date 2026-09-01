България

Шишков: „Хемус“ ще се строи на съвсем други обороти, целта е да стигне до Велико Търново

Регионалният министър инспектира участъка между Ловеч и Плевен, който е сред трасетата, проверявани от прокуратурата

Василена Василева Василена Василева

1 септември 2026, 11:51
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С троителството на автомагистрала „Хемус“ трябва да бъде значително ускорено, като целта е в рамките на следващите две години и половина трасето да достигне до Велико Търново. Това заяви регионалният министър Иван Шишков пред журналисти.

Шишков инспектира участъка между Ловеч и Плевен - един от проблемните сегменти на магистралата, по които се извършват проверки заради съмнения за неправомерно разходване на публични средства.

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„Със строителните фирми и с дружеството „Автомагистрали“ търсим варианти да направим така, че магистрала „Хемус“ през следващите две години и половина да стигне до Велико Търново“, заяви регионалният министър.

По думите му за целта трябва да бъде намерено решение на натрупаните през годините проблеми около изграждането на отделните участъци.

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  • „Цялата магистрала е прокурорска“

Шишков коментира и разследванията, свързани със строителството и финансирането на „Хемус“.

„До момента цялата магистрала е „прокурорска“. Има едно незаконно строителство от 2021 година и разплатено през 2026 година с документи, че било изпълнено през съответната година“, каза той.

Министърът не посочи конкретно кой е отговорен за случая, но подчерта необходимостта да бъде намерен законов механизъм за уреждане на проблемите с незаконното строителство.

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  • Подготвят промени в закона

Шишков съобщи, че като регионален министър ще внесе предложения за промени в Закона за устройство на територията (ЗУТ).

„Ще внеса изменения в Закона за устройство на територията, за да може всички допуснати незаконни строителства да намерят своето законово решение“, обясни той.

Темата с автомагистрала „Хемус“ от години е сред най-проблемните инфраструктурни проекти в страната. Изграждането на трасето е разделено на отделни участъци, като част от тях се забавиха заради проблеми с процедурите, строителните книжа, финансирането и начина, по който са възлагани дейностите.

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Особено внимание привлече участъкът между Боаза и пътен възел „Дерманци“, който беше сред първите сегменти, по които започна реално строителство. По останалите участъци напредъкът през годините беше неравномерен.

Проектът за „Хемус“ е от ключово значение за свързването на Северна България със столицата и за подобряването на транспортната свързаност между София, Велико Търново, Ловеч, Плевен, Търговище и Варна.

Предстоящите действия на Министерството на регионалното развитие и благоустройството ще трябва едновременно да ускорят строителството и да отговорят на въпросите около законността на вече извършените дейности и разходването на средствата.

Редактор: Василена Василева
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