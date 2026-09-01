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Драма на живо в Иран: Ирански политик почина от инфаркт по време на реч

Бившият кандидат за депутат Немат Елхами колабира на трибуната пред очите на стотици граждани в град Биля Савар

1 септември 2026, 11:09
Драма на живо в Иран: Ирански политик почина от инфаркт по време на реч
Илюстративно изображение: Плакат с ликовете на покойния върховен лидер на Иран аятолах Али Хаменей (вляво) и неговия син и настоящ върховен лидер Моджтаба Хаменей в предградие в ливанската столица Бейрут   
Източник: БТА

Ш окиращ видеоклип запечата момента, в който ветеран от иранския политически живот колабира и почина от внезапен инфаркт, докато се обръщаше към граждани на нощен митинг в северозападната част на страната.

Немат Елхами (Намат Алхами), известен местен активист, ветеран от войната между Иран и Ирак и бивш кандидат за депутат от избирателния район Парсабад-Биля Савар-Асландуз, говори пред събралото се множество на площад „Беят“ в град Биля Савар (провинция Ардабил), когато внезапно замлъкна и падна на трибуната.

„Един служител от Иранския корпус на гвардейците на ислямската революция приключи речта си преждевременно, след като сърдечен удар го отведе до неговите 70 девственици“, обясни Джим Хофт от Gateway Pundit.

Драма пред очите на стотици присъстващи

Кадрите с продължителност около 20 секунди се разпространиха мълниеносно в социалните мрежи. На тях се вижда как Елхами говори пред микрофона на фона на революционни транспаранти и официални портрети. Внезапно тялото му отказва, той губи съзнание и пада на сцената. Присъстващите наоколо веднага се втурват да му окажат помощ, докато сред тълпата избухва паника.

Иранските държавни медии, сред които Mehr News и Shargh Daily, потвърдиха, че Елхами е претърпял масивен сърдечен арест в събота вечерта и медицинските екипи не са успели да го реанимират.

„Елхами бе позната фигура в региона и дългогодишен политически активист. Въпреки бързата намеса, смъртта е настъпила в резултат на внезапен сърдечен арест.“, съобщава Mehr News.

Без данни за чужда намеса

Иранските власти и официалните медицински служби не са публикували подробен медицински доклад извън диагнозата за внезапен сърдечен арест. В местните медийни отражения не се споменава за саботаж или умишлени действия.

Град Биля Савар се намира в непосредствена близост до границата на Иран с Азербайджан. Подобни нощни събирания са обичаен елемент от политическия живот в по-малките ирански градове, съчетаващи местни предизборни прояви с демонстрация на лоялност към режима. Внезапната смърт на оратора превърна рутинното събитие в трагичен публичен инцидент.

Източник: jfeed.com/ thegatewaypundit    
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