България

Военният министър за американските самолети в София: Няма риск за националната сигурност

Димитър Стоянов призова за спокойствие и коректна президентска кампания: „Без истеризиране на обществото и всяване на страх“

Василена Василева Василена Василева

1 септември 2026, 10:57
Военният министър за американските самолети в София: Няма риск за националната сигурност
Източник: БТА

„Няма никакъв риск към момента за националната ни сигурност“. Това заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов пред журналисти при откриването на академичната 2026/2027 година за офицери във Военната академия „Г. С. Раковски“.

Коментарът му идва на фона на информацията за два военни самолета, кацнали на летището в София, което предизвика засилен обществен интерес.

Два американски военни самолета кацнали на летище „Васил Левски“ в София

Стоянов призова към спокойствие и обясни, че самолетите разполагат с необходимото дипломатическо разрешение.

„Тези самолети имат дипломатическо разрешение, което е бланкетно, дава се в края на годината на всички съюзни държави. Те имат право да използват нашите летища, да кацат временно за презарядка, за почивка на екипажа и след това да отлитат. Това не е нещо, което тепърва се случва“, обясни министърът.

По думите му подобни кацания не са новост, но към присъствието на самолетите се обръща по-голямо внимание след пребиваването на самолети цистерни у нас.

„Просто след пребиваването на самолетите-цистерни започна да му се придава много по-голямо внимание и интерес“, каза Стоянов.

Официално: Андрей Гюров и Георги Кандев влизат в битката за "Дондуков" 2

Военният министър коментира и политическата обстановка в страната и предстоящата президентска кампания.

Toй призова да се води коректна президентска кампания. "Нека да се води една коректна президентската кампания, без излишни нападки, без истеризиране на обществото и всяване на страх. Във връзка с пребиваването на каквито и да е самолети на каквото и да е летище, призовавам към спокойствие", каза Стоянов пред журналистите.

Военният министър пожела успех в президентската кампания на Андрей Гюров и Георги Кандев, които по-рано обявиха, че ще участват в изборите за президент и виципрезидент на 25 октомври.

Редактор: Василена Василева
Източник: БТА/Николай Трифонов    
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
Военният министър за американските самолети в София: Няма риск за националната сигурност

Военният министър за американските самолети в София: Няма риск за националната сигурност

От детска мечта до нов спорт: Първото Световно първенство за русалки

От детска мечта до нов спорт: Първото Световно първенство за русалки

Официално: Андрей Гюров и Георги Кандев влизат в битката за

Официално: Андрей Гюров и Георги Кандев влизат в битката за "Дондуков" 2

Златният мост на Путин: Какво се случва зад затворените врати в Бишкек?

Златният мост на Путин: Какво се случва зад затворените врати в Бишкек?

Енергийният пазар се променя: Защо батериите вече стават необходимост

Енергийният пазар се променя: Защо батериите вече стават необходимост

biss.bg
Mazda готви „безпрецедентни“ промени в големите си SUV-ове

Mazda готви „безпрецедентни“ промени в големите си SUV-ове

carmarket.bg
От тъмните връзки с Епстийн до трона: Коя е новата кралица на Норвегия Мете-Марит
Ексклузивно

От тъмните връзки с Епстийн до трона: Коя е новата кралица на Норвегия Мете-Марит

Преди 2 дни
Песков: Москва не вижда перспектива за подобряване на отношенията между Русия и ЕС
Ексклузивно

Песков: Москва не вижда перспектива за подобряване на отношенията между Русия и ЕС

Преди 2 дни
Новият крал на Норвегия Хокон VIII с първо обръщение след смъртта на баща си
Ексклузивно

Новият крал на Норвегия Хокон VIII с първо обръщение след смъртта на баща си

Преди 2 дни
Сомалия и Турция освободиха отвлечен кораб, 14 пирати са убити
Ексклузивно

Сомалия и Турция освободиха отвлечен кораб, 14 пирати са убити

Преди 2 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

„Ще те унищожа“: Мъж хвърли нож по жената, с която живее, отправил ѝ и смъртни заплахи

„Ще те унищожа“: Мъж хвърли нож по жената, с която живее, отправил ѝ и смъртни заплахи

България Преди 11 минути

Той я удрял и с ръце в областта на гърба

Вдъхновяващата Виктория Боева в епизод на The Voice Cast: Имам една цел - да оставя нещо положително след себе си

Вдъхновяващата Виктория Боева в епизод на The Voice Cast: Имам една цел - да оставя нещо положително след себе си

Любопитно Преди 16 минути

Тя е носител на престижната награда Yale Book Award за изключителни академични и лидерски качества, както и златен медал по дебатиране от престижния американски университет „Йейл“

Непал

Жертвите в Непал наближават 1000, стотици са блокирани в пълни с кал тунели

Свят Преди 55 минути

Около 3916 души остават в неизвестност, от които над 600 са работници, за които се смята, че са блокирани в обширна мрежа от пълни с кал тунели във водноелектрически обекти по поречието на река Тришули

Първи реакции след кандидатурата на Гюров и Кандев: ПП и „Да, България“ с подкрепа

Първи реакции след кандидатурата на Гюров и Кандев: ПП и „Да, България“ с подкрепа

България Преди 1 час

Асен Василев определи Гюров като „страхотен президент“, а „Да, България“ видя в тандема проевропейска алтернатива

Близо 6 млн. евро за дигитализация на бизнеса: Три български хъба получават финансиране

Близо 6 млн. евро за дигитализация на бизнеса: Три български хъба получават финансиране

България Преди 1 час

Средствата ще разширят услугите за бизнеса и публичния сектор, включително с достъп до решения и експертиза в областта на изкуствения интелект

Снимката е илюстративна

Два американски военни самолета са кацнали на летище „Васил Левски“ в София

България Преди 1 час

Става дума за самолети Lockheed C-130 - четиримоторни военнотранспортни машини

17-годишен загина, затрупан от скална маса край Ботевград

17-годишен загина, затрупан от скална маса край Ботевград

България Преди 1 час

Инцидентът е станал при изграждането на воден резервоар; МВР и прокуратурата разследват причините

Кои са новите попълнения в “Игри на волята” 8?

Кои са новите попълнения в “Игри на волята” 8?

Любопитно Преди 1 час

Танцьорът Кристиян Гогов и атлетката Александра Атанасова триумфираха в решаващите изпитания на Арената

Windows може да стане недостъпен, ако нямате код

Windows може да стане недостъпен, ако нямате код

Технологии Преди 2 часа

Новата актуализация на операционната система може да активира криптиране на диска за по-голяма сигурност, но много хора не знаят къде е кодът за достъп, който може да им бъде поискан от системата в определени ситуации

Дуейн „Кефи Д“ Дейвис

Обрат след 30 години: Първи виновен за убийството на Тупак Шакур

Свят Преди 2 часа

Журито съдебни заседатели призна Дуейн Дейвис за виновен по едно обвинение в убийство с изключително опасно оръжие за смъртта на рап звездата при стрелба от преминаващ автомобил в Лас Вегас на 7 септември 1996 г.

<p>Бащата на Ива Михайлова: РСМ&nbsp;прехвърля вината върху дъщеря ми</p>

Бащата на Ива Михайлова: Властта в Северна Македония прехвърля вината върху дъщеря ми

България Преди 2 часа

Тя е със счупени прешлени и се нуждае от лечение в България, но съдът в Кочани не ѝ позволява да напусне страната, въпреки предложената гаранция от над 82 800 евро

Тайните и традициите на Симеоновден: Не давайте нищо назаем днес

Тайните и традициите на Симеоновден: Не давайте нищо назаем днес

България Преди 2 часа

ЦИК с важни срокове за президентските избори: Регистрацията на партиите започва

ЦИК с важни срокове за президентските избори: Регистрацията на партиите започва

България Преди 2 часа

Вотът за президент и вицепрезидент е насрочен за 25 октомври, до дни се очаква да бъдат назначени всички 31 РИК

Пак вандализъм: Надраскаха още един нов влак, този път в Перник

Пак вандализъм: Надраскаха още един нов влак, този път в Перник

България Преди 3 часа

Само 10 дни след случая в Благоевград нова мотриса е обрисувана със спрей; синдикатите предупреждават за проблеми с охраната и поддръжката

Будите се между 3 и 5 сутринта? Какво всъщност се случва с тялото

Будите се между 3 и 5 сутринта? Какво всъщност се случва с тялото

Любопитно Преди 3 часа

Случва се веднъж, после два пъти, а накрая започвате да очаквате събуждането още преди да сте легнали. Каква е причината за това и трябва ли да се притесняваме?

Лайнъл Ричи уплаши феновете: Постъпи в интензивно отделение, прилошало му на сцената

Лайнъл Ричи уплаши феновете: Постъпи в интензивно отделение, прилошало му на сцената

Свят Преди 3 часа

77-годишната звезда сама потърсила медицинска помощ след шоуто в Сейнт Луис, лекарите проверяват за обезводняване

Всичко от днес

От мрежата

13 от най-преданите породи кучета, които винаги ще са до вас

dogsandcats.bg

Опасности за котките в домакинството: за какво трябва да сте нащрек

dogsandcats.bg
1

Изпращаме един от най-сухите и горещи месеци август

sinoptik.bg
1

Как топлинният стрес "убива" земеделието

sinoptik.bg

Спинингът отблизо: ползи, натоварване и как да го комбинираш

Edna.bg

Тайната на успешния брак, ето как да запазим любовта през годините

Edna.bg

Вижте как Илиан Илиев отказа да се поздрави с Янев и реакцията на треньора на ЦСКА (видео)

Gong.bg

Левски представи новия си спонсор, договорът е дългосрочен

Gong.bg

Андрей Гюров и Георги Кандев влизат в президентската надпревара

Nova.bg

Димитър Стоянов: Няма риск за националната сигурност заради американските самолети на летището в София

Nova.bg