Военният министър за американските самолети в София: Няма риск за националната сигурност

„Няма никакъв риск към момента за националната ни сигурност“. Това заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов пред журналисти при откриването на академичната 2026/2027 година за офицери във Военната академия „Г. С. Раковски“.

Коментарът му идва на фона на информацията за два военни самолета, кацнали на летището в София, което предизвика засилен обществен интерес.

Два американски военни самолета кацнали на летище „Васил Левски“ в София

Стоянов призова към спокойствие и обясни, че самолетите разполагат с необходимото дипломатическо разрешение.

„Тези самолети имат дипломатическо разрешение, което е бланкетно, дава се в края на годината на всички съюзни държави. Те имат право да използват нашите летища, да кацат временно за презарядка, за почивка на екипажа и след това да отлитат. Това не е нещо, което тепърва се случва“, обясни министърът.

По думите му подобни кацания не са новост, но към присъствието на самолетите се обръща по-голямо внимание след пребиваването на самолети цистерни у нас.

„Просто след пребиваването на самолетите-цистерни започна да му се придава много по-голямо внимание и интерес“, каза Стоянов.

Официално: Андрей Гюров и Георги Кандев влизат в битката за "Дондуков" 2

Военният министър коментира и политическата обстановка в страната и предстоящата президентска кампания.

Toй призова да се води коректна президентска кампания. "Нека да се води една коректна президентската кампания, без излишни нападки, без истеризиране на обществото и всяване на страх. Във връзка с пребиваването на каквито и да е самолети на каквото и да е летище, призовавам към спокойствие", каза Стоянов пред журналистите.

Военният министър пожела успех в президентската кампания на Андрей Гюров и Георги Кандев, които по-рано обявиха, че ще участват в изборите за президент и виципрезидент на 25 октомври.