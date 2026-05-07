Подписаха разрешение за строеж на нови 32 км от АМ „Хемус“

С лужебният министър на регионалното развитие и благоустройството Николай Найденов подписа разрешение за строеж за участък 6 на автомагистрала „Хемус“, съобщиха от Министерството. Той е с дължина от близо 32 километра - от края на пътен възел на път III-303 Павликени - Левски до път I-5 Русе - Велико Търново, включително пътен възел, при село Куцина.

Съгласно издаденото разрешение се допуска предварително изпълнение на участъка, информират от ведомството и допълват, че така ще се ускори изграждането на магистралата, която е обект е национален приоритет и е едно от основните трасета на републиканската пътна мрежа. Това ще допринесе за осигуряване на модерни експлоатационни условия и за подобряване на безопасността и сигурността на движението.

Срокът за завършване на строително-монтажните работи на този участък е 44 месеца от подписването на протокола за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия.

В момента се работи по изграждането на участъци 2, 3 и 4 от АМ „Хемус“. За участък 5, с дължина 23 км, от края на пътен възел „Летница“ (пресичане с път III-301) до път III-303 включително пътен възел, в момента се подготвя документация за подписване на Протокол 2а, след което ще може да започне работата на обекта. За участъци 7 и 8 се извършват съгласувателни процедури по Закона за устройството на територията и по технически решения. През февруари т.г. бе издадено и разрешение за строеж на участък 9, с дължина 11 км, от км 299 (след пътен възел „Лозница“, пресичане с път II-49 – по идеен проект) до км 310 (начало на участък в строителство), включително п.в. „Буховци - Юг“. Всички участъци на АМ „Хемус“, без 7 и 8, са с одобрени проекти и са теренно осигурени.

В началото на април министър Найденов съобщи на среща с ръководството и членове на Българска браншова камара „Пътища“, че предстои да подпише разрешение за строеж на участък 6 от автомагистрала „Хемус“. През октомври миналата година министърът на регионалното развитие тогава Иван Иванов съобщи, че очакванията са до края на 2029 г. или началото на 2030 г. цялата магистрала "Хемус" да бъде построена.