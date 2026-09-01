Първи реакции след кандидатурата на Гюров и Кандев: ПП и „Да, България“ с подкрепа

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К андидатурата на Андрей Гюров и Георги Кандев за президент и вицепрезидент вече предизвика първите реакции сред политическите сили. Обявяването на тандема поставя началото на нов етап в надпреварата за „Дондуков“ 2, като тепърва предстои да стане ясно как включването им ще се отрази на останалите кандидатури и на разпределението на политическите сили преди вота.

Официално: Андрей Гюров и Георги Кандев влизат в битката за "Дондуков" 2

Лидерът на „Продължаваме Промяната“ Асен Василев заяви подкрепа за кандидатурата на Андрей Гюров

По думите му Гюров би бил „страхотен президент, отговорен главнокомандващ и истински коректив на властта“.

Окончателното решение на „Продължаваме Промяната“ обаче предстои. Националният съвет на партията ще заседава на 12 септември, когато ще бъде обсъдено участието на формацията в предстоящите президентски избори.

„Да, България“ също приветства кандидатурата

Положителна реакция дойде и от „Да, България“. От формацията приветстваха решението на Андрей Гюров да се включи в президентската надпревара заедно с Георги Кандев като кандидат за вицепрезидент.

Според партията двамата предлагат ясна проевропейска алтернатива и могат да се превърнат в обединителна кандидатура за избирателите, които подкрепят европейското развитие на България, укрепването на демократичните институции, върховенството на правото и защитата на националния интерес.

„Тяхната обща заявка дава ясна проевропейска перспектива за предстоящите президентски избори и създава възможност за обединение на гражданите, които искат България да се развива като модерна европейска демокрация“, посочват от „Да, България“.

И при тази формация обаче предстои официално решение за подкрепата на кандидатурата.

Изпълнителният съвет на „Да, България“ ще свика Националния съвет на партията, пред който кандидатурите на Гюров и Кандев ще бъдат внесени за обсъждане и окончателно гласуване.

Така първите реакции на политическите сили очертават и потенциалните линии на подкрепа около кандидатурата на Гюров и Кандев, но окончателните позиции на партиите ще станат ясни след предстоящите им вътрешни решения.