17-годишен загина, затрупан от скална маса край Ботевград

17-годишен младеж е загинал при срутване на скална маса в района на Ботевград. Сигналът за тежкия инцидент е подаден в понеделник в ранния следобед, съобщиха от полицията, цитирани от БНР.

На място незабавно са изпратени екипи на МВР и прокуратурата.

Инцидентът е станал в района на подстанция за питейна вода, където са извършвани строителни дейности.

Установено е, че на мястото се е изграждал воден резервоар. По първоначални данни младежът е бил затрупан от скална или земна маса при извършването на изкопни работи.

По случая е започнало разследване, което трябва да установи точните обстоятелства около трагичния инцидент, включително как се е стигнало до срутването и дали са били спазени изискванията за безопасност при извършването на строителните дейности.​