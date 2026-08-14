Шишков: До края на август решаваме как продължава строителството на „Хемус“

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Д о края на август трябва да е готов правният анализ на договорите за изграждането на автомагистрала „Хемус“. След това правителството ще вземе решение как да продължи строителството на ключовия пътен проект, заяви регионалният министър Иван Шишков.

Шишков представи договорите за „Хемус“, Видин - Ботевград и републиканската пътна мрежа

По думите му кабинетът е наследил редица нерешени проблеми, сред които стари договори, липса на готови проекти и неясноти около отделни участъци от магистралата.

„Това ще се случи до края на месеца. В края на август очаквайте категоричен правен анализ, управленско решение и реално продължаване на строителството на магистрала „Хемус“, каза Шишков.

Шишков: Ще проектираме и изградим 800 км нови пътища, бъдещите магистрали ще се дават на концесия

Той обясни, че анализът трябва да покаже дали държавата има възможност да прекрати съществуващите договори, или ще трябва да продължи работата по тях. По думите му именно необходимостта от изясняване на правната ситуация е една от причините през последните месеци да не бъдат предприемани нови ангажименти.

Шишков определи автомагистрала „Хемус“ като един от тежките проблеми, наследени от предишните управления, и я нарече „пътят на грабежа“.

„Досега фирмите предлагаха, държавата се съгласяваше, парите изчезваха, а инфраструктурата я няма. Сега нещата ще стават по друг начин“, заяви регионалният министър, цитиран от NOVA.

Той посочи, че правителството умишлено е изчакало няколко месеца, преди да предприеме следващи действия, за да не се стига до подписване на договори, които могат да се окажат неизгодни за държавата.

Шишков призна, че цялата магистрала трудно може да бъде завършена в рамките на настоящия управленски мандат. Най-сериозни са проблемите с лотове 7 и 8, за които няма готови проекти.

„Мога да се ангажирам на 100%, че всичко без лотове 7 и 8 ще бъде направено. За 7 и 8 трябва по най-бързия начин да се изработят проекти, защото сегашните не отговарят на нормите“, каза министърът.

По думите му останалите участъци могат да бъдат довършени, докато при лотове 7 и 8 първо трябва да бъде извършена нова проектантска работа. Шишков изрази надежда, че в рамките на четири години и двата проблемни участъка поне ще влязат в активна фаза на строителство.

Регионалният министър коментира и управленската програма на кабинета, като я сравни с работен проект, докато според него програмите на предишни правителства са били по-скоро на ниво предварителни проучвания.

По думите му заложените срокове и мерки са изготвени след подробен анализ на състоянието на държавата. Шишков подчерта, че значителна част от реформите трябва да бъдат реализирани в кратки срокове, но определи поставените цели като реалистични.

Министърът засегна и проекта за бъдещия обходен път на Плевен. Той посочи, че трасето е част от цялостната концепция за развитие на пътната инфраструктура в района, но преди да се пристъпи към изграждането му, трябва да бъде изготвен качествен проект.

Предстои да бъде анализиран очакваният трафик, включително с оглед на бъдещото завършване на „Хемус“ и подобряването на транспортната връзка между Плевен и Ловеч.

Шишков отправи критика към практиката от предишни години инфраструктурни проекти да се реализират без достатъчно предварително проектиране.

„Досега политиката беше обратната - строеше се без достатъчно проектиране. Ние правим това, което правят всички нормални държави - мислим, планираме, проектираме и след това изграждаме. Така е по-евтино и по-смислено“, заяви той.

Регионалният министър съобщи и за работа по проект за изцяло нов довеждащ водопровод към Плевен. Съществуващото съоръжение е на около 50 години и според Шишков е в много лошо състояние.

„Работим от около месец и половина по задание за изграждането на изцяло нов водопровод“, каза той.

Новото съоръжение ще бъде по различно трасе, тъй като сегашният водопровод преминава през частни имоти, включително през застроени терени.

Очаква се до около два месеца да бъде възложено проектирането.

„Ще направим ново трасе и всичко ще бъде разработено като нормален проект. Той трябва да покаже как точно да бъде изградено съоръжението и в какви реални срокове“, обясни Шишков.

Той подчерта, че новият водопровод е дългосрочно решение, но паралелно с това държавата предприема мерки за намаляване на риска от проблеми с водоснабдяването още през следващата година.

„Не можем да мислим само краткосрочно. Трябва едновременно да решаваме непосредствените проблеми и да изграждаме устойчиви решения за години напред“, заяви регионалният министър.

Според Шишков пред държавата стои не само проблемът с липсващата инфраструктура, но и с остаряването и лошото състояние на вече изградените съоръжения.