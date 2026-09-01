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От детска мечта до нов спорт: Първото Световно първенство за русалки

Смятано някога за уникална форма на развлечение, плуването с опашка на русалка днес се превърна в професионален състезателен спорт и за първи път проведе свое Световно първенство в Хайнан, Китай

Надежда Неменски Надежда Неменски

1 септември 2026, 11:24
От детска мечта до нов спорт: Първото Световно първенство за русалки
Изпълнение на първото Световно първенство за русалки   
Източник: GettyImages

С мятано някога за уникална форма на развлечение, плуването с опашка на русалка днес се превърна в професионален състезателен спорт и за първи път проведе свое Световно първенство в Хайнан, Китай.

Първото световно първенство по гмуркане за русалки на CMAS събра над 100 професионални състезатели от 12 държави и територии.

Янг Йинг, технически представител на Първото световно първенство за русалки на CMAS, заяви: „Гмуркането за русалки е дисциплина, която съчетава техническа трудност и артистичност. Съдиите оценяват въз основа на сложността на всяко отделно движение, връзката между сериите от умения и синхрона при състезания по двойки или в групи“.

Освен с професионалните елементи, участниците трябва да владеят напълно изражението на лицето си, косата и сценичния си костюм, за да осигурят пълна хармония с музикалната тема.

Форматът на шампионата е отворен за жени, мъже и смесени отбори в категории за възрастни (от 18 до 50 години) и младежи (от 10 до 17 години). За да се осигури международно равенство, всяка държава има право да бъде представена от максимум двама състезатели или отбора във всяка от дисциплините.

Всички участници се подлагат на строги медицински тестове за капацитет на белите дробове и физическа издръжливост, преди да бъдат допуснати до водата. Необходими са години тренировки по свободно гмуркане, за да може един състезател да задържа дишането си по време на интензивни физически натоварвания, докато носи опашка на русалка с тегло от няколко килограма. Шампионатът в Хайнан очертава бъдещето на този спорт, съчетавайки силата на фридайвинга с красотата на изкуството.

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Редактор: Надежда Неменски
Източник: vietnam.vn, sportalsub.net    
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