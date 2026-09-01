БезГранично

БезГранично: Живот в Унгария - ето какво трябва да знаете, преди да стегнете куфарите

Когато погледът се насочи към Унгария, първото усещане често е смесено. От една страна стоят познатият източноевропейски ритъм, близките разстояния, а от друга страна се изправя един от най-трудните за учене езици на континента и администрация, която стриктно следва собствените си правила

1 септември 2026, 11:21
БезГранично: Живот в Унгария - ето какво трябва да знаете, преди да стегнете куфарите
Будапеща, Унгария   
Източник: iStock/GettyImages

Р ешението за преместване в друга държава рядко се взема за един ден. Когато погледът се насочи към Унгария, първото усещане често е смесено. От една страна стоят познатият източноевропейски ритъм, близките разстояния и спокойствието на градове като Будапеща, Сегед или Дебрецен.

От друга страна се изправя един от най-трудните за учене езици на континента и администрация, която стриктно следва собствените си правила. Всеки българин, който прави тази крачка, бързо разбира, че Унгария предлага висока сигурност и подреден живот, но изисква търпение и внимание към детайла от първия ден.

  • Първите административни стъпки

Пристигането в страната като гражданин на Европейския съюз улеснява процеса, но не го прави напълно автоматичен. Всеки, който възнамерява да остане за повече от три месеца, трябва да регистрира престоя си в Националната дирекция за чужденците.

Този процес завършва с издаването на карта за регистрация и така наречената карта за адрес. За да ги получите, е необходимо да удостоверите, че имате трудов договор, достатъчно средства за издръжка или записано обучение, както и валидно жилище.

Договорът за наем трябва да бъде оформен прецизно, защото документът за адрес е ключът към почти всяка следваща стъпка.

  • Работа, заплащане и данъчната система

Пазарът на труда в Унгария е изключително динамичен, особено в столицата и около големите индустриални центрове. Международните компании постоянно търсят кадри с чужди езици, като българският често се оказва предимство в обслужващите центрове на световни корпорации.

За разлика от България, където данъкът върху доходите е 10%, тук плоският данък върху доходите на физическите лица е 15%. Към него се добавят и задължителните социални осигуровки, които отнемат още 18,5% от брутното възнаграждение.

Унгария се отличава с най-високия данък добавена стойност в Европейския съюз, който достига 27%. Това пряко влияе върху цените на повечето стоки и услуги.

За сметка на това държавата предлага сериозни данъчни облекчения за семейства с деца, както и пълно освобождаване от данък върху доходите за млади хора под 25-годишна възраст, което е сериозна подкрепа за тези, които тепърва започват кариерата си.

  • Финанси и банкова система

Въпреки че е член на Европейския съюз, Унгария запазва националната си валута – унгарския форинт. Това изисква известен период на привикване с превалутирането и промените в курсовете.

Откриването на банкова сметка е сравнително лесно, когато вече разполагате с документите си за регистрация и адрес. Повечето банки предлагат обслужване на английски език и развити мобилни приложения. Финансовият сектор е добре регулиран, а плащанията с карта са масови дори в малките квартални бакалии.

За получаване на заплата е задължително да имате локална сметка, защото преводите към чуждестранни сметки понякога са свързани с допълнителни такси за работодателя.

  • Здравеопазване и сигурност

Всеки работещ в Унгария автоматично се включва в държавната система за здравно осигуряване чрез получаване на индивидуален осигурителен номер. Медицинското обслужване в публичния сектор е на добро ниво като специалисти, макар че чакането за определени процедури може да се удължи, подобно на ситуацията у нас.

Поради тази причина много чужденци и местни жители разчитат на допълнително частно здравно осигуряване, което често се предоставя като социална придобивка от работодателите.

По отношение на личната безопасност Унгария се нарежда сред най-сигурните държави в Европа. Престъпността е ниска, а преминаването през централните градски части в късните часове на денонощието не съдържа рискове.

Общественият ред се съблюдава стриктно, което създава усещане за спокойствие, особено за семейства с малки деца.

  • Всекидневие и разходи

Ежедневният живот в Унгария изисква внимателно планиране на личния бюджет, като финансовото изражение варира чувствително според това дали изберете столицата, или някой от по-малките университетски и индустриални градове.

Наемите в Будапеща отбелязват стабилен ръст и в момента са напълно съпоставими с тези в София, а в по-търсените централни райони ги превишават. Намирането на подходящо жилище често изисква предварително заделяне на сума за поне два месеца депозит, плюс първия наем.

В градове като Сегед, Мишколц или Печ жилищният пазар е по-достъпен, което прави тези места предпочитани за хора, които работят от разстояние или търсят по-спокоен ритъм.

Месечните комунални разходи за отопление, вода и електричество са сравнително умерени благодарение на държавното регулиране на цените за битовите потребители, но при надвишаване на определени лимити на потребление сметките могат да скочат рязко.

Разходите за храна в супермаркетите уплътняват значителна част от месечните доходи, тъй като високата ставка на данъка добавена стойност прави масовите хранителни продукти малко по-скъпи от тези в България. Местните вериги магазини и кварталните пазари предлагат добри алтернативи за пазаруване, а сезонните зеленчуци и месни продукти са с отлично качество.

Общественият транспорт заслужава специално внимание, защото е сред най-добре развитите в Централна Европа. Столицата разполага с изключително гъста мрежа от метро, трамваи и автобуси, които се движат с хирургическа точност. Цените на месечните карти са достъпни за работещите, а за деца и студенти са предвидени сериозни намаления. Инфраструктурата за велосипедисти също се разраства бързо, което позволява на много хора да избегнат градските задръствания през топлите месеци.

Културният живот и излизанията навън са важна част от ежедневието тук. Посещенията в ресторанти, познатите улични кафенета и емблематичните унгарски минерални бани изискват допълнителен ресурс, но са напълно достъпни при средни за страната доходи. Голямо предимство за всеки новопристигнал е усещането за подреденост, чистотата в обществените пространства и фактът, че битът функционира предвидимо и без излишни ежедневни стресови ситуации.

  • Правна рамка и езикова бариера

Унгарското законодателство пази стриктно правилата за движение по пътищата, като тук важи пълна нулева толерантност към употребата на алкохол от водачите. Дори най-малкото количество може да доведе до отнемане на книжката и тежки глоби.

Най-голямото изпитание за всеки нов преселник остава езикът. Въпреки че по-младите хора и колегите в офисите говорят английски, общуването с институциите, майсторите за дома или съседите изисква поне основни познания по унгарски. Местните хора оценяват високо всеки опит да се произнесат думите на техния език, а това отваря врати много по-бързо от всеки официален документ.

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