Прокуратурата подхвана отново парите за „Хемус“: Проверяват и държавни служители

С офийската градска прокуратура продължава разследването за разходването и движението на парите, отпуснати за строителството на автомагистрала „Хемус“. Ще бъде проверявана и евентуалната отговорност на длъжностни лица от Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Агенция „Пътна инфраструктура“, участвали в решенията за отпускането и превеждането на средствата към частни компании.

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Разследването е свързано с авансово преведени суми на търговски дружества по договори за строително-монтажни дейности по магистралата. По делото има привлечени обвиняеми, уточняват от прокуратурата.

В продължение на значителен период обаче материалите по разследването не са били на разположение на наблюдаващите прокурори и разследващите. Причината е съдебен контрол върху обезпечителни мерки, наложени от прокуратурата, предаде NOVA.

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На 27 юни 2025 г. делото е изпратено в Софийския градски съд и е върнато на прокуратурата на 15 декември същата година. На 7 януари 2026 г. материалите отново са предадени на съда заради ново искане за отмяна на обезпечителни мерки. Те са върнати в Софийската градска прокуратура едва на 24 август.

Веднага след получаването им наблюдаващият прокурор е възложил на разследващите от ГДБОП допълнителни действия и проверка на различни версии, произтичащи от събраните до момента доказателства.

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Сред тях е и евентуалната наказателна отговорност на длъжностни лица от МРРБ и АПИ. Разследващите трябва да установят ролята на хората, участвали във вземането и изпълнението на решенията за отпускането и превеждането на средствата към търговските дружества.

Ще се проверява също кой и по какъв начин е контролирал разходването на парите, както и на какво основание са извършвани авансовите плащания.

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Целта, посочват от прокуратурата, е да бъде проследен целият механизъм - от вземането на решенията за отпускане на публичните средства до тяхното предоставяне, разходване и последващо движение. Разследването трябва да установи и всички лица, които евентуално биха могли да носят наказателна отговорност.

Новата информация идва дни след като на 20 август прокуратурата съобщи за данни за престъпления при строителството на Лот 4 на АМ „Хемус“ и на Северната скоростна тангента в София. Става въпрос за две отделни досъдебни производства.

При разследването на Лот 4 се проверяват данни, че не са били положени достатъчно грижи за възложената работа и от това са последвали значителни финансови вреди за държавното дружество „Автомагистрали“.

Отделното разследване за Северната скоростна тангента е свързано с качеството и количеството на вложените строителни материали. Направени през годините проверки и експертизи установиха разлики между предвидената и измерената дебелина на асфалтовите пластове, както и проблеми с бетоновата стабилизация.

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Още през февруари 2023 г. тогавашният служебен регионален министър Иван Шишков представи резултати от проверки на Северната скоростна тангента, според които на места е установено значително по-малко количество асфалт от предвиденото.

Разследването за авансовите плащания за АМ „Хемус“ е отделно от тези производства. По него СГП и ГДБОП продължават да проверяват движението на публичните средства и ролята на всички длъжностни лица, участвали в процеса.