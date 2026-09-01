Свят

Златният мост на Путин: Какво се случва зад затворените врати в Бишкек?

Експерти пред NOVA NEWS: Кремъл търси „победа“ на всяка цена, докато натискът върху цивилното население и от двете страни се засилва

1 септември 2026, 11:23
Златният мост на Путин: Какво се случва зад затворените врати в Бишкек?
Източник: Getty Images/Guliver

С толицата на Киргизстан - Бишкек - се превръща в център на международната дипломация. Очакваната среща там между руския президент Владимир Путин и турския му колега Реджеп Тайип Ердоган, в рамките на форума на Шанхайската организация за сътрудничество, отново поставя на дневен ред въпроса за посредничеството и дипломатическото решение на войната в Украйна.

В предаването „Твоят ден“ по NOVA NEWS бившият заместник-министър на външните работи Милен Керемедчиев и бившият заместник-министър на отбраната Йордан Божилов анализираха шансовете за преговори, ролята на Анкара и вътрешните процеси в Русия и Украйна.

Търси ли Путин „златен мост“ за изход от войната?

Според Милен Керемедчиев руският президент се стреми на всяка цена да обяви победа пред собственото си общество.

„Историята показва, че когато Русия има сериозни загуби или поражения на бойното поле, в крайна сметка това се оказва пагубно и за политическото ръководство. Путин се стреми на всяка цена да продаде победа на руснаците и да може да излезе през „златния мост“, ако такъв се изгради за излаз. Но в момента нямаме такъв. Не съществува бърза възможност за Русия да обяви постигане на целите на т.нар. специална военна операция и да прекрати бойните действия“, посочи Керемедчиев.

Той коментира и информациите в чуждестранния печат, че Путин се страхува за живота си при неуспех, като подчерта, че въпреки че подобни цитати са под условие, руската история показва сериозни последици за лидерите при пагубни военни изходи.

Ролята на Ердоган и срещата в Бишкек

Турция продължава да се опитва да влезе в ролята на медиатор. От една страна, Анкара показва решимост като стабилен член на НАТО, оказва подкрепа на Украйна и признава цялата ѝ територия заедно с Крим. От друга страна, тя остава финансов и икономически хъб за руската икономика и поддържа диалог с Москва.

Въпреки намерението на Ердоган отново да предложи посредничество за възобновяване на преговорите, сигурността в Черно море и транспорта на стоки, анализаторите са скептични за мирен пробив след срещата им.

„По-скоро Турция ще търси някакъв прагматизъм за своите интереси в Черно море и търговските си отношения с Русия. Едва ли това би бил факторът, който ще доведе до примирие“, прогнозира Йордан Божилов.

Липса на готовност за мир и ескалация на терена

Анализаторите посочват, че въпреки декларативните изявления, Москва не дава сигнали за готовност за мир. При неотдавнашна среща с индийския премиер Нарендра Моди, който пред камерите призова за бързо спиране на бойните действия, Путин отговори кратко, че конфликтът върви към своето разрешаване. Според Керемедчиев обаче това не означава разрешаване с мирни средства, а по-скоро опит за постигане на целите по военен път.

Йордан Божилов също изрази скептицизъм относно скорошно прекратяване на огъня:

„Виждаме ескалация. Русия започва много усилени бомбардировки по гражданска инфраструктура, целенасочено по жилищни сгради и училища. За мен това е сигнал, че Русия все още търси начин да притисне Украйна за отстъпки“.

Божилов допълни, че Русия трудно би се съгласила на мир, без да обяви победа, особено след като е обявила региони за свои, без да ги контролира изцяло.

Напрежението в двете общества

Натискът от конфликта все повече се прехвърля от бойното поле върху цивилното население:

В Русия: Расте напрежението поради слухове за бъдеща мобилизация. За три дни 150 000 руски граждани са задръстили единствения пункт между Русия и Грузия, а Армения обяви, че няма да спира преминаващите. Ударите по складови бази доведе до фалити на малки и средни предприятия, но според Божилов контролът на режима прави малко вероятно общественото недоволство да прерасне в протести.

В Украйна: Нанесени са над 500 милиона загуби от началото на годината по търговската инфраструктура, унищожават се енергийни обекти и за първи път се наблюдават празни рафтове в магазините преди предстоящата зима.

По отношение на военния баланс Керемедчиев отбеляза, че Русия произвежда около 60 ракети на месец (по две на ден), докато Украйна разполага с ресурс да прихваща не повече от една ракета на ден, ако не получи допълнителна военна помощ от Запада.

Война в Украйна Дипломация Владимир Путин Реджеп Тайип Ердоган Ролята на Турция Посредничество Среща в Бишкек Черно море Ескалация Международни отношения
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
Военният министър за американските самолети в София: Няма риск за националната сигурност

Военният министър за американските самолети в София: Няма риск за националната сигурност

От детска мечта до нов спорт: Първото Световно първенство за русалки

От детска мечта до нов спорт: Първото Световно първенство за русалки

Официално: Андрей Гюров и Георги Кандев влизат в битката за

Официално: Андрей Гюров и Георги Кандев влизат в битката за "Дондуков" 2

Златният мост на Путин: Какво се случва зад затворените врати в Бишкек?

Златният мост на Путин: Какво се случва зад затворените врати в Бишкек?

Енергийният пазар се променя: Защо батериите вече стават необходимост

Енергийният пазар се променя: Защо батериите вече стават необходимост

biss.bg
10 породи кучета, които не понасят летните жеги

10 породи кучета, които не понасят летните жеги

dogsandcats.bg
От тъмните връзки с Епстийн до трона: Коя е новата кралица на Норвегия Мете-Марит
Ексклузивно

От тъмните връзки с Епстийн до трона: Коя е новата кралица на Норвегия Мете-Марит

Преди 2 дни
Песков: Москва не вижда перспектива за подобряване на отношенията между Русия и ЕС
Ексклузивно

Песков: Москва не вижда перспектива за подобряване на отношенията между Русия и ЕС

Преди 2 дни
Новият крал на Норвегия Хокон VIII с първо обръщение след смъртта на баща си
Ексклузивно

Новият крал на Норвегия Хокон VIII с първо обръщение след смъртта на баща си

Преди 2 дни
Сомалия и Турция освободиха отвлечен кораб, 14 пирати са убити
Ексклузивно

Сомалия и Турция освободиха отвлечен кораб, 14 пирати са убити

Преди 2 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

„Ще те унищожа“: Мъж хвърли нож по жената, с която живее, отправил ѝ и смъртни заплахи

„Ще те унищожа“: Мъж хвърли нож по жената, с която живее, отправил ѝ и смъртни заплахи

България Преди 12 минути

Той я удрял и с ръце в областта на гърба

Вдъхновяващата Виктория Боева в епизод на The Voice Cast: Имам една цел - да оставя нещо положително след себе си

Вдъхновяващата Виктория Боева в епизод на The Voice Cast: Имам една цел - да оставя нещо положително след себе си

Любопитно Преди 17 минути

Тя е носител на престижната награда Yale Book Award за изключителни академични и лидерски качества, както и златен медал по дебатиране от престижния американски университет „Йейл“

Непал

Жертвите в Непал наближават 1000, стотици са блокирани в пълни с кал тунели

Свят Преди 56 минути

Около 3916 души остават в неизвестност, от които над 600 са работници, за които се смята, че са блокирани в обширна мрежа от пълни с кал тунели във водноелектрически обекти по поречието на река Тришули

Първи реакции след кандидатурата на Гюров и Кандев: ПП и „Да, България“ с подкрепа

Първи реакции след кандидатурата на Гюров и Кандев: ПП и „Да, България“ с подкрепа

България Преди 1 час

Асен Василев определи Гюров като „страхотен президент“, а „Да, България“ видя в тандема проевропейска алтернатива

Близо 6 млн. евро за дигитализация на бизнеса: Три български хъба получават финансиране

Близо 6 млн. евро за дигитализация на бизнеса: Три български хъба получават финансиране

България Преди 1 час

Средствата ще разширят услугите за бизнеса и публичния сектор, включително с достъп до решения и експертиза в областта на изкуствения интелект

Снимката е илюстративна

Два американски военни самолета са кацнали на летище „Васил Левски“ в София

България Преди 1 час

Става дума за самолети Lockheed C-130 - четиримоторни военнотранспортни машини

17-годишен загина, затрупан от скална маса край Ботевград

17-годишен загина, затрупан от скална маса край Ботевград

България Преди 1 час

Инцидентът е станал при изграждането на воден резервоар; МВР и прокуратурата разследват причините

Кои са новите попълнения в “Игри на волята” 8?

Кои са новите попълнения в “Игри на волята” 8?

Любопитно Преди 1 час

Танцьорът Кристиян Гогов и атлетката Александра Атанасова триумфираха в решаващите изпитания на Арената

Windows може да стане недостъпен, ако нямате код

Windows може да стане недостъпен, ако нямате код

Технологии Преди 2 часа

Новата актуализация на операционната система може да активира криптиране на диска за по-голяма сигурност, но много хора не знаят къде е кодът за достъп, който може да им бъде поискан от системата в определени ситуации

Дуейн „Кефи Д“ Дейвис

Обрат след 30 години: Първи виновен за убийството на Тупак Шакур

Свят Преди 2 часа

Журито съдебни заседатели призна Дуейн Дейвис за виновен по едно обвинение в убийство с изключително опасно оръжие за смъртта на рап звездата при стрелба от преминаващ автомобил в Лас Вегас на 7 септември 1996 г.

Тайните и традициите на Симеоновден: Не давайте нищо назаем днес

Тайните и традициите на Симеоновден: Не давайте нищо назаем днес

България Преди 2 часа

ЦИК с важни срокове за президентските избори: Регистрацията на партиите започва

ЦИК с важни срокове за президентските избори: Регистрацията на партиите започва

България Преди 2 часа

Вотът за президент и вицепрезидент е насрочен за 25 октомври, до дни се очаква да бъдат назначени всички 31 РИК

Пак вандализъм: Надраскаха още един нов влак, този път в Перник

Пак вандализъм: Надраскаха още един нов влак, този път в Перник

България Преди 3 часа

Само 10 дни след случая в Благоевград нова мотриса е обрисувана със спрей; синдикатите предупреждават за проблеми с охраната и поддръжката

Будите се между 3 и 5 сутринта? Какво всъщност се случва с тялото

Будите се между 3 и 5 сутринта? Какво всъщност се случва с тялото

Любопитно Преди 3 часа

Случва се веднъж, после два пъти, а накрая започвате да очаквате събуждането още преди да сте легнали. Каква е причината за това и трябва ли да се притесняваме?

Лайнъл Ричи уплаши феновете: Постъпи в интензивно отделение, прилошало му на сцената

Лайнъл Ричи уплаши феновете: Постъпи в интензивно отделение, прилошало му на сцената

Свят Преди 3 часа

77-годишната звезда сама потърсила медицинска помощ след шоуто в Сейнт Луис, лекарите проверяват за обезводняване

НАТО вдигна изтребители по тревога заради въздушна заплаха край границата с Русия

НАТО вдигна изтребители по тревога заради въздушна заплаха край границата с Русия

Свят Преди 3 часа

Латвия първоначално предупреди за възможна опасност в района на Лудза, а по-късно обяви, че тя е отминала

Всичко от днес

От мрежата

13 от най-преданите породи кучета, които винаги ще са до вас

dogsandcats.bg

Опасности за котките в домакинството: за какво трябва да сте нащрек

dogsandcats.bg
1

Изпращаме един от най-сухите и горещи месеци август

sinoptik.bg
1

Как топлинният стрес "убива" земеделието

sinoptik.bg

Спинингът отблизо: ползи, натоварване и как да го комбинираш

Edna.bg

Тайната на успешния брак, ето как да запазим любовта през годините

Edna.bg

Вижте как Илиан Илиев отказа да се поздрави с Янев и реакцията на треньора на ЦСКА (видео)

Gong.bg

Левски представи новия си спонсор, договорът е дългосрочен

Gong.bg

Андрей Гюров и Георги Кандев влизат в президентската надпревара

Nova.bg

Димитър Стоянов: Няма риск за националната сигурност заради американските самолети на летището в София

Nova.bg